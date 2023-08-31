https://uz.sputniknews.ru/20230831/uzbekistan-zakonodatelstvo-izmeneniya-sentyabr-2023-38438321.html

Какие изменения произойдут в Узбекистане с 1 сентября

Какие изменения произойдут в Узбекистане с 1 сентября

С первого сентября в законодательстве Узбекистана произойдет ряд изменений, которые в первую очередь затронут образование, медицину и ЖКХ. О том, какие нововведения ждут граждан с начала осени — читайте в нашем обзоре.

2023-08-31T14:19+0500

2023-08-31T14:19+0500

2023-08-31T16:39+0500

узбекистан

1 сентября

законодательство

изменения

общество

образование

студенты

музей

стипендия

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Реформы в сфере образованияС нового учебного года для учеников начальных классов в школах организуют бесплатное питание. На эти цели из бюджета выделят около 2,3 трлн сумов.Кроме этого, в системе образования, начиная с 2023/2024 учебного года:Также прекращаются полномочия отделов дошкольного и школьного образования районов и городов по проверке деятельности школ и оценке качества образования в них.Вместо этого создаются Советы директоров, состоящие из наиболее опытных кадров, отобранных на конкурсной основе.Помимо этого, директорам школ предоставляют право самостоятельно решать вопросы о приеме на работу и увольнении своих заместителей, а также вносить до 15% изменений в учебные планы.Граждане Узбекистана и Кыргызстана смогут пересекать границу по ID-картамПоправки в межправительственное соглашение о взаимных поездках граждан позволят им пересекать границу и пребывать на территории двух государств, используя ID-карты наряду с другими проездными документами.Сейчас пересекать границу можно только по загранпаспорту. За сообщения о правонарушениях в энергосфере будут поощрятьГраждане, направившие фото и видеоматериалы о нарушениях правил пользования электрической, тепловой энергией и газом, получат денежное вознаграждение.Информацию о правонарушениях нужно будет отправлять в специальную информационную систему Минэнерго. Кроме того, будут внедрена автоматизированная система контроля и учета использования электроэнергии и природного газа, а также система предупреждения и ликвидации случаев хищения топливно-энергетических ресурсов.Продукты пчеловодства для детей и пациентов больницС 1 сентября будет рассмотрен вопрос о включении меда в ежедневный рацион воспитанников детсадов и пациентов больниц.Дома начнут проверять на сейсмостойкостьВ многоквартирных домах будут выявлять конструкции, влияющие на их сеймостойкость.Также будут проверять дома на наличие самовольных построек на лестничных пролетах, чердаках и в столовых общего пользования, внесенных изменений в конструкции подвалов и первых этажей. Дети смогут бесплатно посещать музеиБесплатно ходить в музеи юные узбекистанцы смогут до достижения 18-летнего возраста. Также они смогут без соответствующей оплаты посещать исторические памятники, святыни и выставки.Стипендия от МинэкологииДля одаренных студентов, обучающихся по направлениям "Экология", "Охрана окружающей среды", "Лесничество", "Зеленая экономика" и "Гидрометеорология" и иным наиболее востребованным направлениям высших образовательных учреждений, учреждают Стипендию министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.Информацию о погашении судимости можно получить онлайнСведения о погашенной судимости или ее снятии формируются в Единой информационной системе "Оперативные сведения" МВД в онлайн форме в автоматическом режиме.Затем справку направят в персональный кабинет лица на ЕПИГУ на безвозмездной основе.От лиц с инвалидностью не будут требовать медзаключениеОтменяется требование медзаключения при обеспечении лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими изделиями и техническими средствами реабилитации. Медико-социальные экспертные комиссии будут вносить медзаключение в электронную систему "Медико-социальная экспертиза".Студенты юридических вузов смогут совмещать учебу и работуСтудентам–юристам выпускного курса вузов разрешается работать помощниками адвоката в свободное от учебы время.Госорганы полностью переходят на электронный документооборотЦентральные аппараты органов исполнительной власти полностью переводят на электронный документооборот в рамках системы "Цифровое правительство".

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