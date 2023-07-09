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Выборы президента Узбекистана — что происходит сейчас
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230709/sadyk-safayev-vstrecha-bolat-nurgaliyev-vybory-prezidenta-mneniye-36714018.html
Болат Нургалиев: К этому политическому событию проведена серьезная подготовка
Болат Нургалиев: К этому политическому событию проведена серьезная подготовка
Международный наблюдатель рассказал о посещении избирательных участков и встречах с ответственными работниками.
2023-07-09T16:47+0500
2023-07-09T17:30+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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сенат олий мажлиса узбекистана
садык сафаев
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Серьезную подготовку к досрочным президентским выборам в Узбекистане отметил председатель правления Института внешнеполитических исследований Казахстана в ходе встречи с заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Садыком Сафаевым, сообщает пресс-служба верхней палаты.Такой вывод он сделал “исходя из встреч со многими ответственными работниками во время избирательных процессов, знакомств на избирательных участках”.Напомним, сегодня в Узбекистане проходят досрочные президентские выборы.На пост главы государства претендуют четыре кандидата:За выборами следят порядка 800 международных наблюдателей от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов, а также около 1 400 представителей местных и зарубежных СМИ.
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узбекистан выборы выборы президента президентские выборы в узбекистане наблюдатели казахстан встреча сенат олий мажлиса узбекистана садык сафаев
узбекистан выборы выборы президента президентские выборы в узбекистане наблюдатели казахстан встреча сенат олий мажлиса узбекистана садык сафаев

Болат Нургалиев: К этому политическому событию проведена серьезная подготовка

16:47 09.07.2023 (обновлено: 17:30 09.07.2023)
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВстреча Садыка Сафаева и Болата Нургалиева.
Встреча Садыка Сафаева и Болата Нургалиева. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2023
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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Международный наблюдатель рассказал о посещении избирательных участков и встречах с ответственными работниками.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Серьезную подготовку к досрочным президентским выборам в Узбекистане отметил председатель правления Института внешнеполитических исследований Казахстана в ходе встречи с заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Садыком Сафаевым, сообщает пресс-служба верхней палаты.
Такой вывод он сделал “исходя из встреч со многими ответственными работниками во время избирательных процессов, знакомств на избирательных участках”.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса Болат Нургалиев, международный наблюдатель за выборами президента Узбекистана
Встреча Садыка Сафаева и Болата Нургалиева - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2023
Болат Нургалиев, международный наблюдатель за выборами президента Узбекистана
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
"Также на встрече рассмотрены вопросы сотрудничества в системе образования, развития народной дипломатии, совместного решения глобальных для двух стран экологических проблем", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВстреча Садыка Сафаева и Болата Нургалиева
Встреча Садыка Сафаева и Болата Нургалиева - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2023
Встреча Садыка Сафаева и Болата Нургалиева
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Напомним, сегодня в Узбекистане проходят досрочные президентские выборы.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;
от Экологической партии — Абдушукур Худойкулович Хамзаев.
За выборами следят порядка 800 международных наблюдателей от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов, а также около 1 400 представителей местных и зарубежных СМИ.
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Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана в посольстве Узбекистана в Москве. - Sputnik УзбекистанВыборы президента Узбекистана — что происходит сейчас07:52
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