"Высокая активность, прозрачность" — наблюдатели от МПА СНГ о голосовании в Петербурге
14:29 09.07.2023 (обновлено: 15:07 09.07.2023)
© Фото из личного архива Станислава ЕпифанцеваГолосование на президентских выборах в Генеральном консульстве Узбекистана в Санкт-Петербурге
© Фото из личного архива Станислава Епифанцева
Эксклюзив
Международный наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи СНГ Станислав Епифанцев отметил хорошую организацию голосования на участке в Генконсульстве Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На избирательном участке в Санкт-Петербурге наблюдатели отмечают высокую активность и хороший уровень организации голосования. Такую оценку дал международный наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) Станислав Епифанцев.
"Уже сейчас можно отметить высокую активность избирателей на участке, можно отметить, что весь процесс организован на достаточно высоком уровне, участок обеспечен всей необходимой агитационной продукцией, люди, приходящие на участок, в случае необходимости получают дополнительную консультацию от сотрудников консульства", — отметил Епифанцев в интервью корреспонденту Sputnik.
© Фото из личного архива Станислава ЕпифанцеваГолосование на президентских выборах в Генеральном консульстве Узбекистана в Санкт-Петербурге
Голосование на президентских выборах в Генеральном консульстве Узбекистана в Санкт-Петербурге
© Фото из личного архива Станислава Епифанцева
Наблюдатели от МПА СНГ в других странах также отмечают хорошую организацию процесса голосования, добавил он.
© Фото из личного архива Станислава ЕпифанцеваГолосование на президентских выборах в Генеральном консульстве Узбекистана в Санкт-Петербурге
Голосование на президентских выборах в Генеральном консульстве Узбекистана в Санкт-Петербурге
© Фото из личного архива Станислава Епифанцева
"Уже сейчас можно сказать, что все наши коллеги отмечают хорошую организацию всего процесса, высокую активность, прозрачность и доступность на участках. Надеемся, что и эта активность, и в целом эта ситуация сохранятся на протяжении сегодняшнего дня", — подчеркнул Станислав Епифанцев.
Напомним, в Узбекистане проходят досрочные президентские выборы.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;
от Экологической партии — Абдушукур Худойкулович Хамзаев.
С 28 июня до 5 июля на всех избирательных участках в республике и за рубежом проходило досрочное голосование. Правом досрочного голосования воспользовались свыше 800 тыс. избирателей.
По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.
Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открыты 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования действуют в местах компактного проживания и предприятиях, где работают узбекистанцы.
За выборами следят порядка 800 международных наблюдателей ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов, а также около 1 400 представителей местных и зарубежных СМИ.