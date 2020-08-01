Коронавирус в Узбекистане: главное на 1 августа

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в Узбекистане — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Статистика
По данным Министерства здравоохранения республики, с сегодняшнего утра до 17:00 в Узбекистане выявлено 560 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число достигло 24 569 жителей.
Выздоровели еще 452 человека. Теперь в стране 14 916 граждан, одолевших вирус или 60% от общего числа заболевших. К настоящему часу в инфекционных клиниках республики проходят лечение 9 508 пациентов.
Число жертв COVID-19 увеличилось до 145.
Муса Ерниязов скончался от коронавируса
Председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Муса Ерниязов скончался в Нукусе. Ему было 72 года.
Ранее у Ерниязова был выявлен коронавирус. Сообщалось, что он находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Шавкат Мирзиёев отправился в Нукус для того, чтобы принять участие в траурной церемонии.
Смягчение карантинных требований
Кашкадарьинская областная спецкомиссия решила ослабить карантинные ограничения. Согласно разработанному протоколу, с начала следующей недели в Карши разрешается передвижение автомобилей. Утром можно ездить с 07:00 до 10:00, вечером график передвижений сдвинулся на час - с 18:00 до 21:00.
Также с 3 августа восстановят свою работу такси, которые до этого были сокращены.
Опубликован график чартерных рейсов
А Минтранс тем временем опубликовал график чартерных рейсов, посредством которых узбекистанцы смогут вернуться на родину со 2-го по 16-ое августа.
В соответствии с решением специальной республиканской комиссии в течение ближайших двух недель в республику вернутся граждане страны из России, Кореи, Китая, Японии, Турции, Египта, ОАЭ, США. В общей сложности планируется организовать 24 рейса, 10 из которых прибудут из российских городов.
Санаторий перепрофилировали в клинику
Санаторий "Назарбек" при АО "Узбекистон темир йуллари" в Зангиатинском районе Ташкентской области перепрофилирован в комплекс для лечения больных коронавирусной инфекцией.
Учреждение рассчитано на 350 мест, 8 из которых предназначены для больных в крайне тяжелом состоянии, 72 – для пациентов в тяжелом состоянии, 270 – для тех, у кого болезнь протекает в легкой форме.
Изменился порядок прибытия граждан в Россию
Главным государственным санитарным врачом России внесены изменения в постановления, регулирующие порядок прибытия в РФ воздушным транспортом. Указанные правила касаются как вывозных, так и регулярных рейсов, прибывающих на территорию РФ.
Теперь граждане, прибывающие в РФ, должны предоставить отрицательный тест на COVID-19.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным, выявлены уже более 17,75 миллиона случаев заражения, свыше 682 тысяч человек скончались. Поправились более 11,16 миллиона жителей планеты.