Шавкат Мирзиёев планирует посетить Казахстан - МИД

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили вопросы проведения в Ташкенте 3 февраля встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии и США в формате "5+1".

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился в Берлине с министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберды, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Высоко оценив итоги второй консультативной встречи глав государств Центральной Азии, состоявшейся 29 ноября 2019 года в Ташкенте, министры обсудили вопросы взаимодействия по реализации принятых по итогам саммита решений, направленных на дальнейшее углубление региональной интеграции.

"Стороны констатировали взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении добрососедских и дружеских отношений между Узбекистаном и Казахстаном, важным этапом которого должен послужить планируемый визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Казахстан," – сообщили в МИД Узбекистана.

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Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обсудили вопросы проведения в Ташкенте 3 февраля встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии и США в формате "5+1" и другие аспекты актуальной повестки двусторонних и международных отношений.