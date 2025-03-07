https://uz.sputniknews.ru/20250307/uzbekistan-kazaxstan-torgovo-ekonomicheskie-svyazi-mejdu-regionami-48282895.html

Узбекистан и Казахстан углубляют торгово-экономические связи между регионами

Узбекистан и Казахстан углубляют торгово-экономические связи между регионами

Sputnik Узбекистан

Достигнуты договоренности об организации в этом году взаимных визитов делегаций Жетысуского района и регионов Узбекистана, взаимных поставках... 07.03.2025, Sputnik Узбекистан

2025-03-07T14:12+0500

2025-03-07T14:12+0500

2025-03-07T15:58+0500

узбекистан

казахстан

встреча

сотрудничество

экономика

торговля

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ТАШКЕНТ, 7 марта — Sputnik. Торгово-экономические отношения между регионами Узбекистана и Казахстана поднимутся на новый уровень. Об этом сообщает ИА "Дунё".Посол Узбекистана Бахтиёр Ибрагимов совершил визит в Жетысуский район Казахстана. На встрече с акимом района Бейбитом Исабаевым были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, вопросы активизации связей с регионами страны в сельском хозяйстве, промышленности, туризме, торговле, культурно-гуманитарной сфере.В ходе переговоров Бейбит Исабаев высоко оценил отношения между Казахстаном и Узбекистаном, в частности торгово-экономическое сотрудничество. Он отметил, что заинтересован в установлении связей с узбекскими предпринимателями по поставкам сельскохозяйственной продукции, свежих фруктов и овощей, текстиля и строительных материалов.Казахстан и Узбекистан соединит новая железная дорога – КЖТВ завершение встречи достигнута договоренность об организации в этом году взаимных визитов делегаций данного района и регионов Узбекистана, взаимных поставках сельскохозяйственной продукции и других товаров.Кроме того, в Палате предпринимателей Жетысуского района состоялся круглый стол с участием представителей промышленности, розничных торговых сетей, текстильных предприятий и животноводческих комплексов, а также деловых кругов региона.Директор Палаты предпринимателей Санжар Собирбоев отметил, что интерес местных бизнесменов к сотрудничеству с Узбекистаном возрастает. Казахские предприниматели высказали свои предложения по реализации совместных проектов в области экологии и тяжелой промышленности с узбекскими предприятиями.Сотрудничество между Узбекистаном и Казахстаном обсудили в АстанеНа встрече была достигнута договоренность о реализации взаимовыгодных проектов и установлении постоянного диалога между Посольством Узбекистана и Палатой предпринимателей Жетысуского района.В ходе поездки посол Узбекистана также пообщался с председателем правления Центра международного приграничного сотрудничества "Хоргос" Нуржаном Султаналиевым.Казахская сторона рассказала о деятельности Центра "Хоргос", льготах и ​​преференциях, создаваемых для предпринимателей, а также перспективах дальнейшего развития центра.Узбекистан и Казахстан укрепляют сотрудничество в транспортно-логистической сфереГлава центра Нуржан Султаналиев предложил реализовать в этом центре совместно с узбекскими бизнесменами проекты в сфере гастрономии и ремесел. Также стороны обсудили планы по организации ярмарки продукции, производимой в Узбекистане, в рамках фестиваля, который пройдет в этом центре в июне-июле текущего года.В завершении визита руководство дипмиссии Узбекистана ознакомилось с деятельностью СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота" и железнодорожного участка Алтынколь – Хоргос, расположенного на казахстанско-китайской границе.

https://uz.sputniknews.ru/20250211/uzbekistan-kazaxstan-torgovlya-investitsii-47924490.html

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