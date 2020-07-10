Коронавирус в Узбекистане: главное на 10 июля

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.
Количество инфицированных возросло
За последние сутки, по данным Минздрава, количество выявленных случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 410 и составило 11 857. Большинство новых пациентов - жители столицы и те, кто находился в карантинном центре.
Сейчас лечение в инфекционных больницах республики продолжают 4 469 пациентов, 10 из них находятся в критическом состоянии, 42 – в тяжелом.
Динамика выздоровлений
Минздрав сообщил, что в течение последних суток полностью побороли вирус еще 253 гражданина. Пациенты выписаны из больниц Сурхандарьинской, Хорезмской областей, а также из столичных инфекционных клиник.
Таким образом, к настоящему моменту, общее число узбекистанцев, одолевших недуг, составляет 7 335 .
Увеличилось число летальных исходов
За сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще 4 человека. К настоящему часу в Узбекистане зафиксировано 53 жертвы COVID-19.
Минтранс остановил движение внутри страны
Министерство транспорта Узбекистана с 13 июля вновь приостановит внутреннее пассажирское транспортное сообщение из-за роста числа заболевших коронавирусом в республике.
Представитель Минтранса рассказал в ходе брифинга, что с 10 июля также ограничивается движение автобусов между регионами. Разрешается организовывать автобусные рейсы по вывозу граждан из пограничных пунктов в карантинные зоны.
Россияне отправляются домой
Между тем, в Консульском отделе посольства РФ в Узбекистане сообщили о том, что вывозной рейс для граждан России из Ташкента в Санкт-Петербург запланирован на 13 июля в 4.40 по местному времени.
До рейса будут допущены только жители Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областей, Республики Карелия, Калининградской, Архангельской, Мурманской областей, Республики Коми, Ненецкого автономного округа (Архангельской области).
На границе спокойно
По информации оперативного штаба МИД Узбекистана, с вечера 8 июля и в течение дня 9 июля 2020 года КПП "Жибек жолы" – "Гишт-Куприк" пересекли 3 746 сограждан.
В настоящее время проблем с пересечением межгосударственной границы нет, контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме, скопление граждан не наблюдается.
Тем временем, генеральный консул посольства Узбекистана в России Мехриддин Хайриддинов рассказал о ситуации на российско-казахстанской границе и дал советы остающимся в РФ узбекистанцам на период карантина.
По его словам, люди показывали ложные сообщения в социальных сетях, в которых говорится об открытии границ с приложением соответствующего "графика" и sms-рассылки таксистов с предложением организовать трансфер до границы. Получается, недобросовестные перевозчики превратили доставку людей до границы в своеобразный "бизнес", подвергая опасности здоровье людей и превращая их в заложников ситуации.
Коронавирус в огне. И все, что с ним связано
Сотрудники предприятия MED CLASS PLUS, которое занимается утилизацией медицинских отходов, рассказали о том, как в дни карантина они принимают непосредственное участие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Согласно решению специальной комиссии, все, с чем контактируют пациенты в период карантина, принято называть медицинскими отходами, даже бытовой мусор и пищевые остатки. Все это вывозится из домов, где находятся потенциальные пациенты, из медучреждений, где лечат зараженных больных, а также из контейнерных санитарных городков.
Почему снова карантин?
Эксперт рассказал об ошибках, допущенных во время карантина. По его мнению, основной причиной развития неблагоприятной эпидемиологической обстановки стало безответственное поведение некоторых граждан: они начали устраивать свадьбы и другие торжественные мероприятия сразу после смягчения карантина.
Именно поэтому сегодня доля распространения заболевания среди населения и граждан, находящихся в карантинном центре, почти сравнялась – она составляет 48% против 52% соответственно.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным, число заразившихся во всем мире составляет свыше 12, 4 млн человек, более 558 тысяч из которых скончались, а более 7, 2 млн — выздоровели.