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Шавкат Мирзиёев планирует посетить Казахстан - МИД

Пресс-служба МИДа Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200129/13328909/Shavkat-Mirziev-planiruet-posetit-Kazakhstan---MID.html

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили вопросы проведения в Ташкенте 3 февраля встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии и США в формате "5+1".

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился в Берлине с министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберды, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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Пресс-служба премьер-министра Казахстана
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Высоко оценив итоги второй консультативной встречи глав государств Центральной Азии, состоявшейся 29 ноября 2019 года в Ташкенте, министры обсудили вопросы взаимодействия по реализации принятых по итогам саммита решений, направленных на дальнейшее углубление региональной интеграции.

"Стороны констатировали взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении добрососедских и дружеских отношений между Узбекистаном и Казахстаном, важным этапом которого должен послужить планируемый визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Казахстан," – сообщили в МИД Узбекистана.

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Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обсудили вопросы проведения в Ташкенте 3 февраля встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии и США в формате "5+1" и другие аспекты актуальной повестки двусторонних и международных отношений.

Теги:
Абдулазиз Камилов, МИД Узбекистана, Казахстан, подготовка к визиту, президент Узбекистана, Шавкат Мирзиёев



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