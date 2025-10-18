Узбекистан
Минобороны: цели и задачи совместных учений "Бирлик–2025" успешно выполняются
Минобороны: цели и задачи совместных учений "Бирлик–2025" успешно выполняются
В процессе тренировок военные специалисты объединяют усилия для создания новых тактик и стратегий боевых действий.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. На крупнейшем военном полигоне Узбекистана "Каттакурган" Центрального военного округа проводятся совместные региональные учения "Бирлик – 2025" (Единство), сообщает пресс-служба министерства обороны республики.В военных учениях принимают участие подразделения министерств обороны пяти республик — Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана и Кыргызстана. Военнослужащие Узбекистана в третий раз одержали победу на соревнованиях в КорееВ министерстве отметили, что проведенные в первые дни учений совместные занятия уже приносят свои плоды – значительно растут современные знания, опыт и боевая выучка военнослужащих. В ходе учений военнослужащие совместно разрабатывают современные методы и подходы, успешно выполняя поставленные задачи. В частности, на каждой учебной точке в практической форме отрабатываются новые формы ведения боя.На занятиях по тактической подготовке, подготовке по связи и военно-медицинской подготовке подразделения обмениваются опытом, демонстрируя точные и уверенные действия по быстрому и эффективному уничтожению целей."Хамкорлик-2025”: завершились российско-узбекские военные тактические ученияКроме того, в рамках учений был проведен ряд соревнований. Участники проявили все свое мастерство, навыки и возможности на практике в конкурсах "Тактический стрелок" и "Сарбан".В конце сентября в Ташкенте в рамках двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана проводились совместные военные учения "Мяхарят − 2025".
На полигоне "Каттакурган" Центрального военного округа проводятся совместные военные учения "Бирлик – 2025".
В процессе тренировок военные специалисты объединяют усилия для создания новых тактик и стратегий боевых действий.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. На крупнейшем военном полигоне Узбекистана "Каттакурган" Центрального военного округа проводятся совместные региональные учения "Бирлик – 2025" (Единство), сообщает пресс-служба министерства обороны республики.
В военных учениях принимают участие подразделения министерств обороны пяти республик — Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана и Кыргызстана.
В министерстве отметили, что проведенные в первые дни учений совместные занятия уже приносят свои плоды – значительно растут современные знания, опыт и боевая выучка военнослужащих.

"Это является результатом реформ, проводимых в последние годы в Новом Узбекистане во всех сферах, в том числе и в сфере международного военного сотрудничества. Именно поэтому данные учения имеют особое значение, поскольку они направлены на достижение вышеуказанных целей", — подчеркнули в Минобороны.

В ходе учений военнослужащие совместно разрабатывают современные методы и подходы, успешно выполняя поставленные задачи. В частности, на каждой учебной точке в практической форме отрабатываются новые формы ведения боя.
На занятиях по тактической подготовке, подготовке по связи и военно-медицинской подготовке подразделения обмениваются опытом, демонстрируя точные и уверенные действия по быстрому и эффективному уничтожению целей.
Кроме того, в рамках учений был проведен ряд соревнований. Участники проявили все свое мастерство, навыки и возможности на практике в конкурсах "Тактический стрелок" и "Сарбан".
В конце сентября в Ташкенте в рамках двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана проводились совместные военные учения "Мяхарят − 2025".
