20:11 28 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.27
  • EUR10383.02
  • USD9424.54
Поиск
Крыло самолета Национальной авиакомпании Uzbekistan Airways

UzAirways запускает новый рейс

Sputnik / Мария Науменко
Общество
Получить короткую ссылку
73 0 0

Ранее национальная авиакомпания открыла авиасообщение с Грузией по маршруту Ташкент – Тбилиси, а также возобновила полеты из Карши в Москву.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. "Узбекистон хаво йуллари" с 26 октября запускает прямые чартерные рейсы по маршруту Ташкент – Челябинск – Ташкент, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Перелеты планируется осуществлять на Airbus A-320 раз в неделю, по субботам.

Ранее национальная авиакомпания открыла авиасообщение с Грузией по маршруту Ташкент – Тбилиси и возобновила полеты из Карши в Москву. А с 14 декабря 2019 года самолеты НАК начнут летать на остров Пхукет (Таиланд). 

Кроме того, в компании рассказали, как проверить авиабилет на подлинность, и объяснили правила перевозки домашних животных.

Режим "открытого неба" введут сразу в нескольких аэропортах Узбекистана >>>

Теги:
Россия, Челябинск, Узбекистон хаво йуллари, UzAirways



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Туристы во время прохождения горной реки
Испытание страхом: экстремальный туризм в разных странах – фото
Руины Чернобыльской АЭС изнутри – видео
Итоги ЧМ по борьбе в Казахстане
ЧМ по борьбе в Нур-Султане – как выступил Узбекистан



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054