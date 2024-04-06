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https://uz.sputniknews.ru/20240406/vizit-prezident-kazaxstan-uzbekistan-43316918.html
Визит президента Казахстана в Узбекистан завершился
Визит президента Казахстана в Узбекистан завершился
Sputnik Узбекистан
В рамках визита президенты двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, посетили крупное ковровое предприятие и достопримечательности Хивы
2024-04-06T11:01+0500
2024-04-06T11:06+0500
узбекистан
казахстан
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
касым-жомарт токаев
визит
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Визит президента Казахстана в Узбекистан завершился, сообщает пресс-служба главы государства.В международном аэропорту Ургенча высокого гостя проводил Шавкат Мирзиёев. Затем он отбыл в Ташкент.Напомним, по приглашению Шавката Мирзиёева президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 апреля посетил Узбекистан с визитом.В рамках программы мероприятий высшего уровня в Хиве президенты Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по региональной повестке.Особое внимание уделили ускорению проектов кооперации, реализации инвестсоглашений и торговых контрактов в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями на высшем уровне.Состоялось ознакомление с деятельностью коврового комбината “Хива гиламлари” и выставкой узбекской продукции.Лидеры двух стран посетили исторические памятники комплекса Ичан-кала и дворец Нуруллабая в Хиве.Рассказы об истории Хивы и ее вкладе в развитие науки, а также богатая культура и искусство региона произвели большое впечатление на казахстанских гостей.
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визит президент казахстан узбекистан актуальные вопросы сотрудничество ковровое предприятие достопримечательности хива
визит президент казахстан узбекистан актуальные вопросы сотрудничество ковровое предприятие достопримечательности хива

Визит президента Казахстана в Узбекистан завершился

11:01 06.04.2024 (обновлено: 11:06 06.04.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ международном аэропорту Ургенча президента Казахстана проводил Шавкат Мирзиёев
В международном аэропорту Ургенча президента Казахстана проводил Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В рамках визита президенты двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, посетили крупное ковровое предприятие и достопримечательности Хивы.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Визит президента Казахстана в Узбекистан завершился, сообщает пресс-служба главы государства.
В международном аэропорту Ургенча высокого гостя проводил Шавкат Мирзиёев. Затем он отбыл в Ташкент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ международном аэропорту Ургенча президента Казахстана проводил Шавкат Мирзиёев
В международном аэропорту Ургенча президента Казахстана проводил Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2024
В международном аэропорту Ургенча президента Казахстана проводил Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ международном аэропорту Ургенча президента Казахстана проводил Шавкат Мирзиёев
В международном аэропорту Ургенча президента Казахстана проводил Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2024
В международном аэропорту Ургенча президента Казахстана проводил Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаКасым-Жомарт Токаев
В международном аэропорту Ургенча президента Казахстана проводил Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2024
Касым-Жомарт Токаев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Напомним, по приглашению Шавката Мирзиёева президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 апреля посетил Узбекистан с визитом.
В рамках программы мероприятий высшего уровня в Хиве президенты Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по региональной повестке.
Особое внимание уделили ускорению проектов кооперации, реализации инвестсоглашений и торговых контрактов в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями на высшем уровне.
Состоялось ознакомление с деятельностью коврового комбината “Хива гиламлари” и выставкой узбекской продукции.
Лидеры двух стран посетили исторические памятники комплекса Ичан-кала и дворец Нуруллабая в Хиве.
Рассказы об истории Хивы и ее вкладе в развитие науки, а также богатая культура и искусство региона произвели большое впечатление на казахстанских гостей.
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