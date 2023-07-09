Как узбекистанцы голосуют в Москве — видео
17:00 09.07.2023 (обновлено: 17:32 09.07.2023)
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На избирательном участке в посольстве Узбекистана собралась большая очередь из желающих проголосовать. Как проходит голосование — в видео Sputnik.
ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. В посольстве Узбекистана в России действует избирательный участок, где голосуют граждане республики, проживающие в Москве и Подмосковье.
© Sputnik / Владимир Алексеев
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© Sputnik / Владимир Алексеев
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© Sputnik / Владимир Алексеев
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© Sputnik / Владимир Алексеев
© Sputnik / Владимир Алексеев
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© Sputnik / Владимир Алексеев
© Sputnik / Владимир Алексеев
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© Sputnik / Владимир Алексеев
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© Sputnik / Владимир Алексеев
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© Sputnik / Владимир Алексеев
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© Sputnik / Владимир Алексеев
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© Sputnik / Владимир Алексеев
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© Sputnik / Владимир Алексеев
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© Sputnik / Владимир Алексеев
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© Sputnik / Владимир Алексеев
Избирательный участок открылся в 8.00 и закроется в 20.00 по местному времени.
Желающих отдать свой голос так много, что в посольстве образовались большие очереди, сообщает корреспондент Sputnik.
Напомним, в Узбекистане сегодня проходят досрочные президентские выборы.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;
от Экологической партии — Абдушукур Худойкулович Хамзаев.
По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.
Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открыты 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и Генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования действуют в местах компактного проживания и на предприятиях, где работают узбекистанцы.