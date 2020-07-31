Коронавирус в Узбекистане: главное на 31 июля

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации и не только — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Статистика

Министерство здравоохранения республики в пятницу сообщило о выявлении 502 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число достигло 23 773.

Выздоровели еще 524 человека (всего — 14 204): 291 — в Ташкенте, 184 — в Ташкентской области, 41 — в Андижанской, 4 — в Хорезмской, столько же — в Ферганской. На лечении находятся 9 430 пациентов.

Число жертв COVID-19 увеличилось до 139.

Еще один добрый жест Усманова

Известный предприниматель и меценат Алишер Усманов выделил Узбекистану 100 миллиардов сумов (десять миллионов долларов). Эти деньги, а также дополнительно 100 миллиардов сумов из госбюджета пойдут на поощрение персонала скорой помощи, принятого на работу до 1 июня 2020 года.

Врачи единовременно получат по пять миллионов сумов, средний медперсонал — по четыре, а водители — по три.

На карантин — в гостиницу

В Узбекистане для граждан, приезжающих из-за границы и желающих провести карантин в гостинице за свой счет, создан специальный сайт — BookHotel.uz.

Там опубликованы списки гостиниц для клиентов с разными возможностями, есть информация об их местоположении, номерном фонде, услугах и так далее.

Перечень будет систематически обновляться.

Ситуация с денежными переводами

По данным Центробанка Узбекистана, объем денежных переводов в республике восстанавливается вслед за экономической активностью в России, но по итогам 2020-го снижение может составить восемь-десять процентов, в годовом выражении — до 5,4-5,5 миллиарда долларов.

В связи с ослаблением карантинных мер и возобновлением экономической активности в России объем денежных переводов из РФ в Узбекистан в ближайшие месяцы будет близок к прошлогоднему уровню, считают в ЦБ.

Цены на продукты: обнадеживающая новость

Глава Либерально-демократической партии Узбекистана Актам Хаитов заявил, что цены на рынках будут снижаться в результате принятых мер.

По его словам, до 31 декабря 2020-го наиболее востребованные продукты — мука, масло, мясо, сахар, молочная продукция и средства личной гигиены — будут завозиться в страну с нулевым акцизным и таможенным налогами на импорт.

Также Хаитов подчеркнул, что цены во втором полугодии снизятся благодаря новым посевам сельской продукции.

Американские дипломаты на карантине

В Ташкент чартерным авиарейсом из Нью-Йорка прибыли 256 человек, в том числе 238 узбекистанцев и 18 сотрудников посольства США с семьями. Все они, включая дипломатов, должны будут находиться на карантине в течение десяти дней.

"Еще полгода назад мы были счастливыми"

Заместитель председателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, член Комиссии по вопросам обеспечения гендерного равенства Саида Мирзиёева обратилась к узбекистанцам по случаю праздника Курбан-хайит. В этом году он отмечается в условиях карантина.

Она попросила соотечественников набраться мужества и сил и помолиться.

"За тех, кого больше нет с нами, за всех, кто болеет и выздоравливает, за всех, кто остался жить без своих любимых родных и страдает. За тех, кто сейчас пытается накормить хотя бы детей. За тех, кто помогает делом, отдает последнее незнакомым людям, кто добровольно становится волонтером", — написала Мирзиёева.

Также она выразила уверенность, что страна обязательно вернется к нормальной жизни.

"Я хочу вас заверить, что наш президент делает все, чтобы этот день настал скорее. Он не пропускает ни одно ваше сказанное слово и скорбит вместе с вами каждый раз. Для него мы все — одна огромная семья, и каждый из вас в ней имеет значение", — заявила Мирзиёева.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, выявлены уже более 16,8 миллиона случаев заражения, свыше 662 тысяч человек скончались.