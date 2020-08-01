Коронавирус в Узбекистане: главное на 1 августа

В стране 14 916 граждан, одолевших вирус или 60% от общего числа заболевших. К настоящему часу в инфекционных клиниках республики проходят лечение 9 508 пациентов.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в Узбекистане — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Статистика

По данным Министерства здравоохранения республики, с сегодняшнего утра до 17:00 в Узбекистане выявлено 560 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число достигло 24 569 жителей.

Выздоровели еще 452 человека. Теперь в стране 14 916 граждан, одолевших вирус или 60% от общего числа заболевших. К настоящему часу в инфекционных клиниках республики проходят лечение 9 508 пациентов.

Число жертв COVID-19 увеличилось до 145.

Муса Ерниязов скончался от коронавируса

Председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Муса Ерниязов скончался в Нукусе. Ему было 72 года.

Ранее у Ерниязова был выявлен коронавирус. Сообщалось, что он находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Шавкат Мирзиёев отправился в Нукус для того, чтобы принять участие в траурной церемонии.

Смягчение карантинных требований

Кашкадарьинская областная спецкомиссия решила ослабить карантинные ограничения. Согласно разработанному протоколу, с начала следующей недели в Карши разрешается передвижение автомобилей. Утром можно ездить с 07:00 до 10:00, вечером график передвижений сдвинулся на час - с 18:00 до 21:00.

Также с 3 августа восстановят свою работу такси, которые до этого были сокращены.

Опубликован график чартерных рейсов

А Минтранс тем временем опубликовал график чартерных рейсов, посредством которых узбекистанцы смогут вернуться на родину со 2-го по 16-ое августа.

В соответствии с решением специальной республиканской комиссии в течение ближайших двух недель в республику вернутся граждане страны из России, Кореи, Китая, Японии, Турции, Египта, ОАЭ, США. В общей сложности планируется организовать 24 рейса, 10 из которых прибудут из российских городов.

Санаторий перепрофилировали в клинику

Санаторий "Назарбек" при АО "Узбекистон темир йуллари" в Зангиатинском районе Ташкентской области перепрофилирован в комплекс для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Учреждение рассчитано на 350 мест, 8 из которых предназначены для больных в крайне тяжелом состоянии, 72 – для пациентов в тяжелом состоянии, 270 – для тех, у кого болезнь протекает в легкой форме.

Изменился порядок прибытия граждан в Россию

Главным государственным санитарным врачом России внесены изменения в постановления, регулирующие порядок прибытия в РФ воздушным транспортом. Указанные правила касаются как вывозных, так и регулярных рейсов, прибывающих на территорию РФ.

Теперь граждане, прибывающие в РФ, должны предоставить отрицательный тест на COVID-19.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, выявлены уже более 17,75 миллиона случаев заражения, свыше 682 тысяч человек скончались. Поправились более 11,16 миллиона жителей планеты.