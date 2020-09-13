Коронавирус в Узбекистане: главное на 13 сентября

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.
Динамика заболеваний и выздоровлений
По последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 47 287 (+566) инфицированных COVID-19.
Лечение в инфекционных учреждениях проходит 3 031 пациент с положительным диагнозом.
Общее число выздоровевших составляет 43 866 человека (+507). Это 93% от общего числа заболевших.
Число жертв коронавируса увеличилось до 390.
Узбекистан возобновил авиасообщение с Казахстаном
Авиакомпании Uzbekistan Airways и Air Astana равнозначно будут осуществлять пятничные полеты по маршруту Ташкент — Алматы — Ташкент.
Между тем Узбекистан также начал поэтапное возобновление международного авиасообщения и с другими странами: Германией, Кыргызстаном, ОАЭ и Турцией.
Информацию о том, куда и по каким правилам лететь, можно изучить здесь.
Новые правила для пассажиров на борту самолета — Uzbekistan Airways
Авиакомпания ввела новые требования, которые необходимо соблюдать в салоне воздушного судна для обеспечения безопасности окружающих.
Правила касаются не только пассажиров, но и членов экипажа. Кроме того, в Uzbekistan Airways объяснили, что будет, если кто-то из пассажиров чихнет в салоне самолета и создаст ли это риски для остальных. Обо всем этом читайте здесь.
МНО: контроль за обучением школьника на дому — обязанность родителей!
Родители, решившие не отправлять ребенка в школу, должны контролировать его обучение на дому, напомнили в Министерстве народного образования.
В ведомстве также отметили, что окончательное решение относительно формата обучения принимается именно родителями.
Администрации школы запрещено оказывать давление на родителей в данном вопросе.
Новый учебный год в школах стартует уже завтра, но готовы ли учителя к нему?
К организации учебного процесса власти подошли максимально ответственно: в каждой школе была проведена проверка на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям. Также сейчас по всей стране проходит массовое тестирование учителей школ на наличие COVID-19.
Оно показало, что некоторые из педагогов болеют COVID-19: к примеру, в Пайарыкском районе Самаркандской области в первый день анализ сдали 576 учителей, и у 60 из них выявили наличие инфекции. Всего тестирование пройдут 1 860 учителей районных школ.
И это мы рассматриваем лишь один из регионов республики.
К слову, там недавно провели опрос, где поинтересовались у родителей, в каком формате они бы хотели, чтобы продолжился учебный процесс. Свое мнение высказали 47 809 человек.
Результаты следующие: почти 75% родителей проголосовали за традиционную форму обучения, 25% выступили за дистанционную — через телевизионные уроки.
Еще около тысячи сограждан были вывезены на родину из России
Накануне вывозным рейсом из Ростовской области в Узбекистан были отправлены 930 человек.
Для граждан республики был организован специальный поезд.
После отправки поезда в палаточном лагере в Каменск-Шахтинске, где были размещены соотечественники, была проведена полная дезинфекция.
Сейчас идет регистрация и заселение еще около 500 мигрантов, которые прибывают в Ростовскую область из регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Еще 126 россиян вернулись домой из Ташкента в Москву на чартерном рейсе
Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Ташкент—Москва был запланирован сегодня в 07.20 утра.
- Еще 126 россиян вернулись домой из Ташкента в Москву на чартерном рейсе
- Еще 126 россиян вернулись домой из Ташкента в Москву на чартерном рейсе
- Еще 126 россиян вернулись домой из Ташкента в Москву на чартерном рейсе
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 28,8 миллиона, скончалась 921 тысяча человек, выздоровели — 19,5 миллиона.