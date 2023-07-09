https://uz.sputniknews.ru/20230709/vysokaya-aktivnost-prozrachnost---nablyudateli-ot-mpa-sng-o-golosovanii-v-peterburge-36695808.html

"Высокая активность, прозрачность" — наблюдатели от МПА СНГ о голосовании в Петербурге

"Высокая активность, прозрачность" — наблюдатели от МПА СНГ о голосовании в Петербурге

Международный наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи СНГ Станислав Епифанцев отметил хорошую организацию голосования на участке в Генконсульстве... 09.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-09T14:29+0500

2023-07-09T14:29+0500

2023-07-09T15:07+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На избирательном участке в Санкт-Петербурге наблюдатели отмечают высокую активность и хороший уровень организации голосования. Такую оценку дал международный наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) Станислав Епифанцев.Наблюдатели от МПА СНГ в других странах также отмечают хорошую организацию процесса голосования, добавил он.Напомним, в Узбекистане проходят досрочные президентские выборы.На пост главы государства претендуют четыре кандидата:С 28 июня до 5 июля на всех избирательных участках в республике и за рубежом проходило досрочное голосование. Правом досрочного голосования воспользовались свыше 800 тыс. избирателей.По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открыты 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования действуют в местах компактного проживания и предприятиях, где работают узбекистанцы.За выборами следят порядка 800 международных наблюдателей ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов, а также около 1 400 представителей местных и зарубежных СМИ.

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