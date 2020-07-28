Коронавирус в Узбекистане: главное на 28 июля

В Узбекистане за день выявили 193 новых случая заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных на 28 июля достигло 21699.

ТАШКЕНТ, 28 июл - Sputnik. Наиболее значимые новости об эпидемиологической ситуации в стране к этому часу — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Количество заболевших

В Узбекистане за день выявили 193 новых случая заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных на 28 июля достигло 21699.

Из новых случаев 122 были выявлены в Ташкенте (50 – среди населения, 72 – приехали из Казахстана через контрольно-пропускной пункт "Гишткуприк" и были помещены в карантинный центр в Уртасарае), 32 – в Ташкентской области, 21 – в Сурхандарьинской области и 18 – в Кашкадарьинской области.

Динамика выздоровлений

За день выздоровели 352 пациента, из которых 185 – в Ташкенте, 82 – в Ташкентской области, 41 – в Андижанской области, по 17 – в Бухарской и Навоийской областях, 10 – в Каракалпакстане.

Всего в стране вылечились 12026 человек с коронавирусной инфекцией, еще 9549 – продолжают лечение.

Летальные исходы

Сегодня стало известно о 50-летнем жителе Ташкента с коронавирусной инфекцией, который скончался от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Это 129 смертельный случай.

Ранее еще одна беременная жительница Учтепинского района Ташкента скончалась от последствий заражения коронавирусной инфекцией.

Мирзиёев держит ситуацию с COVID-19 под постоянным контролем

Этой проблеме посвящается почти каждое совещание. В частности, 15 июля президент подверг жесткой критике состояние дел по контролю за эпидемиологической ситуацией в городе Ташкенте и Ташкентской области, дал поручения по созданию условий для своевременного и правильного лечения заболевания.

Узбекистан начал производить тест-системы для выявления РНК коронавируса

Собственное производство тест-систем для выявления РНК коронавируса COVID-19 началось в Узбекистане, его мощности позволят покрыть потребности страны.

Тест-система разработана учеными центра передовых технологий при министерстве, производителем является местное ООО Biotest-LAB.

О результатах анализа на COVID-19 сообщат по телефону в течение трех дней

Теперь в каждой семейной поликлинике и центральных многопрофильных поликлиниках будут созданы мобильные группы, для которых разработают упрощенную инструкцию. Будут внедрены методы экспресс-тестирования и иммуноферментного анализа с привлечением к практике лабораторных исследований частного сектора.

Указ предусматривает также меры для незамедлительного взятия анализа на коронавирусную инфекцию при поступлении обращений от населения и выявлении симптомов заболевания. Граждане будут извещены о результатах в 3-дневный срок через личные номера телефонов.

В Узбекистане решили проблему нехватки врачей в медучреждениях

Выпускники медицинских вузов республики, а также пенсионеры будут привлечены к работе во врачебных пунктах и многопрофильных поликлиниках Узбекистана. Так власти рассчитывают решить проблему нехватки медицинских сотрудников в ряде регионов страны.

Предпринимателям выдадут знаки санитарно-эпидемиологического благополучия

Начиная с 1 октября 2020 года в Узбекистане внедряется практика выдачи субъектам предпринимательства "Знака санитарно-эпидемиологического благополучия" на основе изучения соответствия их деятельности санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам и результатов анализов.

Распространение в мире

На сегодняшний день в мире коронавирусом заразились 16,5 млн человек, из них выздоровели 9,59 млн, а скончались - 654 тысячи жителей планеты.