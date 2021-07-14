https://uz.sputniknews.ru/20210714/islamskoe-duxovenstvo-rossii-namereno-borotsya-s-ekstremizmom-v-migrantskoy-srede-19685365.html

Исламское духовенство России намерено бороться с экстремизмом в мигрантской среде

Исламское духовенство России намерено бороться с экстремизмом в мигрантской среде

Исламское духовенство РФ беспокоит проблема экстремизма и радикализма среди мигрантов. А на фоне недавних массовых беспорядков в Москве, здесь выступают... 14.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-14T22:06+0500

2021-07-14T22:06+0500

2021-07-14T22:06+0500

россия

трудовые мигранты

ислам

православие

религия

москва

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Граждане Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана участвовали в недавней массовой драке в Москве, сообщили профильные ведомства РФ. Помимо этого, спецслужбы регулярно вычисляют ячейки радикальных исламистов среди приезжих рабочих из Центральной Азии. Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы, член Общественной палаты РФ Альбир Крганов рассказал о том, как российские исламские структуры могут взаимодействовать с мигрантами, чтобы не допускать столкновений по национальному признаку, а также противостоять экстремистской пропаганде среди диаспор.В первую очередь он выразил убежденность, что переносить конфликты между странами в Россию недопустимо, и что это должно пресекаться законом.Исламское духовенство РФ беспокоит проблема экстремизма и радикализма среди мигрантов, заверил муфтий. Верующие приходят в российские мечети, общаются, знакомятся с религиозными деятелями. И при поддержке исламской культуры, науки и образования Духовное собрание мусульман России в 23 субъектах федерации запустило проект Центр правовой защиты и культурной адаптации мигрантов. По словам Крганова, с ноября прошлого года он помог уже более 100 тысячам человек.В рамках этого проекта издано около 80 тысяч книг и смонтировано 40 видеороликов, в которых содержатся вопросы и ответы на все волнующие мигрантов вопросы. При этом Крганов посетовал, что из-за карантина и нехватки помещений для молитв есть некоторая оторванность мигрантов-мусульман от мечетей, несмотря на то, что религиозные деятели пытаются поддерживать с ними связь с помощью телефонов и мессенджеров.Муфтий Москвы отметил и позитивные новости — мэрией российской столицы рассматривается вопрос строительства межрелигиозного центра на территории Новой Москвы, где будет и исламский сектор.Взаимодействие с РПЦВ последнее время активно обсуждается стратегия взаимодействия Русской православной церкви (РПЦ) и исламских структур в России. Инициативу благословил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это в том числе поможет минимизировать риски создания экстремистских ячеек, считают эксперты.Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов заметил, что РПЦ является партнером "всех наших религиозных организаций".Инцидент близ станции метро "Кузьминки" в Москве произошел несколько дней назад. В массовой драке участвовало порядка 150 человек — трудовые мигранты из стран Центральной Азии. Позже Кузьминский суд Москвы постановил, что в беспорядках участвовали около 200 выходцев из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Отмечается, что драка произошла на почве национального конфликта.В результате произошедшего трое пострадавших были госпитализированы, остальным медицинская помощь оказали на месте. В итоге полиция задержала 102 мигранта, которые, как ожидается, будут депортированы из России.Согласно постановлению, массовой драке предшествовало несогласованное "публичное массовое мероприятие граждан Средней Азии в сочетании форм митинга и шествия", сопровождавшегося "скандированием лозунгов на национальных языках".Участие своих граждан в массовой стычке представители Узбекистана категорически отрицают.

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https://uz.sputniknews.ru/20210607/novye-trebovaniya-k-trudovym-migrantam-v-rossii-vstupili-v-silu--kakie-19115325.html

https://uz.sputniknews.ru/20210706/chto-delat-esli-izyali-pasport---otvet-agentstva-po-vneshney-trudovoy-migratsii-19564254.html

https://uz.sputniknews.ru/20210713/uzbekistantsy-ne-uchastvovali-v-massovoy-drake-migrantov-v-moskve-19666914.html

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трудовые мигранты, ислам, православие, религия, москва