Археологи из Китая и Узбекистана обнаружили останки стен древнего городища Кува
В 2023 году Лоянский археологический институт и Ферганский государственный университет сформировали совместную археологическую группу для проведения археологических раскопок руин древнего городища Кува.
18:31 10.01.2026 (обновлено: 18:39 10.01.2026)
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik.
Команда археологов из Китая и Узбекистана обнаружила в Ферганской долине участок оставшихся стен городища Кува, датирующихся периодом от III века до н.э. до X века н.э. Об этом сообщает
китайское информагентство "Синьхуа".
Как отметили участники совместной археологической экспедиции Лоян-Фергана, данное открытие является ключевым вещественным доказательством для изучения исторического развития древнего городка Шелкового пути и культурных обменов между Востоком и Западом. Это также важное достижение международного археологического сотрудничества в рамках "Пояса и пути".
Руины городища Кува, площадь которых составляет 110 тысяч квадратных метров, находится в Ферганской долине в восточной части Узбекистана. Будучи важным узлом на древнем Шелковом пути, данный регион имел давние связи с Китаем, история которых насчитывает более двух тысячелетий.
Археологи предварительно выявили, что найденные укрепления городища, которые были реконструированы многократно, использовались долгое время — от периода существования Парфянского царства, государства Даюань и Согдианы до периода правления Саманидов.
"Эволюция технологий возведения стен служит важной физической информацией для изучения архитектурного мастерства и выбора строительных материалов в разные периоды, потенциального культурного влияния на такие выборы, а также разъяснения путей распространения культуры", — отметил глава совместной экспедиции Лю Бинь.
В руинах были обнаружены такие реликвии, как дворцы, городские ворота, стены, жилые дома, улицы и ремесленные мастерские.
По словам главы экспедиции, в следующем году планируется провести системные раскопки дворцовой части города, для детального изучения планировки и зонирования городища.