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Спортсмен на соревнованиях по тяжелой атлетике

Узбекские тяжелоатлеты примут участие в международном онлайн-турнире

Sputnik / Юлия Честнова
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200716/14555274/Uzbekskie-tyazheloatlety-primut-uchastie-v-mezhdunarodnom-onlayn-turnire.html

Пандемия не поставила крест на спорте. Многие соревнования были переведены в дистанционный формат.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В период пандемии многие сферы, в том числе спортивную, пришлось перевести в дистанционный формат. Однако узбекские спортсмены решили, что карантин не повод отдыхать, и под этим девизом продолжают тренироваться в домашних условиях.

© AFP 2018 / Joaquin Sarmiento
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Стоит отметить, что, несмотря на введенные ограничения, международные соревнования все еще проводятся. Правда, в онлайн-формате.

Так, к примеру, в июне прошел первый в истории онлайн-турнир по художественной гимнастике, в котором приняли участие спортсменки из Узбекистана, России, Кыргызстана и Израиля. 

Соревнования проходили в Москве во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Тогда в программе с обручем третье место заняла гимнастка из Узбекистана Екатерина Фетисова.

На этот раз в международном онлайн-соревновании отстоят честь республики тяжелоатлеты. Об этом сообщили в Министерстве спорта. 

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Между тем некоторые глобальные турниры все же было решено провести в очном формате. Например, первые спортивные Игры стран СНГ. 

Раннее спортивное соревнование собирались провести в августе, однако из-за пандемии COVID-19 срок в итоге перенесли на осень. Состязания предварительно назначены на 4-11 сентября. 

Теги:
онлайн, Узбекистан, министерство спорта, Тяжелая атлетика, Соревнования, спорт



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