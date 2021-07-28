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Не все сразу: экономист предостерегла Узбекистан от завышенных ожиданий в рамках ЕАЭС
Не все сразу: экономист предостерегла Узбекистан от завышенных ожиданий в рамках ЕАЭС
В условиях новой экономической политики Узбекистана видится вполне логичным его вступление в ЕАЭС. Товарооборот стран Евразийского союза с республикой в 2020... 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-28T21:44+0500
2021-07-28T21:44+0500
видео
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
автопром
аза мигранян
сельское хозяйство
узбекистан
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Что ждет узбекистанцев, бизнес и экономические субъекты, сохранится ли рост ВВП, превысит ли экспорт импорт, какие преференции получит автопром и сельское хозяйство, если республика присоединится на правах полноценного члена к Евразийскому экономическомусоюзу, корреспондент Sputnik обсудила с доктором экономических наук Азой Мигранян.Научный сотрудник Института экономики РАН, заведующая отделом экономики Института стран СНГ Аза Мигранян отметила, что Узбекистан заинтересован в сотрудничестве в формате полноценного участника со странами ЕАЭС, а также в выходе на рынки в рамках Союза. Это обеспечит государству дополнительный прирост ВВП.Отложенный эффект ЕАЭСУ многих государств во время пандемии ВВП ушел в минус, Узбекистан же показал незначительный рост. Аза Мигранян рассказала, как себя будет вести ВВП, если страна станет членом Союза. По ее мнению, можно ожидать сохранение темпов роста с небольшими инерционными колебаниями в зависимости от изменения ситуации на внешних рынках по основным сырьевым ресурсам и экспортным товарам.Свой прогноз она объяснила тем, что Узбекистан поэтапно формировал свои интеграционные связи с Россией, Казахстаном и другими членами ЕАЭС в рамках торговых преференций, инвестиционного сотрудничества, промышленной кооперации. На сегодня эти крепкие политические и экономические связи республики можно назвать определенным заделом для дальнейшего роста и развития внутри Евразийского союза. Однако дальнейшая интеграция в это объединение вряд ли будет скоротечной.Экспорт или импорт?Ситуация в торговле стран ЕАЭС с Узбекистаном характеризуется значительным превышением экспорта стран Союза над импортом. При дальнейшей интеграции эти пропорции могут увеличиться, но в перспективе республика сможет выровнять положение и укрепить свои позиции на внешних рынках.Республика экспортирует в основном промышленные товары, пищевую и химическую продукцию. Открытый рынок, улучшенная логистика, доступность технологий внутри ЕАЭС усилит конкурентоспособность узбекских товаров и даст гораздо больший эффект для экономики, нежели двусторонне сотрудничество.Также Узбекистан сможет закрыть вопрос по энергодефицитности страны и, возможно, отказаться от экспорта золота и металлов на внешние рынки третьих стран, что значительно укрепит экономику республики.ЕАЭС для автопрома: шанс или испытание?Эксперт не ожидает взрывного роста продаж и бум развития автомобильной промышленности республики в случае вступления в ЕАЭС, но видит хорошие перспективы для встраивания Узбекистана в технологическую производственную цепочку этого объединения. В связке с международными, в том числе российскими, концернами это будет эффективнее для национальной экономики, чем "захват рынка" и продвижение только своей местной продукции.Узбекистану нужно рассматривать варианты мультимодального сотрудничества, где сочетается все. Он может выйти на авторынок с машинами эконом-класса или малолитражками. Интересен также сегмент производства авто и/или их комплектующих внутри республики в кооперации с иностранными, например, российскими концернами. Такая продукция найдет покупателя и вне ЕАЭС – в Пакистане, Афганистане.Главный козырь узбекской экономикиВступление государства в любой интеграционный или экономический союз сопровождается перераспределением рынка розничной торговли в пользу импорта. Но любой спад в слабой отрасли, как правило, должен компенсироваться достижениями в сильной, в том числе за счет объединения со странами-партнерами.Например, узбекская текстильная отрасль может проиграть по качеству продукции на фоне китайского импорта в страны ЕАЭС, но страна получит новые цифровые технологии из Беларуси и России, внедрение которых на порядок усилит ее экономику.Если же мы говорим о прямой конкуренции, то и здесь страны ЕАЭС находят пути решения и приходят к взаимовыгодным договоренностям, ведь взаимодополняемость снижает потериПрисоединение Узбекистана к ЕАЭС, безусловно, будет способствовать углублению сотрудничества республики со странами-участницами объединения, откроет новые логистические возможности и обеспечит трансфер технологий.Полную версию интервью смотрите в нашем видео.
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, автопром, аза мигранян, сельское хозяйство, узбекистан

