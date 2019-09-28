UzAirways запускает новый рейс

Ранее национальная авиакомпания открыла авиасообщение с Грузией по маршруту Ташкент – Тбилиси, а также возобновила полеты из Карши в Москву.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. "Узбекистон хаво йуллари" с 26 октября запускает прямые чартерные рейсы по маршруту Ташкент – Челябинск – Ташкент, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Перелеты планируется осуществлять на Airbus A-320 раз в неделю, по субботам.

Ранее национальная авиакомпания открыла авиасообщение с Грузией по маршруту Ташкент – Тбилиси и возобновила полеты из Карши в Москву. А с 14 декабря 2019 года самолеты НАК начнут летать на остров Пхукет (Таиланд).

Кроме того, в компании рассказали, как проверить авиабилет на подлинность, и объяснили правила перевозки домашних животных.

Режим "открытого неба" введут сразу в нескольких аэропортах Узбекистана >>>