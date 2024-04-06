https://uz.sputniknews.ru/20240406/vizit-prezident-kazaxstan-uzbekistan-43316918.html

Визит президента Казахстана в Узбекистан завершился

Визит президента Казахстана в Узбекистан завершился

Sputnik Узбекистан

В рамках визита президенты двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, посетили крупное ковровое предприятие и достопримечательности Хивы

2024-04-06T11:01+0500

2024-04-06T11:01+0500

2024-04-06T11:06+0500

узбекистан

казахстан

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

касым-жомарт токаев

визит

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Визит президента Казахстана в Узбекистан завершился, сообщает пресс-служба главы государства.В международном аэропорту Ургенча высокого гостя проводил Шавкат Мирзиёев. Затем он отбыл в Ташкент.Напомним, по приглашению Шавката Мирзиёева президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 апреля посетил Узбекистан с визитом.В рамках программы мероприятий высшего уровня в Хиве президенты Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по региональной повестке.Особое внимание уделили ускорению проектов кооперации, реализации инвестсоглашений и торговых контрактов в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями на высшем уровне.Состоялось ознакомление с деятельностью коврового комбината “Хива гиламлари” и выставкой узбекской продукции.Лидеры двух стран посетили исторические памятники комплекса Ичан-кала и дворец Нуруллабая в Хиве.Рассказы об истории Хивы и ее вкладе в развитие науки, а также богатая культура и искусство региона произвели большое впечатление на казахстанских гостей.

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