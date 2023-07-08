https://uz.sputniknews.ru/20230708/informkampaniya-pered-vyborami-v-uzbekistane-glavnye-tsifry-36654273.html
Как проходила информкампания перед выборами в Узбекистане — главные цифры
Как проходила информкампания перед выборами в Узбекистане — главные цифры
Глава ЦИК республики озвучил основные цифры по информационной кампании Центризбииркома перед выборами.
2023-07-08T16:59+0500
2023-07-08T16:59+0500
2023-07-08T17:28+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
выборы президента
президентские выборы в узбекистане
цик узбекистана
зайниддин низамходжаев
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ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. В ходе информационной кампании перед выборами в Узбекистане по всей республике разместили около 400 тыс. плакатов с призывом участвовать в выборах президента.Основные цифры по информационной кампании озвучил на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии республики Зайниддин Низамходжаев.Так, по всей республике разместили 388 578 плакатов с призывом к граржданам Узбекистана участвовать в голосовании.Баннеры, посвященные выборам, разместили на 966 билбордах, а на 1317 мониторах наружной рекламы, а также на станциях и в вагонах метро, в салонах автобуса показывали ролики с призывом участвовать в выборах.Напомним, основной день голосования на выборах президента Узбекистана пройдет завтра, 9 июля.Всего ЦИК Узбекистана зарегистрировал четыре кандидата на пост главы государства:Избирательные участки откроются в воскресенье в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.Как будут проходить досрочные президентские выборы в Узбекистане
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узбекистан выборы президента президентские цик информационная кампания зайниддин низамходжаев информационная кампания
узбекистан выборы президента президентские цик информационная кампания зайниддин низамходжаев информационная кампания
Как проходила информкампания перед выборами в Узбекистане — главные цифры
16:59 08.07.2023 (обновлено: 17:28 08.07.2023)
Глава ЦИК республики озвучил основные цифры по информационной кампании Центризбииркома перед выборами.
ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. В ходе информационной кампании перед выборами в Узбекистане по всей республике разместили около 400 тыс. плакатов с призывом участвовать в выборах президента.
Основные цифры по информационной кампании озвучил на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии республики Зайниддин Низамходжаев.
Так, по всей республике разместили 388 578 плакатов с призывом к граржданам Узбекистана участвовать в голосовании.
Баннеры, посвященные выборам, разместили на 966 билбордах, а на 1317 мониторах наружной рекламы, а также на станциях и в вагонах метро, в салонах автобуса показывали ролики с призывом участвовать в выборах.
Напомним, основной день голосования на выборах президента Узбекистана пройдет завтра, 9 июля.
Всего ЦИК Узбекистана зарегистрировал четыре кандидата на пост главы государства:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;
Избирательные участки откроются в воскресенье в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.