Коронавирус в Узбекистане: главное на 13 сентября

Уже завтра государственные школы республики откроют свои двери для учащихся, Uzbekistan Airways ввела новые правила на борту самолета, Узбекистан продолжает вывозить своих граждан домой. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 47 287 (+566) инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходит 3 031 пациент с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 43 866 человека (+507). Это 93% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 390.

Узбекистан возобновил авиасообщение с Казахстаном

Авиакомпании Uzbekistan Airways и Air Astana равнозначно будут осуществлять пятничные полеты по маршруту Ташкент — Алматы — Ташкент.

Между тем Узбекистан также начал поэтапное возобновление международного авиасообщения и с другими странами: Германией, Кыргызстаном, ОАЭ и Турцией.

Информацию о том, куда и по каким правилам лететь, можно изучить здесь.

Новые правила для пассажиров на борту самолета — Uzbekistan Airways

Авиакомпания ввела новые требования, которые необходимо соблюдать в салоне воздушного судна для обеспечения безопасности окружающих.

Правила касаются не только пассажиров, но и членов экипажа. Кроме того, в Uzbekistan Airways объяснили, что будет, если кто-то из пассажиров чихнет в салоне самолета и создаст ли это риски для остальных. Обо всем этом читайте здесь.

МНО: контроль за обучением школьника на дому — обязанность родителей!

Родители, решившие не отправлять ребенка в школу, должны контролировать его обучение на дому, напомнили в Министерстве народного образования.

В ведомстве также отметили, что окончательное решение относительно формата обучения принимается именно родителями.

Администрации школы запрещено оказывать давление на родителей в данном вопросе.

Новый учебный год в школах стартует уже завтра, но готовы ли учителя к нему?

К организации учебного процесса власти подошли максимально ответственно: в каждой школе была проведена проверка на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям. Также сейчас по всей стране проходит массовое тестирование учителей школ на наличие COVID-19.

Оно показало, что некоторые из педагогов болеют COVID-19: к примеру, в Пайарыкском районе Самаркандской области в первый день анализ сдали 576 учителей, и у 60 из них выявили наличие инфекции. Всего тестирование пройдут 1 860 учителей районных школ.

И это мы рассматриваем лишь один из регионов республики.

К слову, там недавно провели опрос, где поинтересовались у родителей, в каком формате они бы хотели, чтобы продолжился учебный процесс. Свое мнение высказали 47 809 человек.

Результаты следующие: почти 75% родителей проголосовали за традиционную форму обучения, 25% выступили за дистанционную — через телевизионные уроки.

Еще около тысячи сограждан были вывезены на родину из России

Накануне вывозным рейсом из Ростовской области в Узбекистан были отправлены 930 человек.

Для граждан республики был организован специальный поезд.

После отправки поезда в палаточном лагере в Каменск-Шахтинске, где были размещены соотечественники, была проведена полная дезинфекция.

Сейчас идет регистрация и заселение еще около 500 мигрантов, которые прибывают в Ростовскую область из регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Еще 126 россиян вернулись домой из Ташкента в Москву на чартерном рейсе

Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Ташкент—Москва был запланирован сегодня в 07.20 утра.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 28,8 миллиона, скончалась 921 тысяча человек, выздоровели — 19,5 миллиона.