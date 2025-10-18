https://uz.sputniknews.ru/20251018/minoborony-tseli-i-zadachi-sovmestnyx-ucheniy-birlik2025-uspeshno-vypolnyayutsya--52812473.html

Минобороны: цели и задачи совместных учений "Бирлик–2025" успешно выполняются

Минобороны: цели и задачи совместных учений "Бирлик–2025" успешно выполняются

Sputnik Узбекистан

В процессе тренировок военные специалисты объединяют усилия для создания новых тактик и стратегий боевых действий.

2025-10-18T18:05+0500

2025-10-18T18:05+0500

2025-10-18T18:05+0500

военные учения

полигон "каттакурган"

узбекистан

минобороны узбекистана

таджикистан

казахстан

кыргызстан

азербайджан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/12/52813302_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7109d7c12c8e3ca389e59652abdf2e7b.jpg

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. На крупнейшем военном полигоне Узбекистана "Каттакурган" Центрального военного округа проводятся совместные региональные учения "Бирлик – 2025" (Единство), сообщает пресс-служба министерства обороны республики.В военных учениях принимают участие подразделения министерств обороны пяти республик — Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана и Кыргызстана. Военнослужащие Узбекистана в третий раз одержали победу на соревнованиях в КорееВ министерстве отметили, что проведенные в первые дни учений совместные занятия уже приносят свои плоды – значительно растут современные знания, опыт и боевая выучка военнослужащих. В ходе учений военнослужащие совместно разрабатывают современные методы и подходы, успешно выполняя поставленные задачи. В частности, на каждой учебной точке в практической форме отрабатываются новые формы ведения боя.На занятиях по тактической подготовке, подготовке по связи и военно-медицинской подготовке подразделения обмениваются опытом, демонстрируя точные и уверенные действия по быстрому и эффективному уничтожению целей."Хамкорлик-2025”: завершились российско-узбекские военные тактические ученияКроме того, в рамках учений был проведен ряд соревнований. Участники проявили все свое мастерство, навыки и возможности на практике в конкурсах "Тактический стрелок" и "Сарбан".В конце сентября в Ташкенте в рамках двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана проводились совместные военные учения "Мяхарят − 2025".

https://uz.sputniknews.ru/20250925/uzbekistan-azerbaydjan-sovmestnye-ucheniya-52233669.html

узбекистан

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

"бирлик–2025" военные учения полигон каттакурган минобороны