Стали известны сроки возвращения украинских моряков на родину

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Под личным поручительством украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, задержанных в Керченском проливе моряков ВМСУ могут отпустить до октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Известия".
Отмечается, что Киев направил в следственное управление ФСБ письменные заверения в том, что моряки будут привлечены к ответственности после возвращения на родину, и в случае удовлетворения ходатайства их освободят из под стражи. По словам источника, российская сторона готова отпустить задержанных но речи о прекращении уголовного дела не идет.
Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit >>>
Напомним что одной из ключевых тем, первых телефонных переговоров президентов России и Украины стал вопрос обмена заключенными. Таким образом, в середине июля российский и украинский омбудсмены Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в тюрьмах обеих стран.
Инцидент в Керченском проливе
Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Задержание российского танкера Nika Spiritзадержали российский танкер Nika Spirit в порту Измаила в Одесской области под предлогом того, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.
На судне прошли обыски, были изъяты документы, записи переговоров и бортовые журналы.
Моряков с задержанного танкера допросили, но отпустили в тот же день. Они добрались до Молдавии, откуда вылетели в Москву.