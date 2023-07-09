https://uz.sputniknews.ru/20230709/moskva-golosovaniye-posolstvo-vybory-video-36716320.html

Как узбекистанцы голосуют в Москве — видео

Как узбекистанцы голосуют в Москве — видео

На избирательном участке в посольстве Узбекистана собралась большая очередь из желающих проголосовать. Как проходит голосование — в видео Sputnik. 09.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-09T17:00+0500

2023-07-09T17:00+0500

2023-07-09T17:32+0500

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ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. В посольстве Узбекистана в России действует избирательный участок, где голосуют граждане республики, проживающие в Москве и Подмосковье.Избирательный участок открылся в 8.00 и закроется в 20.00 по местному времени.Желающих отдать свой голос так много, что в посольстве образовались большие очереди, сообщает корреспондент Sputnik.Напомним, в Узбекистане сегодня проходят досрочные президентские выборы.На пост главы государства претендуют четыре кандидата:По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открыты 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и Генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования действуют в местах компактного проживания и на предприятиях, где работают узбекистанцы.

https://uz.sputniknews.ru/20230709/vysokaya-aktivnost-prozrachnost---nablyudateli-ot-mpa-sng-o-golosovanii-v-peterburge-36695808.html

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