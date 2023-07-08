https://uz.sputniknews.ru/20230708/izbiratelnaya-sistema-uzbekistana-vysokiy-texnicheskiy-uroven-tsik-rf-36651645.html
Избирательная система Узбекистана находится на высоком техническом уровне - ЦИК РФ
Избирательная система Узбекистана находится на высоком техническом уровне - ЦИК РФ
Наблюдатели от российского Центризбиркома не увидели проблем с организацией предстоящего голосования на президентских выборах, заявил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.
2023-07-08T14:07+0500
2023-07-08T14:07+0500
2023-07-08T14:07+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
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цик рф
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ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Избирательная система Узбекистана находится на высоком уровне с точки зрения технической оснащённости и применения электронных списков избирателей, заявил в субботу журналистам заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.Представители Центризбиркома России в ходе наблюдения не увидели проблем с организацией выборов президента Узбекистана, которые пройдут 9 июля, подчеркнул Булаев.Основной день президентских выборов запланирован на завтра, 9 июля. За день до голосования, в "День тишины" по всей республике действует запрет на любые виды предвыборной пропаганды и агитации.Предвыборная агитация стартовала в республике 7 июня после регистрации всех кандидатов.С 28 июня до 5 июля на всех избирательных участках в республике и за рубежом проходило досрочное голосование. 1 июля 2023 года правом досрочного голосования воспользовались 376 623 избирателя. Из них 275 592 проголосовали на территории республики, а 101 031 — за рубежом.Как проверить себя в списках избирателей — пошаговая инструкцияКак будут проходить выборыПо данным ЦИК Узбекистана, проголосовать смогут около 20 миллионов человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участков. Для победы кандидату надо набрать более 50% голосов. Порог явки – 33%.Граждане смогут проголосовать и за рубежом - в 39 странах откроют 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования будут находиться в местах компактного проживания и предприятий, где работают узбекистанцы.Каждый участок для голосования за рубежом — на электронной картеИзбирательные участки откроются в воскресенье в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.Как будут проходить досрочные президентские выборы в УзбекистанеЗа выборами будут следить порядка 800 международных наблюдателей ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов.
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узбекистан выборы президентские президента голосование наблюдатели цик рф центризбирком россии замглавы оценка комментарий высокий технический уровень не заметили проблем с организацией
узбекистан выборы президентские президента голосование наблюдатели цик рф центризбирком россии замглавы оценка комментарий высокий технический уровень не заметили проблем с организацией
Избирательная система Узбекистана находится на высоком техническом уровне - ЦИК РФ
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Наблюдатели от российского Центризбиркома не увидели проблем с организацией предстоящего голосования на президентских выборах, заявил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.
ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Избирательная система Узбекистана находится на высоком уровне с точки зрения технической оснащённости и применения электронных списков избирателей, заявил в субботу журналистам заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"Сегодня избирательная система Узбекистана сделала большим шаг вперёд с точки зрения технической оснащённости, с точки зрения применения электронных списков избирателей. Проделана огромная работа, и вот те избирательные участки, которые мы вчера посетили и сегодня после обеда планируем посетить, я, думаю, мы видим подтверждение тому, что выборы завтра пойдут организовано", - сказал он.
Представители Центризбиркома России в ходе наблюдения не увидели проблем с организацией выборов президента Узбекистана, которые пройдут 9 июля, подчеркнул Булаев.
"Мы не увидели проблем, которые носили бы характер, влияющие на поведение, на голосование избирателей", - сказал Булаев, комментируя ход подготовки к голосованию.
Основной день президентских выборов запланирован на завтра, 9 июля. За день до голосования, в "День тишины" по всей республике действует запрет на любые виды предвыборной пропаганды и агитации.
Предвыборная агитация стартовала
в республике 7 июня после регистрации всех кандидатов.
С 28 июня до 5 июля на всех избирательных участках в республике и за рубежом проходило досрочное голосование
. 1 июля 2023 года правом досрочного голосования воспользовались 376 623 избирателя. Из них 275 592 проголосовали на территории республики, а 101 031 — за рубежом.
Как будут проходить выборы
По данным ЦИК Узбекистана, проголосовать смогут около 20 миллионов человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участков. Для победы кандидату надо набрать более 50% голосов. Порог явки – 33%.
Граждане смогут проголосовать и за рубежом - в 39 странах откроют 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования будут находиться в местах компактного проживания и предприятий, где работают узбекистанцы.
Избирательные участки откроются в воскресенье в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.
За выборами будут следить порядка 800 международных наблюдателей ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов.