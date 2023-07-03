https://uz.sputniknews.ru/20230703/uzbekistan-tsik-zasedanie-akkreditatsiya-smi-nablyudateli-36509270.html
На выборы президента в Узбекистане аккредитовали более 400 наблюдателей
На выборы президента в Узбекистане аккредитовали более 400 наблюдателей
На данный момент ЦИК также аккредитовал около 1300 представителей СМИ из разных стран. 03.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-03T21:41+0500
2023-07-03T21:41+0500
2023-07-03T21:41+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
цик узбекистана
выборы
выборы президента
выборы президента узбекистана-2021
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сми
шавкат мирзиёев
робахон махмудова
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ТАШКЕНТ, 3 июл – Sputnik. В ходе заседания в понедельник Центральная избирательная комиссия Узбекистана (ЦИК) аккредитовала на предстоящие президентские выборы 42 представителя средств массовой информации, сообщает пресс-служба ЦИК.В ходе заседания представители комиссии рассмотрели подготовку к выборам, а также вопросы, связанные с обработкой обращений граждан и аккредитацией наблюдателей и журналистов.Помимо журналистов, члены ЦИК также аккредитовали 401 наблюдателя от таких организаций, как ОБСЕ, СНГ, Международный фонд избирательных систем, а также от зарубежных государств.По данным пресс-службы, всего на данный момент аккредитацию получили 1299 представителей СМИ из разных стран и и 785 наблюдателей.Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.
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узбекистан, цик узбекистана, выборы, выборы президента, выборы президента узбекистана-2021, наблюдатели, сми, шавкат мирзиёев, робахон махмудова, улугбек иноятов, абдушукур хамзаев
узбекистан, цик узбекистана, выборы, выборы президента, выборы президента узбекистана-2021, наблюдатели, сми, шавкат мирзиёев, робахон махмудова, улугбек иноятов, абдушукур хамзаев
На выборы президента в Узбекистане аккредитовали более 400 наблюдателей
На данный момент ЦИК также аккредитовал около 1300 представителей СМИ из разных стран.
ТАШКЕНТ, 3 июл – Sputnik. В ходе заседания в понедельник Центральная избирательная комиссия Узбекистана (ЦИК) аккредитовала на предстоящие президентские выборы 42 представителя средств массовой информации, сообщает
пресс-служба ЦИК.
В ходе заседания представители комиссии рассмотрели подготовку к выборам, а также вопросы, связанные с обработкой обращений граждан и аккредитацией наблюдателей и журналистов.
Помимо журналистов, члены ЦИК также аккредитовали 401 наблюдателя от таких организаций, как ОБСЕ, СНГ, Международный фонд избирательных систем, а также от зарубежных государств.
По данным пресс-службы, всего на данный момент аккредитацию получили 1299 представителей СМИ из разных стран и и 785 наблюдателей.
Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.
7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация
кандидатов в президенты.
До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;
Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.