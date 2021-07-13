https://uz.sputniknews.ru/20210713/uzbekistan-ne-speshit-v-odkb-no-vernutsya-mojno-v-lyuboe-vremya-19667114.html

Узбекистан не спешит в ОДКБ, но вернуться можно в любое время

Узбекистан не спешит в ОДКБ, но вернуться можно в любое время

Узбекистан находится в постоянном военном и военно-техническом взаимодействии с РФ и другими странами ОДКБ. Ожесточенность боевых действий в Афганистане... 13.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-13T21:16+0500

2021-07-13T21:16+0500

2021-07-13T21:16+0500

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Пресс-секретарь президента Узбекистана, замглавы его администрации Шерзод Асадов 12 июля на брифинге отметил: "Мы не получали предложений по членству в ОДКБ. Плюс нашим законом запрещено создание военных баз и вступление в такие организации". Чрезвычайно интересное заявление.На фоне горячих событий в сопредельном Афганистане брифинг выглядел логичным и своевременным – война на пороге. Однако многим показалось, что заявление Асадова было адресовано в равной степени узбекской общественности (страна по-прежнему вне ОДКБ) и талибам (не волнуйтесь, мы ничего против вас не замышляем). Заметим, членство в ОДКБ и размещение иностранных военных баз не взаимосвязаны (примеры – Беларусь и Казахстан).Ташкент адекватно оценивает непростую конфигурацию региональных центров силы.12июля российские инструкторы – лучшие офицеры Центрального военного округа (ЦВО) с сирийским боевым опытом – завершили подготовку более 300 военнослужащих ВС Республики Узбекистан на полигонах Термез и Сазаган в Сурхандарьинской и Самаркандской областях. В программу были включены дневные и ночные тактические занятия в составе мотострелковых подразделений, огневая подготовка с применением вооружения модернизированных бронетранспортеров БТР-82, упражнения контрольных стрельб из гранатометов, а также занятия по стрельбе и управлению огнем артиллерии с использованием технических средств разведки. Хочешь мира – готовься к войне.Гарантии безопасностиЕжегодно Узбекистан и Россия проводят более 70 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки войск. По информации командующего войсками российского ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, в летнем периоде обучения (2021 года) состоятся девять совместных международных учений на территории России, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. При том что Узбекистан в ОДКБ не входит, над ним постоянно раскрыт региональный "зонтик безопасности". Невозможно находиться в Центральной Азии вне коллективной системы реагирования на общие угрозы. Каждая из стран региона объективно заинтересованав военной мощи соседей. Россия также не разделяет свою и многонациональную центральноазиатскую безопасность.Оборонные ведомства Узбекистана и России 28 апреля впервые подписали Программу стратегического партнерства в военной области на 2021-2025 годы. Приоритеты – двусторонние мероприятия по обеспечению военной безопасности, совместная борьба с международным терроризмом, укрепление боевого потенциала ВС Узбекистана и подготовка военных кадров. Реализация планов позволит систематизировать военное и военно-техническое сотрудничество двух стран. Таким образом, Россия перехватила инициативу у Соединенных Штатов, которые рассматривали республику в качестве "запасного аэродрома" после вывода войск альянса из Афганистана. Логично предположить, что Ташкент сделал выбор в пользу более предсказуемого и надежного партнера.Ранее начальники генеральных штабов Узбекистана и России Шухрат Халмухамедов и Валерий Герасимов встретились в Москве, подвели итоги двустороннего сотрудничества. Валерий Герасимов подтвердил, что Узбекистан является стратегическим партнером России в Центральной Азии.Армия Узбекистана считается самой сильной в Центральной Азии, и в этом есть вклад РФ. В широком спектре российских вооружений страна выбирает для себя ударную авиацию, средства ПВО-ПРО, бронетехнику сухопутных войск. Узбекская армия получает по 12 контрактам истребители Су-30СМ (за счет российского государственного экспортного кредита), ударные вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, современные радиолокационные комплексы "Сопка-2". Более 300 узбекистанских военнослужащих учатся в военных вузах РФ. Военный бюджет страны достигает 4% ВВП, и это не милитаризация, а ответ на вызовы времени.Афганская турбулентностьВ сопредельном Афганистане набирает силу "Талибан"* версии 2021 года, который отличается от образца 1996 года тем, что на 40% состоит из этнических афганских таджиков и узбеков (уже перестала быть исключительно пуштунской организацией). Подозрительно выглядит приоритетный захват талибами точек выхода через Амударью в соседний Таджикистан, из которого стратегические дороги ведут в Узбекистан.Одновременно растут ожесточение боестолкновений и активность террористических организаций "Аль-Каида"* и ИГ*, которому ранее присягнули боевики агрессивного "Исламского движения Узбекистана"*. Живительный для терроризма и религиозного экстремизма афганский наркотрафик ежегодно измеряется суммами от 30 млрд до 70 млрд долларов. Снижение контроля после вывода войск США и НАТО может привести к скачку наркотрафика, и к существенному пополнению террористических организаций новобранцами.В сложившейся ситуации укрепление военного и военно-технического сотрудничества Ташкента с Москвой неизбежно. При этом Россия кровно заинтересована в формировании надежной системы региональной безопасности и, в отличие от западных партнеров, многое делает бескорыстно. Отсюда, например, и активизация военного и военно-технического сотрудничества Туркменистана с Россией.Что касается каких-либо предложений по линии ОДКБ, напомню, договор был подписанв Ташкенте. Узбекистан дважды вступал в Организацию коллективной безопасности и дважды выходил из нее (в 1999 и 2012 годах). Возможно, "третье пришествие" не планируется, однако двери для страны всегда открыты. А "новые талибы" парадоксальным образом работают на укрепление ОДКБ.* – террористическая организация, запрещенная в РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20210712/uzbekistan-ne-planiruet-vstupat-v-odkb-19640382.html

https://uz.sputniknews.ru/20210712/odkb-nujno-srochno-prinimat-mery-po-neytralizatsii-ugroz-iz-afganistana--posol-belarusi-19642843.html

https://uz.sputniknews.ru/20210428/istoricheskiy-dokument-uzbekistan-i-rossiya-podpisali-programmu-po-voennomu-sotrudnichestvu-18536451.html

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https://uz.sputniknews.ru/20210712/kak-sosedi-reagiruyut-na-uspexi-talibov-19652055.html

https://uz.sputniknews.ru/20210711/jivuschie-u-granitsy-s-afganistanom-uzbekistantsy-dlya-nas-eto-uje-privychno-kak-polet-muxi-19634264.html

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безопасность, одкб, афганистан, узбекистан