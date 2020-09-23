Коронавирус в Узбекистане: главное на 23 сентября

Главный тренер "Пахтакора" заразился коронавирусом, Узбекистан продолжает вывозить своих граждан на родину, власти пересмотрели расходы на стимулирующие выплаты бюджетникам. Обо всем этом — в материале.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 53 275 (+590) инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 3 182 пациента с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 49 649 человек (+582).

Это 93,2% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 444.

COVID-19 выявили у главного тренера "Пахтакора"

Тест Шоты Арвеладзе на COVID-19, проведенный во вторник, показал положительный результат.

На данный момент, он изолирован. У остальных представителей делегации и футболистов коронавирус не был выявлен.

Uzbekistan Airways увеличил частоту рейсов в ОАЭ и Кыргызстан

Начиная с 5 октября, рейсы в Дубай будут выполняться 2 раза в неделю.

Ташкент – Дубай (время местное):

вылет – 08.25 (рейс HY 333);

прилет – 11.00;

вылет – 17.50 (рейс HY 334);

прилет – 20.25.

Дубай – Ташкент (время местное):

вылет – 12.30 (рейс HY 333);

прилет – 16.40;

вылет – 22.00 (рейс HY 334);

прилет – 02.10.

Также до двух раз в неделю с 1 октября увеличится частота воздушного сообщения с Бишкеком:

Ташкент – Бишкек (по местному времени):

вылет – 7.05 (рейс HY 779);

прилет – 09.15;

вылет – 16.00 (рейс HY 777);

прилет – 18.10.

Бишкек – Ташкент (время местное):

вылет – 18.40 (рейс HY 780);

прилет – 19.00;

вылет – 19.40 (рейс HY 778);

прилет – 20.00.

Авиабилеты можно приобрести на сайте авиакомпании, через мобильное приложение, в офисах продажи АО Uzbekistan Airways, а также у агентов по продаже в Узбекистане.

Бюджетникам продлили срок приостановления стимулирующих выплат

Запланированные расходы на стимулирующие выплаты работникам бюджетных организаций, а также отдельные статьи расходов Антикризисного Фонда пересмотрены.

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Данные средства направят на борьбу с коронавирусом.

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Объем внешнего долга Узбекистана в I полугодии вырос на 12,7% — ЦБ

Совокупный внешний долг республики в январе-июне 2020 года вырос на 12,7% по сравнению с 2019 годом и составил 27,6 миллиарда долларов.

Его рост объясняется привлечением новых внешних заимствований для смягчения социально-экономического влияния кризиса, вызванного распространением COVID-19.

Размер внешнего госдолга в первой половине 2020-го увеличился на 10,7% - до 17,48 миллиарда долларов, задолженность частных компаний — до 10,127 миллиарда долларов (+16,2%).

В структуре внешних заимствований, привлеченных на срок более 10 лет, составляют 73,5%, или 20,3 миллиарда долларов, от 1 года до 5 лет – 12,3%, или 3,395 миллиарда долларов.

Еще 746 соотечественников вернулись домой из Ростовской области

Спецпоезд с согражданами прибыл в республику накануне.

Все пассажиры по прибытии были отправлены в карантинные центры в Ташкентской области.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 31,6 миллиона, скончалась 971 тысяча человек, выздоровели — 21,8 миллиона.