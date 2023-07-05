https://uz.sputniknews.ru/20230705/vybory-prezident-uzbekistan-dosrochno-golosovaniye-konets-36576279.html

Сегодня заканчивается досрочное голосование на выборах президента Узбекистана

Сегодня заканчивается досрочное голосование на выборах президента Узбекистана

Досрочно проголосовать можно до 18:00. На это имеют право граждане, которые не смогут находиться по месту жительства в день выборов.

2023-07-05T15:42+0500

2023-07-05T15:42+0500

2023-07-05T15:56+0500

выборы президента узбекистана — 2023

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

общество

досрочное голосование

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Сегодня в 18.00 заканчивается досрочное голосование на президентских выборах.Оно проходит с 28 июня по 5 июля. В досрочном голосовании участвуют граждане, у которых нет возможности находиться по месту жительства в день выборов.По данным Центризбиркома, по состоянию на 1 июля 2023 года правом досрочного голосования воспользовались 376 623 избирателя. Из них 275 592 проголосовали на территории республики, а 101 031 — за рубежом.Где получить ответы на вопросы о президентских выборах в РУз — официальные источникиНапомним, что президентские выборы в Узбекистане пройдут 9 июля. В республике создали 10 784 избирательных участка. 56 избирательных участков действуют при дипломатических и иных представительствах Узбекистана в 39 зарубежных странах.7 июня в РУз стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.Вопросы о выборах президента в Узбекистане, которые вы стесняетесь задать — отвечает ЦИК.

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