Коронавирус в Узбекистане: главное на 23 сентября

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Динамика заболеваний и выздоровлений
По последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 53 275 (+590) инфицированных COVID-19.
Лечение в инфекционных учреждениях проходят 3 182 пациента с положительным диагнозом.
Общее число выздоровевших составляет 49 649 человек (+582).
Это 93,2% от общего числа заболевших.
Число жертв коронавируса увеличилось до 444.
COVID-19 выявили у главного тренера "Пахтакора"
Тест Шоты Арвеладзе на COVID-19, проведенный во вторник, показал положительный результат.
На данный момент, он изолирован. У остальных представителей делегации и футболистов коронавирус не был выявлен.
Uzbekistan Airways увеличил частоту рейсов в ОАЭ и Кыргызстан
Начиная с 5 октября, рейсы в Дубай будут выполняться 2 раза в неделю.
Ташкент – Дубай (время местное):
- вылет – 08.25 (рейс HY 333);
- прилет – 11.00;
- вылет – 17.50 (рейс HY 334);
- прилет – 20.25.
Дубай – Ташкент (время местное):
- вылет – 12.30 (рейс HY 333);
- прилет – 16.40;
- вылет – 22.00 (рейс HY 334);
- прилет – 02.10.
Также до двух раз в неделю с 1 октября увеличится частота воздушного сообщения с Бишкеком:
Ташкент – Бишкек (по местному времени):
- вылет – 7.05 (рейс HY 779);
- прилет – 09.15;
- вылет – 16.00 (рейс HY 777);
- прилет – 18.10.
Бишкек – Ташкент (время местное):
- вылет – 18.40 (рейс HY 780);
- прилет – 19.00;
- вылет – 19.40 (рейс HY 778);
- прилет – 20.00.
Авиабилеты можно приобрести на сайте авиакомпании, через мобильное приложение, в офисах продажи АО Uzbekistan Airways, а также у агентов по продаже в Узбекистане.
Бюджетникам продлили срок приостановления стимулирующих выплат
Запланированные расходы на стимулирующие выплаты работникам бюджетных организаций, а также отдельные статьи расходов Антикризисного Фонда пересмотрены.
Из-за пандемии решено перекроить бюджет - постановление >>
Данные средства направят на борьбу с коронавирусом.
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Объем внешнего долга Узбекистана в I полугодии вырос на 12,7% — ЦБ
Совокупный внешний долг республики в январе-июне 2020 года вырос на 12,7% по сравнению с 2019 годом и составил 27,6 миллиарда долларов.
Его рост объясняется привлечением новых внешних заимствований для смягчения социально-экономического влияния кризиса, вызванного распространением COVID-19.
Размер внешнего госдолга в первой половине 2020-го увеличился на 10,7% - до 17,48 миллиарда долларов, задолженность частных компаний — до 10,127 миллиарда долларов (+16,2%).
В структуре внешних заимствований, привлеченных на срок более 10 лет, составляют 73,5%, или 20,3 миллиарда долларов, от 1 года до 5 лет – 12,3%, или 3,395 миллиарда долларов.
Еще 746 соотечественников вернулись домой из Ростовской области
Спецпоезд с согражданами прибыл в республику накануне.
Все пассажиры по прибытии были отправлены в карантинные центры в Ташкентской области.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 31,6 миллиона, скончалась 971 тысяча человек, выздоровели — 21,8 миллиона.