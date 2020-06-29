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Коронавирус в Узбекистане: главное на 29 июня

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (620)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200629/14441868/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-29-iyunya.html

Сегодня стало известно о смерти еще двух пациентов с COVID-19. Таким образом, за сутки от инфекции скончались три гражданина республики, среди них есть врач.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан подытожила все новости об эпидемиологической обстановке в Узбекистане к этому часу и собрала наиболее важные.

Новые данные по количеству выявленных случаев

За сутки в республике прибавилось еще 386 пациентов с опасным вирусом. По последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 8 199 случаев заболевания COVID-19. 

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 750 пациентов с положительным диагнозом.

Динамика выздоровлений

Сегодня стало известно о том, что вылечиться от COVID-19 удалось еще 178 гражданам.

Пациенты были выписаны из инфекционных медучреждений, расположенных в Ташкенте и Сурхандарьинской области. 

Сейчас количество выздоровевших от COVID-19 в Узбекистане достигло 5 426.

За сутки скончались еще 2 пациента с коронавирусом

Минздрав сообщил о том, что скончались еще два пациента, у которого был диагностирован коронавирус.

Машина скорой медицинской помощи
© Sputnik / Илья Питалев
В Ташкенте скончался врач, заразившийся COVID-19, — первый случай в стране

Ими оказались 42-летний житель Юнусабадского района Ташкента (умер от резкого нарушения мозгового кровообращения и острой дыхательной и легочно-сердечной недостаточности) и 58-летняя жительница Шафирканского района Бухарской области (умерла от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности).

Накануне мы писали о смерти от инфаркта врача, у которого позднее был выявлен COVID-19.

Таким образом, общее количество жертв пандемии в Узбекистане составляет 23 человека.

Обновлен список городов и районов по уровню карантина

Агентство санэпидемблагополучия обновило список городов и районов Узбекистана согласно эпидемиологической ситуации в них по состоянию на 26 июня. 

Спортзалы, гостиницы и пляжи откроются с 5 июня в "зеленых" зонах >>

Из главного: без изменений остались Ташкент ("желтая" зона) и Ферганская область ("зеленая" зона).

Об остальных изменениях можно прочитать здесь.

Частично возобновляется автобусное движение из Ташкента в регионы

С 30 июня планируется запустить междугородние автобусы из Ташкента по следующим направлениям — Джуш (Самаркандская область), Бухара, Навои, Каракуль, Карши, Каттакурган, Бухара, Нукус и Хива.

Дату рейсов и стоимость билетов можно посмотреть здесь.

Узбекистан вернул студентов на родину

В Ташкент из Москвы вернулись 220 студентов-железнодорожников. 

Прибывшие были размещены на карантин. Для них организованы все необходимые условия проживания, в том числе трехразовое горячее питание.

Карантин карантином, а интернет по расписанию

В Узбекистане зафиксирован рост скорости Интернета в период пандемии. В республике за этот период скорость фиксированного интернета увеличилась на 8%, а мобильного — на 16%.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 10,2 миллиона, скончались 502 тысячи человек, выздоровели — более 5,15 миллиона.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (620)
Теги:
Узбекистан, коронавирус



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