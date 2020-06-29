Коронавирус в Узбекистане: главное на 29 июня

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан подытожила все новости об эпидемиологической обстановке в Узбекистане к этому часу и собрала наиболее важные.
Новые данные по количеству выявленных случаев
За сутки в республике прибавилось еще 386 пациентов с опасным вирусом. По последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 8 199 случаев заболевания COVID-19.
Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 750 пациентов с положительным диагнозом.
Динамика выздоровлений
Сегодня стало известно о том, что вылечиться от COVID-19 удалось еще 178 гражданам.
Пациенты были выписаны из инфекционных медучреждений, расположенных в Ташкенте и Сурхандарьинской области.
Сейчас количество выздоровевших от COVID-19 в Узбекистане достигло 5 426.
За сутки скончались еще 2 пациента с коронавирусом
Минздрав сообщил о том, что скончались еще два пациента, у которого был диагностирован коронавирус.
Ими оказались 42-летний житель Юнусабадского района Ташкента (умер от резкого нарушения мозгового кровообращения и острой дыхательной и легочно-сердечной недостаточности) и 58-летняя жительница Шафирканского района Бухарской области (умерла от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности).
Накануне мы писали о смерти от инфаркта врача, у которого позднее был выявлен COVID-19.
Таким образом, общее количество жертв пандемии в Узбекистане составляет 23 человека.
Обновлен список городов и районов по уровню карантина
Агентство санэпидемблагополучия обновило список городов и районов Узбекистана согласно эпидемиологической ситуации в них по состоянию на 26 июня.
Спортзалы, гостиницы и пляжи откроются с 5 июня в "зеленых" зонах >>
Из главного: без изменений остались Ташкент ("желтая" зона) и Ферганская область ("зеленая" зона).
Об остальных изменениях можно прочитать здесь.
Частично возобновляется автобусное движение из Ташкента в регионы
С 30 июня планируется запустить междугородние автобусы из Ташкента по следующим направлениям — Джуш (Самаркандская область), Бухара, Навои, Каракуль, Карши, Каттакурган, Бухара, Нукус и Хива.
Дату рейсов и стоимость билетов можно посмотреть здесь.
Узбекистан вернул студентов на родину
В Ташкент из Москвы вернулись 220 студентов-железнодорожников.
Прибывшие были размещены на карантин. Для них организованы все необходимые условия проживания, в том числе трехразовое горячее питание.
Карантин карантином, а интернет по расписанию
В Узбекистане зафиксирован рост скорости Интернета в период пандемии. В республике за этот период скорость фиксированного интернета увеличилась на 8%, а мобильного — на 16%.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 10,2 миллиона, скончались 502 тысячи человек, выздоровели — более 5,15 миллиона.