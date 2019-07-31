Стали известны сроки возвращения украинских моряков на родину

За нарушение государственной границы России в Черном море, задержанные украинские моряки находятся под стражей почти год.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Под личным поручительством украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, задержанных в Керченском проливе моряков ВМСУ могут отпустить до октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Известия".

Отмечается, что Киев направил в следственное управление ФСБ письменные заверения в том, что моряки будут привлечены к ответственности после возвращения на родину, и в случае удовлетворения ходатайства их освободят из под стражи. По словам источника, российская сторона готова отпустить задержанных но речи о прекращении уголовного дела не идет.

Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit >>>

Напомним что одной из ключевых тем, первых телефонных переговоров президентов России и Украины стал вопрос обмена заключенными. Таким образом, в середине июля российский и украинский омбудсмены Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в тюрьмах обеих стран.

Инцидент в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ, и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей.

Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Задержание российского танкера Nika Spirit

25 июля Сотрудники СБУ задержали российский танкер Nika Spirit в порту Измаила в Одесской области под предлогом того, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

На судне прошли обыски, были изъяты документы, записи переговоров и бортовые журналы.

Моряков с задержанного танкера допросили, но отпустили в тот же день. Они добрались до Молдавии, откуда вылетели в Москву.