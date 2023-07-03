https://uz.sputniknews.ru/20230703/uzbekistan-tsik-zasedanie-akkreditatsiya-smi-nablyudateli-36509270.html

На выборы президента в Узбекистане аккредитовали более 400 наблюдателей

На выборы президента в Узбекистане аккредитовали более 400 наблюдателей

На данный момент ЦИК также аккредитовал около 1300 представителей СМИ из разных стран. 03.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-03T21:41+0500

2023-07-03T21:41+0500

2023-07-03T21:41+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

цик узбекистана

выборы

выборы президента

выборы президента узбекистана-2021

наблюдатели

сми

шавкат мирзиёев

робахон махмудова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/03/36507973_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_2532abc21b515f9231c285dad268eb63.jpg

ТАШКЕНТ, 3 июл – Sputnik. В ходе заседания в понедельник Центральная избирательная комиссия Узбекистана (ЦИК) аккредитовала на предстоящие президентские выборы 42 представителя средств массовой информации, сообщает пресс-служба ЦИК.В ходе заседания представители комиссии рассмотрели подготовку к выборам, а также вопросы, связанные с обработкой обращений граждан и аккредитацией наблюдателей и журналистов.Помимо журналистов, члены ЦИК также аккредитовали 401 наблюдателя от таких организаций, как ОБСЕ, СНГ, Международный фонд избирательных систем, а также от зарубежных государств.По данным пресс-службы, всего на данный момент аккредитацию получили 1299 представителей СМИ из разных стран и и 785 наблюдателей.Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, цик узбекистана, выборы, выборы президента, выборы президента узбекистана-2021, наблюдатели, сми, шавкат мирзиёев, робахон махмудова, улугбек иноятов, абдушукур хамзаев