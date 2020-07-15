Коронавирус в Узбекистане: главное на 15 июля

Занижают ли власти республики статистику смертности от COVID-19, с каким призывом обратился Мирзиёев к гражданам — обо всем этом читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.

Количество инфицированных превысило 14 тысяч

Минздрав сообщил о выявлении инфекции еще у 473 граждан республики.

По последним данным ведомства на 17.30 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 14 466 случаев заболевания COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 6 054 гражданина с положительным диагнозом, 52 из них находятся в тяжелом состоянии, 6 — в крайне тяжелом.

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В настоящее время в республике на карантине в домашних условиях находятся свыше 55,6 тысячи человек, в стационарных — более 22,5 тысячи.

Динамика выздоровлений

С момента последней сводки, опубликованной на нашем сайте, полностью вылечиться от коронавируса удалось еще 269 гражданам.

Пациенты были выписаны из инфекционных учреждений, расположенных в Ташкенте, Кашкадарьинской, Джизакской, Андижанской, Навоийской областях.

Выздоровевших также выписали из больниц Наманганской, Самаркандской и Ферганской областей.

Таким образом, на данный момент, общее число узбекистанцев, победивших болезнь, составляет 8 343 человека.

Скончались еще три пациента с COVID-19

За минувшие сутки от коронавируса скончались еще трое граждан республики.

Это — 68-летний мужчина и его 67-летняя жена. Оба проживали в Алмазарском районе Ташкента.

Отмечается, что у супругов поднялась температура до 38 градусов. Их доставили в больницу, где сделали тест на COVID-19. Анализы оказались положительными.

Пенсионеров перевели в реанимацию и подключили к аппаратам ИВЛ, однако их состояние продолжало ухудшаться.

Отмечается, что у обоих были хронические заболевания (ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертония и артериальная гипертензия).

Несмотря на усилия врачей, супруги скончались от острой респираторной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Третьему умершему было 37 лет. Мужчина проживал в Пскенте.

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По данным Минздрава, несмотря не симптомы, пациент до последнего не обращался к врачам и лечился самостоятельно. Когда он обратился к медикам, было уже поздно. Его состояние продолжало ухудшаться, и он скончался от тромбоэмболии легочной артерии, острой дыхательной и легочной сердечной недостаточности.

Таким образом, жертвами пандемии в Узбекистане стали уже 69 человек.

Больницу №1 в Ташкенте перепрофилировали под пациентов с COVID-19

Член штаба по борьбе с COVID-19 Хабибулла Акилов сообщил о том, что Республиканскую клиническую больницу №1, расположенную в Ташкенте, перепрофилирована под прием пациентов с коронавирусом.

Сегодня, по его словам, только в столице лечением инфицированных занимаются 16 медучреждених, среди них — клиники Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации, НИИ травматологии и ортопедии, НИИ вирусологии, НИИ эпидемиологии и другие.

Есть еще пять провизорных клиник, где также лечатся больные, но только те, у кого легкая или средняя форма заболевания. Такие пациенты не нуждаются в кислородной поддержке, добавил Акилов.

Он отметил, что в Узбекистане настолько стремительно растет число инфицированных, что, возможно, придется перепрофилировать ряд других клиник.

Однако власти держат на контроле ситуацию.

Мирзиёев призвал граждан к терпению ради того, чтобы оставаться здоровыми

Президент подчеркнул, что Узбекистан имеет все резервы и возможности для борьбы с COVID-19. Глава государства также призвал научиться жить и работать в условиях пандемии, подчеркнув, что это обязанность каждого.

"В зависимости от ситуации, нам следует всецело соблюдать требования карантина, где это необходимо. Мы все должны потерпеть ради здоровья нашей семьи, наших детей, уважаемых пожилых и строго соблюдать правила карантина. Немного терпения, и эти дни скоро минуют", — добавил Мирзиёев.

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