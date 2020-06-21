Коронавирус в Узбекистане: главное на 21 июня

Новость, дающая надежду, что все близко к завершению: турецкая авиакомпания Turkish Airlines заявила о возобновлении авиарейсов из Стамбула в Ташкент и обратно c 1 июля.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Новые случаи заболевания COVID-19

С момента последней сводки о коронавирусе, опубликованной на нашем сайте, COVID-19 был выявлен еще у 160 человек.

Таким образом, по последним данным Минздрава на 17.30 по ташкентскому времени, в стране зафиксировано 6 272 случая заражения опасным вирусом.

На лечении в инфекционных учреждениях республики находится 1 876 пациента, 15 из них находятся в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом.

Динамика выздоровлений

Минздрав сообщил, что полностью вылечиться от коронавируса удалось еще 104 гражданам.

Таким образом, на данный момент, общее число граждан республики, победивших болезнь, составляет 4 377 человек.

Избегайте массовых мероприятий!

В Минздраве сообщили об очередном всплеске заболеваемости COVID-19.

Вирус подтверждается даже у граждан, сдавших образцы исключительно в профилактических целях. Это, в свою очередь, увеличивает риск заражения коронавирусом среди населения.

В связи с этим ведомство просит избегать скопления людей.

"Министерство здравоохранения временно воздерживается от активного личного общения, от проведения различных мероприятий и, конечно же, от рукопожатий и объятий", — говорится в сообщении ведомства.

Наглядный пример, почему стоит последовать рекомендациям Минздрава

Ранее мы писали о том, что в Сурхандарьинской области состоялась свадьба, после чего на карантин были помещены все 250 гостей, приглашенных на торжество.

Аналогичная история произошла и в Ташкенте.

Только в этом случае дело профилактическим карантином не закончилось. Как показали анализы, COVID-19 подхватили невеста и 12 гостей.

Десятки гостей и людей, контактировавших с заболевшими, были помещены на карантин в стационаре или дома.

Туристам, заразившимся COVID-19, выплатят по $ 3000

Власти Узбекистана очень внимательно отнеслись к безопасности туристов, особенно в период пандемии.

В связи с этим было решено выплачивать денежную компенсацию в размере 3 тысячи долларов иностранцам, заразившимся коронавирусом в период пребывания в республике.

Важно: оказание услуг интуристам в период карантина со стороны туроператора может осуществляться только на объектах, вошедших в реестр "Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано".

Дистанционно подали документы в вузы уже 14,5 тысячи абитуриентов

Государственный тестовый центр при Кабмине Узбекистана опубликовал информацию о количестве заявок выпускников школ в первый день онлайн-регистрации.

Определены квоты приема в Филиал МИФИ в Ташкенте >>

На дневную форму обучения поступило свыше 9 тысяч заявлений, на заочную — около 5 тысяч, вечернюю — свыше 260.

Больше всего заявлений было подано в вузы Ташкента, Ташкентской и Андижанской областей.

Радостная новость: Турция возобновляет регулярные рейсы в Узбекистан

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 1 июля возобновляет авиарейсы из Стамбула в Ташкент и в обратном направлении.

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю:

из Стамбула в Ташкент – по вторникам, средам, субботам и воскресеньям;

из Ташкента в Стамбул – по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам.

Билеты уже появились в продаже.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 8,8 миллиона, жертвами пандемии стали 465 тысяч человек. Выздоровели между тем более 4,37 миллиона граждан по всему миру.