https://uz.sputniknews.ru/20250104/tekstil-farmatsevtika-pererabotki-koji-uzbekistan-pakistan-novye-proekty-47433333.html
Текстиль, фармацевтика, переработка кожи: Узбекистан и Пакистан планируют новые проекты
Текстиль, фармацевтика, переработка кожи: Узбекистан и Пакистан планируют новые проекты
Sputnik Узбекистан
В пакистанском городе Карачи состоялся узбекско-пакистанский бизнес-форум, с участием предпринимателей, работающих в сферах обработки кожи, фармацевтики, туризма, строительных материалов, сельского хозяйства, транспорта и логистики, оптовой и розничной торговли.
2025-01-04T14:18+0500
2025-01-04T14:18+0500
2025-01-04T14:57+0500
пакистан
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фармацевтика
текстиль
кожа
переработка
сотрудничество
бизнес-форум
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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Посол Узбекистана Алишер Тухтаев принял участие в бизнес-форуме, организованном Торгово-промышленной палатой пакистанского города Карачи, сообщает ИА "Дунё".Деловое мероприятие объединило более 60 предпринимателей, работающих в сферах обработки кожи, фармацевтики, туризма, строительных материалов, сельского хозяйства, транспорта и логистики, оптовой и розничной торговли.Читайте также В Пакистане откроются торговые дома Узбекистана – подробностиВ ходе форума глава палаты Мухаммад Джавид Билва рассказал участникам о нынешнем состоянии узбекско-пакистанских торговых отношений.В свою очередь, посол Алишер Тухтаев сообщил о приоритетных направлениях укрепления двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Была представлена подробная информация об условиях и льготах для иностранных инвесторов в Узбекистане, а также предложения по инвестиционным проектам.Читайте также Пакистанская компания планирует открыть медицинский колледж и больницу в УзбекистанеВ ходе мероприятия состоялась беседа с членами палаты, на которой участники обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере промышленной кооперации и туризма. По итогам форума достигнута договоренность об организации визита делегации членов Торгово-промышленной палаты Карачи в регионы Узбекистана для разработки конкретных бизнес-проектов в сфере текстиля, фармацевтики, переработки кожи и шерсти.
https://uz.sputniknews.ru/20241216/uzbekistan-i-pakistan-budut-aktivno-prodvigat-ziyorat-turizm-47112271.html
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пакистан узбекистан карачи бизнес-форум сотрудничество предприниматели
Текстиль, фармацевтика, переработка кожи: Узбекистан и Пакистан планируют новые проекты
14:18 04.01.2025 (обновлено: 14:57 04.01.2025)
В пакистанском городе Карачи состоялся узбекско-пакистанский бизнес-форум, с участием предпринимателей, работающих в сферах обработки кожи, фармацевтики, туризма, строительных материалов, сельского хозяйства, транспорта и логистики, оптовой и розничной торговли.
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik.
Посол Узбекистана Алишер Тухтаев принял участие в бизнес-форуме, организованном Торгово-промышленной палатой пакистанского города Карачи, сообщает ИА "Дунё"
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Деловое мероприятие объединило более 60 предпринимателей, работающих в сферах обработки кожи, фармацевтики, туризма, строительных материалов, сельского хозяйства, транспорта и логистики, оптовой и розничной торговли.
В ходе форума глава палаты Мухаммад Джавид Билва рассказал участникам о нынешнем состоянии узбекско-пакистанских торговых отношений.
В свою очередь, посол Алишер Тухтаев сообщил о приоритетных направлениях укрепления двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Была представлена подробная информация об условиях и льготах для иностранных инвесторов в Узбекистане, а также предложения по инвестиционным проектам.
В ходе мероприятия состоялась беседа с членами палаты, на которой участники обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере промышленной кооперации и туризма.
"Предприниматели поделились своими предложениями по налаживанию прямого и системного диалога между торгово-промышленными палатами двух стран, увеличению количества продукции и расширению транзитной торговли", – отметили в агентстве.
По итогам форума достигнута договоренность об организации визита делегации членов Торгово-промышленной палаты Карачи в регионы Узбекистана для разработки конкретных бизнес-проектов в сфере текстиля, фармацевтики, переработки кожи и шерсти.