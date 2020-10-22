Коронавирус в Узбекистане: главное на 22 октября

Где в республике сдать тест ПЦР на коронавирус, может ли лекарство от COVID-19 стать заменой вакцине — обо всем этом читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Статистика по COVID-19 в стране

По последним данным Минздрава на 18.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 64 439 (+305) инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходит 2 241 пациент с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 61 658 человек (+398).

Это 95,6% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 540.

Вводятся единые справки с отрицательным тестом на коронавирус

Справки будут действительны на пограничных пунктах пропуска только при предоставлении квитанции об оплате.

Это сделано в целях предотвращения подделки и упрощения выдачи медицинских документов.

Параллельно Минздрав и Минтранс будут формировать электронную базу данных с результатами таких тестов. При этом справки планируется оснащать QR-кодом, дабы повысить эффективность работы.

Где в Узбекистане сдать тест ПЦР на коронавирус — список локаций

Обновленный список медучреждений, где можно сдать тест на определение COVID-19 путем ПЦР, можно изучить по ссылке.

Указаны не только названия организаций, но также адреса и номера телефонов.

Что эффективнее: вакцина или лекарство от COVID?

Как отметил глава российского центра Гамалеи Александр Гинцбург, рассматривать лекарства от COVID-19 как альтернативу вакцине неверно.

Любые препараты для лечения коронавируса никогда не смогут стать заменой прививкам. Однако они могут дополнять друг друга.

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В аптеках республики продолжают выявлять наценку на лекарства

Завышение цен было выявлено в 42 аптеках. Кроме того, как показала проверка, в 17 учреждениях продавали препараты с истекшим сроком годности, еще 18 — вовсе работали без лицензии.

Отмечается, что к ответственности за нарушения привлечено 28 аптек, а потребителям было возвращено около 2,8 миллиона сумов.

Авиакомпания UzAirways совершит рейс в Японию

Рейсы по маршруту Ташкент—Токио—Ташкент запланированы на 2 и 3 ноября 2020 года.

Полет в экономическом классе обслуживания стоит 960 долларов, а в бизнес — 1 416 долларов.

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Билеты можно приобрести в филиале Uzbekistan Airways sales, на официальном сайте компании и в офисах агентств по продаже авиаперевозок.

Узбекистан готовится к испытаниям китайской вакцины против COVID-19

Представители Мининноваций, Института микробиологии АН Китая и Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical обсудили вопросы клинических испытаний рекомбинантной вакцины против коронавируса в Узбекистане.

Ожидается, что испытания будут проведены на добровольцах 18 лет и старше. Перед их началом представители КНР проведут ряд тренингов по условиям вакцинации.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 41,3 миллиона, скончались 1,13 миллиона человек, выздоровели — 28,1 миллиона.