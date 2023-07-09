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В Узбекистане открыли избирательные участки для голосования на выборах — фото, видео
В Узбекистане открыли избирательные участки для голосования на выборах — фото, видео
Избирательные участки в республике будут работать с 8.00 до 20.00
2023-07-09T08:01+0500
2023-07-09T08:01+0500
2023-07-09T08:03+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Сегодня в 08.00 по ташкентскому времени в Узбекистане открылись 10 784 избирательных участка, где граждане страны смогут проголосовать на досрочных президентских выборах.Как самому узнать адрес своего избирательного участкаЧетыре кандидата указаны в бюллетене в алфавитном порядке согласно узбекскому алфавиту на основе латиницы.Кандидаты на пост президента:Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения голосования, которое продлится до 20.00.Напомним, что решением ЦИК Узбекистана при дипломатических и иных представительствах республики в зарубежных государствах создали 56 избирательных участков в 39 зарубежных странах.Где узбекистанцы смогут проголосовать на президентских выборах за рубежом —адресаЗа ходом выборов следят сотни международных наблюдателей и более тысячи журналистов. Так, по данным ЦИК страны, аккредитацию получили 1 400 представителей СМИ из разных стран и 797 наблюдателей.
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узбекистан выборы президент избирательный участок досрочный голосование бюллетень урна граждане ташкентское время кабинка кандидаты улугбек ильясович иноятов шавкат миромонович мирзиёев робахон анваровна махмудова абдушукур худойкулович хамзаев видео
узбекистан выборы президент избирательный участок досрочный голосование бюллетень урна граждане ташкентское время кабинка кандидаты улугбек ильясович иноятов шавкат миромонович мирзиёев робахон анваровна махмудова абдушукур худойкулович хамзаев видео
В Узбекистане открыли избирательные участки для голосования на выборах — фото, видео
08:01 09.07.2023 (обновлено: 08:03 09.07.2023)
Избирательные участки в республике будут работать с 08.00 до 20.00.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Сегодня в 08.00 по ташкентскому времени в Узбекистане открылись 10 784 избирательных участка, где граждане страны смогут проголосовать на досрочных президентских выборах.
Четыре кандидата указаны в бюллетене в алфавитном порядке согласно узбекскому алфавиту на основе латиницы.
Кандидаты на пост президента:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;
Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения голосования, которое продлится до 20.00.
Напомним, что решением ЦИК Узбекистана при дипломатических и иных представительствах республики в зарубежных государствах создали 56 избирательных участков в 39 зарубежных странах.
За ходом выборов следят сотни международных наблюдателей и более тысячи журналистов. Так, по данным ЦИК страны, аккредитацию получили 1 400 представителей СМИ из разных стран и 797 наблюдателей.