Археологи из Китая и Узбекистана обнаружили останки стен древнего городища Кува

В 2023 году Лоянский археологический институт и Ферганский государственный университет сформировали совместную археологическую группу для проведения археологических раскопок руин древнего городища Кува.

2026-01-10T18:31+0500

2026-01-10T18:31+0500

2026-01-10T18:39+0500

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Команда археологов из Китая и Узбекистана обнаружила в Ферганской долине участок оставшихся стен городища Кува, датирующихся периодом от III века до н.э. до X века н.э. Об этом сообщает китайское информагентство "Синьхуа".Как отметили участники совместной археологической экспедиции Лоян-Фергана, данное открытие является ключевым вещественным доказательством для изучения исторического развития древнего городка Шелкового пути и культурных обменов между Востоком и Западом. Это также важное достижение международного археологического сотрудничества в рамках "Пояса и пути".Музей-городище Минг Урик в Ташкенте: погружение в историю древнего городаАрхеологи предварительно выявили, что найденные укрепления городища, которые были реконструированы многократно, использовались долгое время — от периода существования Парфянского царства, государства Даюань и Согдианы до периода правления Саманидов.В Намангане нашли редкие рукописи и монеты VIII века — фотоВ руинах были обнаружены такие реликвии, как дворцы, городские ворота, стены, жилые дома, улицы и ремесленные мастерские.Кархана, Тункат и Суюрлитепа: археологические открытия в УзбекистанеПо словам главы экспедиции, в следующем году планируется провести системные раскопки дворцовой части города, для детального изучения планировки и зонирования городища.

2026

