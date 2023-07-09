https://uz.sputniknews.ru/20230709/sadyk-safayev-vstrecha-bolat-nurgaliyev-vybory-prezidenta-mneniye-36714018.html

Болат Нургалиев: К этому политическому событию проведена серьезная подготовка

Болат Нургалиев: К этому политическому событию проведена серьезная подготовка

Международный наблюдатель рассказал о посещении избирательных участков и встречах с ответственными работниками.

2023-07-09T16:47+0500

2023-07-09T16:47+0500

2023-07-09T17:30+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

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сенат олий мажлиса узбекистана

садык сафаев

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Серьезную подготовку к досрочным президентским выборам в Узбекистане отметил председатель правления Института внешнеполитических исследований Казахстана в ходе встречи с заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Садыком Сафаевым, сообщает пресс-служба верхней палаты.Такой вывод он сделал “исходя из встреч со многими ответственными работниками во время избирательных процессов, знакомств на избирательных участках”.Напомним, сегодня в Узбекистане проходят досрочные президентские выборы.На пост главы государства претендуют четыре кандидата:За выборами следят порядка 800 международных наблюдателей от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов, а также около 1 400 представителей местных и зарубежных СМИ.

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