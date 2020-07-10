Коронавирус в Узбекистане: главное на 10 июля

Сейчас лечение в инфекционных больницах республики продолжают 4 469 пациентов, 10 из них находятся в критическом состоянии, 42 – в тяжелом.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.

Количество инфицированных возросло

За последние сутки, по данным Минздрава, количество выявленных случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 410 и составило 11 857. Большинство новых пациентов - жители столицы и те, кто находился в карантинном центре.

Сейчас лечение в инфекционных больницах республики продолжают 4 469 пациентов, 10 из них находятся в критическом состоянии, 42 – в тяжелом.

Динамика выздоровлений

Минздрав сообщил, что в течение последних суток полностью побороли вирус еще 253 гражданина. Пациенты выписаны из больниц Сурхандарьинской, Хорезмской областей, а также из столичных инфекционных клиник.

Таким образом, к настоящему моменту, общее число узбекистанцев, одолевших недуг, составляет 7 335 .

Увеличилось число летальных исходов

За сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще 4 человека. К настоящему часу в Узбекистане зафиксировано 53 жертвы COVID-19.

Минтранс остановил движение внутри страны

Министерство транспорта Узбекистана с 13 июля вновь приостановит внутреннее пассажирское транспортное сообщение из-за роста числа заболевших коронавирусом в республике.

Представитель Минтранса рассказал в ходе брифинга, что с 10 июля также ограничивается движение автобусов между регионами. Разрешается организовывать автобусные рейсы по вывозу граждан из пограничных пунктов в карантинные зоны.

Россияне отправляются домой

Между тем, в Консульском отделе посольства РФ в Узбекистане сообщили о том, что вывозной рейс для граждан России из Ташкента в Санкт-Петербург запланирован на 13 июля в 4.40 по местному времени.

До рейса будут допущены только жители Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областей, Республики Карелия, Калининградской, Архангельской, Мурманской областей, Республики Коми, Ненецкого автономного округа (Архангельской области).

На границе спокойно

По информации оперативного штаба МИД Узбекистана, с вечера 8 июля и в течение дня 9 июля 2020 года КПП "Жибек жолы" – "Гишт-Куприк" пересекли 3 746 сограждан.

В настоящее время проблем с пересечением межгосударственной границы нет, контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме, скопление граждан не наблюдается.

Тем временем, генеральный консул посольства Узбекистана в России Мехриддин Хайриддинов рассказал о ситуации на российско-казахстанской границе и дал советы остающимся в РФ узбекистанцам на период карантина.

По его словам, люди показывали ложные сообщения в социальных сетях, в которых говорится об открытии границ с приложением соответствующего "графика" и sms-рассылки таксистов с предложением организовать трансфер до границы. Получается, недобросовестные перевозчики превратили доставку людей до границы в своеобразный "бизнес", подвергая опасности здоровье людей и превращая их в заложников ситуации.

Коронавирус в огне. И все, что с ним связано

Сотрудники предприятия MED CLASS PLUS, которое занимается утилизацией медицинских отходов, рассказали о том, как в дни карантина они принимают непосредственное участие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно решению специальной комиссии, все, с чем контактируют пациенты в период карантина, принято называть медицинскими отходами, даже бытовой мусор и пищевые остатки. Все это вывозится из домов, где находятся потенциальные пациенты, из медучреждений, где лечат зараженных больных, а также из контейнерных санитарных городков.

Почему снова карантин?

Эксперт рассказал об ошибках, допущенных во время карантина. По его мнению, основной причиной развития неблагоприятной эпидемиологической обстановки стало безответственное поведение некоторых граждан: они начали устраивать свадьбы и другие торжественные мероприятия сразу после смягчения карантина.

Именно поэтому сегодня доля распространения заболевания среди населения и граждан, находящихся в карантинном центре, почти сравнялась – она составляет 48% против 52% соответственно.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, число заразившихся во всем мире составляет свыше 12, 4 млн человек, более 558 тысяч из которых скончались, а более 7, 2 млн — выздоровели.