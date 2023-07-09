https://uz.sputniknews.ru/20230709/uzbekistan-otkrytiye-izbiratelnyye-uchastki-golosovaniye-vybory-foto-video-36647723.html

В Узбекистане открыли избирательные участки для голосования на выборах — фото, видео

В Узбекистане открыли избирательные участки для голосования на выборах — фото, видео

Избирательные участки в республике будут работать с 8.00 до 20.00

2023-07-09T08:01+0500

2023-07-09T08:01+0500

2023-07-09T08:03+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Сегодня в 08.00 по ташкентскому времени в Узбекистане открылись 10 784 избирательных участка, где граждане страны смогут проголосовать на досрочных президентских выборах.Как самому узнать адрес своего избирательного участкаЧетыре кандидата указаны в бюллетене в алфавитном порядке согласно узбекскому алфавиту на основе латиницы.Кандидаты на пост президента:Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения голосования, которое продлится до 20.00.Напомним, что решением ЦИК Узбекистана при дипломатических и иных представительствах республики в зарубежных государствах создали 56 избирательных участков в 39 зарубежных странах.Где узбекистанцы смогут проголосовать на президентских выборах за рубежом —адресаЗа ходом выборов следят сотни международных наблюдателей и более тысячи журналистов. Так, по данным ЦИК страны, аккредитацию получили 1 400 представителей СМИ из разных стран и 797 наблюдателей.

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