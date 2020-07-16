Узбекские тяжелоатлеты примут участие в международном онлайн-турнире

Пандемия не поставила крест на спорте. Многие соревнования были переведены в дистанционный формат.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В период пандемии многие сферы, в том числе спортивную, пришлось перевести в дистанционный формат. Однако узбекские спортсмены решили, что карантин не повод отдыхать, и под этим девизом продолжают тренироваться в домашних условиях.

Стоит отметить, что, несмотря на введенные ограничения, международные соревнования все еще проводятся. Правда, в онлайн-формате.

Так, к примеру, в июне прошел первый в истории онлайн-турнир по художественной гимнастике, в котором приняли участие спортсменки из Узбекистана, России, Кыргызстана и Израиля.

Соревнования проходили в Москве во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Тогда в программе с обручем третье место заняла гимнастка из Узбекистана Екатерина Фетисова.

На этот раз в международном онлайн-соревновании отстоят честь республики тяжелоатлеты. Об этом сообщили в Министерстве спорта.

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Между тем некоторые глобальные турниры все же было решено провести в очном формате. Например, первые спортивные Игры стран СНГ.

Раннее спортивное соревнование собирались провести в августе, однако из-за пандемии COVID-19 срок в итоге перенесли на осень. Состязания предварительно назначены на 4-11 сентября.