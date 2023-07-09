Болат Нургалиев: К этому политическому событию проведена серьезная подготовка
16:47 09.07.2023 (обновлено: 17:30 09.07.2023)
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВстреча Садыка Сафаева и Болата Нургалиева.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Международный наблюдатель рассказал о посещении избирательных участков и встречах с ответственными работниками.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Серьезную подготовку к досрочным президентским выборам в Узбекистане отметил председатель правления Института внешнеполитических исследований Казахстана в ходе встречи с заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Садыком Сафаевым, сообщает пресс-служба верхней палаты.
Такой вывод он сделал “исходя из встреч со многими ответственными работниками во время избирательных процессов, знакомств на избирательных участках”.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса Болат Нургалиев, международный наблюдатель за выборами президента Узбекистана
Болат Нургалиев, международный наблюдатель за выборами президента Узбекистана
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
"Также на встрече рассмотрены вопросы сотрудничества в системе образования, развития народной дипломатии, совместного решения глобальных для двух стран экологических проблем", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВстреча Садыка Сафаева и Болата Нургалиева
Встреча Садыка Сафаева и Болата Нургалиева
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Напомним, сегодня в Узбекистане проходят досрочные президентские выборы.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;
от Экологической партии — Абдушукур Худойкулович Хамзаев.
За выборами следят порядка 800 международных наблюдателей от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов, а также около 1 400 представителей местных и зарубежных СМИ.