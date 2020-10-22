Коронавирус в Узбекистане: главное на 22 октября

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Статистика по COVID-19 в стране
По последним данным Минздрава на 18.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 64 439 (+305) инфицированных COVID-19.
Лечение в инфекционных учреждениях проходит 2 241 пациент с положительным диагнозом.
Общее число выздоровевших составляет 61 658 человек (+398).
Это 95,6% от общего числа заболевших.
Число жертв коронавируса увеличилось до 540.
Вводятся единые справки с отрицательным тестом на коронавирус
Справки будут действительны на пограничных пунктах пропуска только при предоставлении квитанции об оплате.
Это сделано в целях предотвращения подделки и упрощения выдачи медицинских документов.
Параллельно Минздрав и Минтранс будут формировать электронную базу данных с результатами таких тестов. При этом справки планируется оснащать QR-кодом, дабы повысить эффективность работы.
Где в Узбекистане сдать тест ПЦР на коронавирус — список локаций
Обновленный список медучреждений, где можно сдать тест на определение COVID-19 путем ПЦР, можно изучить по ссылке.
Указаны не только названия организаций, но также адреса и номера телефонов.
Что эффективнее: вакцина или лекарство от COVID?
Как отметил глава российского центра Гамалеи Александр Гинцбург, рассматривать лекарства от COVID-19 как альтернативу вакцине неверно.
Любые препараты для лечения коронавируса никогда не смогут стать заменой прививкам. Однако они могут дополнять друг друга.
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В аптеках республики продолжают выявлять наценку на лекарства
Завышение цен было выявлено в 42 аптеках. Кроме того, как показала проверка, в 17 учреждениях продавали препараты с истекшим сроком годности, еще 18 — вовсе работали без лицензии.
Отмечается, что к ответственности за нарушения привлечено 28 аптек, а потребителям было возвращено около 2,8 миллиона сумов.
Авиакомпания UzAirways совершит рейс в Японию
Рейсы по маршруту Ташкент—Токио—Ташкент запланированы на 2 и 3 ноября 2020 года.
Полет в экономическом классе обслуживания стоит 960 долларов, а в бизнес — 1 416 долларов.
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Билеты можно приобрести в филиале Uzbekistan Airways sales, на официальном сайте компании и в офисах агентств по продаже авиаперевозок.
Узбекистан готовится к испытаниям китайской вакцины против COVID-19
Представители Мининноваций, Института микробиологии АН Китая и Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical обсудили вопросы клинических испытаний рекомбинантной вакцины против коронавируса в Узбекистане.
Ожидается, что испытания будут проведены на добровольцах 18 лет и старше. Перед их началом представители КНР проведут ряд тренингов по условиям вакцинации.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 41,3 миллиона, скончались 1,13 миллиона человек, выздоровели — 28,1 миллиона.