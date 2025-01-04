https://uz.sputniknews.ru/20250104/tekstil-farmatsevtika-pererabotki-koji-uzbekistan-pakistan-novye-proekty-47433333.html

Текстиль, фармацевтика, переработка кожи: Узбекистан и Пакистан планируют новые проекты

Текстиль, фармацевтика, переработка кожи: Узбекистан и Пакистан планируют новые проекты

Sputnik Узбекистан

В пакистанском городе Карачи состоялся узбекско-пакистанский бизнес-форум, с участием предпринимателей, работающих в сферах обработки кожи, фармацевтики, туризма, строительных материалов, сельского хозяйства, транспорта и логистики, оптовой и розничной торговли.

2025-01-04T14:18+0500

2025-01-04T14:18+0500

2025-01-04T14:57+0500

пакистан

узбекистан

фармацевтика

текстиль

кожа

переработка

сотрудничество

бизнес-форум

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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Посол Узбекистана Алишер Тухтаев принял участие в бизнес-форуме, организованном Торгово-промышленной палатой пакистанского города Карачи, сообщает ИА "Дунё".Деловое мероприятие объединило более 60 предпринимателей, работающих в сферах обработки кожи, фармацевтики, туризма, строительных материалов, сельского хозяйства, транспорта и логистики, оптовой и розничной торговли.Читайте также В Пакистане откроются торговые дома Узбекистана – подробностиВ ходе форума глава палаты Мухаммад Джавид Билва рассказал участникам о нынешнем состоянии узбекско-пакистанских торговых отношений.В свою очередь, посол Алишер Тухтаев сообщил о приоритетных направлениях укрепления двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Была представлена подробная информация об условиях и льготах для иностранных инвесторов в Узбекистане, а также предложения по инвестиционным проектам.Читайте также Пакистанская компания планирует открыть медицинский колледж и больницу в УзбекистанеВ ходе мероприятия состоялась беседа с членами палаты, на которой участники обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере промышленной кооперации и туризма. По итогам форума достигнута договоренность об организации визита делегации членов Торгово-промышленной палаты Карачи в регионы Узбекистана для разработки конкретных бизнес-проектов в сфере текстиля, фармацевтики, переработки кожи и шерсти.

https://uz.sputniknews.ru/20241216/uzbekistan-i-pakistan-budut-aktivno-prodvigat-ziyorat-turizm-47112271.html

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