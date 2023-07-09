https://uz.sputniknews.ru/20230709/dosrochnoe-golosovaniye-chislo-progolosovavshyh-36683831.html

Досрочно на президентских выборах проголосовали более 800 тыс. узбекистанцев

Досрочно на президентских выборах проголосовали более 800 тыс. узбекистанцев

За рубежом правом досрочного голосования воспользовалось более 180 тыс. человек, сообщает ЦИК.

2023-07-09T12:16+0500

2023-07-09T12:16+0500

2023-07-09T12:28+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

досрочное голосование

цик узбекистана

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. По данным Центральной избирательной комиссии, в досрочном голосовании на выборах президента Узбекистана приняли участие 815 313 избирателей.Из них за рубежом проголосовали 634 584 человека.С 28 июня до 5 июля на всех избирательных участках в республике и за рубежом проходило досрочное голосование. Напомним, сегодня в стране проходят досрочные президентские выборы. На пост главы государства претендуют четыре кандидата:По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открыты 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования действуют в местах компактного проживания и предприятиях, где работают узбекистанцы.

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