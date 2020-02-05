Прибывшие из Уханя узбекистанцы отправлены в пункт временного размещения

Самолет встретили сотрудники Министерства здравоохранения республики и других ответственных служб. Все 84 пассажира будут отправлены в пункт временного размещения.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Специальный борт с пассажирами из Уханя уже в Ташкенте. Он приземлился, как мы сообщали ранее, чуть более часа назад.

Самолет встретили сотрудники Министерства здравоохранения республики и других ответственных служб. Все 84 пассажира будут отправлены в пункт временного размещения.

Напомним, вчера в столицу прилетел лайнер из Пекина, где находились 250 граждан Узбекистана.

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В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения страны от возможных зараженных лиц при нахождении в КНР все прилетевшие будут доставлены в сопровождении медицинских работников и органов внутренних дел из аэропорта в подготовленную городскую больницу (специально организованное карантинное учреждение) в пригороде Ташкента.