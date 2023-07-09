https://uz.sputniknews.ru/20230709/zaklyuchennye-golosovaniye-vybory-v-uzbekistane-36687086.html

Сколько заключенных смогут проголосовать на выборах в Узбекистане

Сколько заключенных смогут проголосовать на выборах в Узбекистане

В этом году заключенные, совершившие преступления небольшой и средней степени тяжести, а также отбывающие наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, впервые смогут голосовать.

2023-07-09T12:52+0500

2023-07-09T12:52+0500

2023-07-09T13:40+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На выборах президента смогут проголосовать более 34 000 человек, находящихся в тюрьмах Узбекистана.В соответствии с новой редакцией Конституции страны, в этом году заключенные, совершившие преступления небольшой или средней степени тяжести, а также отбывающие наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, впервые смогут принять участие в голосовании.Досрочные президентские выборы проходят в Узбекистане 9 июля.На пост главы государства претендуют четыре кандидата:С 28 июня до 5 июля на всех избирательных участках в республике и за рубежом проходило досрочное голосование. Правом досрочного голосования воспользовались свыше 800 тыс. избирателей.По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открыты 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования действуют в местах компактного проживания и предприятиях, где работают узбекистанцы.

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