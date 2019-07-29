С 1 августа в Узбекистане: какие сюрпризы приготовил последний месяц лета

Повышение зарплат, пенсий и пособий, изменение системы кредитования, новые налоги и маркировка товаров. Какие изменения в законодательстве повлияют на жизнь узбекистанцев - читайте в материале Sputnik.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. С первого дня августа в республике вступят в силу новые законы, правила и другие нововведения. Краткий обзор основных изменений вам представляет Sputnik Узбекистан.

Зарплаты, пенсии и пособия

Зарплаты работников бюджетных учреждений и организаций, а также пенсии, стипендии и пособия с 1 августа увеличатся на 10%.

Новые минимальные размеры:

заработной платы — 223 000 сумов в месяц (в настоящее время — 202 730 сумов);

пенсии по возрасту и пособия инвалидам с детства — 436 150 сумов в месяц (396 500);

пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, — 267650 сумов в месяц (243 300).

минимальный размер пенсий по инвалидности лицам с инвалидностью II группы увеличивается с 50 процентов до 75 процентов минимальной пенсии по возрасту;

Подробнее о повышении зарплат и пенсий читайте в статье Sputnik.

Кредиты

Максимальная сумма микрозайма ограничена до 50 млн сумов. Максимальная сумма микрокредита будет 300 млн сумов, а микролизинга – 600 млн сумов. Заявление на создание таких организаций теперь будет 15 рабочих дней. Они будут сами определять процентное соотношение всех доверительных кредитов к их уставному фонду. Также микрокредитные организации смогут выступать в качестве агентов.

Однако такие организации не смогут выдавать кредиты и займы физическим лицам в иностранной валюте. Небанковские кредитные организации не имеют право брать в залог жилое недвижимое имущество от физических лиц и запрещается оказывать услуги потребителям у которых уже есть непогашенная просроченная задолженность.

Подробнее о том, как изменится система микрокредитования, читайте в нашем материале.

Налоги

Сельскохозяйственные товаропроизводители, являющиеся плательщиками единого земельного налога, имеют право перейти на уплату налога на добавленную стоимость на добровольной основе.

При оказании госуслуг запрещается требовать от физических лиц справок о наличии либо отсутствии задолженности по налогам, свидетельств о постановке на учет налогоплательщика, справок о выплаченных доходах и удержанных суммах налога на доходы физических лиц.

ИП, оказывающие посреднические услуги операторам или провайдерам телекоммуникаций, выручка которых от реализации услуг составляет от 100 млн до 1млрд сумов, переходят на уплату единого налогового платежа по ставке 25 процентов от суммы вознаграждения.

Интернет

"Узбектелеком" будет предоставлять услуги доступа к интернету по единым тарифным ставкам, вне зависимости от места подключения.

Вне зависимости от мощности сигнала эксплуатационный сбор и оплата за использование радиочастотного спектра для беспроводной передачи данных по технологии Wi-Fi в полосах радиочастот 2400–2483,5 МГц и 5000–5999 МГц — не взимаются. А

За пользование недвижимостью государственной собственности для установки объектов телекоммуникаций документом предписано применять минимальные минимальные ставки арендной платы

Товары

С 1 августа 2019 года вступит в силу запрет на продажу попадающих под указанную категорию продуктов без маркировки.

Цель проекта – предотвращение нелегального ввоза в республику, производства и реализации отдельных видов товаров, обеспечение их эффективного учета.