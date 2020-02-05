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Специалисты министерства здравоохранения в аэропорту Ташкента

Прибывшие из Уханя узбекистанцы отправлены в пункт временного размещения

Узбекские авиалинии
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (68)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200205/13393413/Pribyvshie-iz-Ukhanya-uzbekistantsy-otpravleny-v-punkt-vremennogo-razmescheniya-.html

Самолет встретили сотрудники Министерства здравоохранения республики и других ответственных служб. Все 84 пассажира будут отправлены в пункт временного размещения.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Специальный борт с пассажирами из Уханя уже в Ташкенте. Он приземлился, как мы сообщали ранее, чуть более часа назад.

Самолет встретили сотрудники Министерства здравоохранения республики и других ответственных служб. Все 84 пассажира будут отправлены в пункт временного размещения.

Напомним, вчера в столицу прилетел лайнер из Пекина, где находились 250 граждан Узбекистана.

Ухань — Ташкент: как узбекистанцы покидают охваченный коронавирусом город >>

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения страны от возможных зараженных лиц при нахождении в КНР все прилетевшие будут доставлены в сопровождении медицинских работников и органов внутренних дел из аэропорта в подготовленную городскую больницу (специально организованное карантинное учреждение) в пригороде Ташкента.

 

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (68)
Теги:
студенты, Чартер, Узбекистан, вирус, Китай, Пекин, коронавирус



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