Не все сразу: экономист предостерегла Узбекистан от завышенных ожиданий в рамках ЕАЭС

21:44 28.07.2021
270
© Sputnik
Анна Черкасова
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В условиях новой экономической политики Узбекистана видится вполне логичным его вступление в ЕАЭС. Товарооборот стран Евразийского союза с республикой в 2020 году достиг 10 млрд. долларов. Дальнейшая интеграция подстегнет развитие всех отраслей производства.
Что ждет узбекистанцев, бизнес и экономические субъекты, сохранится ли рост ВВП, превысит ли экспорт импорт, какие преференции получит автопром и сельское хозяйство, если республика присоединится на правах полноценного члена к Евразийскому экономическомусоюзу, корреспондент Sputnik обсудила с доктором экономических наук Азой Мигранян.
Научный сотрудник Института экономики РАН, заведующая отделом экономики Института стран СНГ Аза Мигранян отметила, что Узбекистан заинтересован в сотрудничестве в формате полноценного участника со странами ЕАЭС, а также в выходе на рынки в рамках Союза. Это обеспечит государству дополнительный прирост ВВП.

Отложенный эффект ЕАЭС

У многих государств во время пандемии ВВП ушел в минус, Узбекистан же показал незначительный рост. Аза Мигранян рассказала, как себя будет вести ВВП, если страна станет членом Союза. По ее мнению, можно ожидать сохранение темпов роста с небольшими инерционными колебаниями в зависимости от изменения ситуации на внешних рынках по основным сырьевым ресурсам и экспортным товарам.

"При благополучном раскладе потенциал прироста по ВВП можно ожидать в пределах от 1,5 до 3%", — считает экономист.

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Свой прогноз она объяснила тем, что Узбекистан поэтапно формировал свои интеграционные связи с Россией, Казахстаном и другими членами ЕАЭС в рамках торговых преференций, инвестиционного сотрудничества, промышленной кооперации. На сегодня эти крепкие политические и экономические связи республики можно назвать определенным заделом для дальнейшего роста и развития внутри Евразийского союза. Однако дальнейшая интеграция в это объединение вряд ли будет скоротечной.

Экспорт или импорт?

Ситуация в торговле стран ЕАЭС с Узбекистаном характеризуется значительным превышением экспорта стран Союза над импортом. При дальнейшей интеграции эти пропорции могут увеличиться, но в перспективе республика сможет выровнять положение и укрепить свои позиции на внешних рынках.
"Очевидно, что на первых порах мы можем наблюдать увеличение разрыва между импортом и экспортом – дефицит платежного баланса, потому что открытый рынок внутри республики привлечет туда мощный поток товаров из ЕАЭС. Но в среднесрочной перспективе членство в ЕАЭС позволит Узбекистану наладить серьезное развитие промышленного производства", — предполагает Аза Мигранян.
Республика экспортирует в основном промышленные товары, пищевую и химическую продукцию. Открытый рынок, улучшенная логистика, доступность технологий внутри ЕАЭС усилит конкурентоспособность узбекских товаров и даст гораздо больший эффект для экономики, нежели двусторонне сотрудничество.
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"Эффект от членства в любом интеграционном блоке или экономическом союзе больше всего ощущается в отраслях с конкурентоспособными товарами. Для Узбекистан мы ожидаем рост экспорта сельхозпродукции улучшенного качества, в презентабельном виде, с маркировкой за счет соблюдения стандартов ЕАЭС", — уточняет Аза Мигранян.
Также Узбекистан сможет закрыть вопрос по энергодефицитности страны и, возможно, отказаться от экспорта золота и металлов на внешние рынки третьих стран, что значительно укрепит экономику республики.

ЕАЭС для автопрома: шанс или испытание?

Эксперт не ожидает взрывного роста продаж и бум развития автомобильной промышленности республики в случае вступления в ЕАЭС, но видит хорошие перспективы для встраивания Узбекистана в технологическую производственную цепочку этого объединения. В связке с международными, в том числе российскими, концернами это будет эффективнее для национальной экономики, чем "захват рынка" и продвижение только своей местной продукции.
"Евразийский союз – это не мгновенный поток продаж, а сочетание возможностей и поиска вариантов в конкурентной среде. Выигрывает тот, у кого лучше товар и условия его продажи. Эффект от выхода на евразийский, довольно насыщенный, авторынок для Узбекистана будет зависеть от правильного попадания в нужный сегмент отрасли", – объясняет эксперт.
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Узбекистану нужно рассматривать варианты мультимодального сотрудничества, где сочетается все. Он может выйти на авторынок с машинами эконом-класса или малолитражками. Интересен также сегмент производства авто и/или их комплектующих внутри республики в кооперации с иностранными, например, российскими концернами. Такая продукция найдет покупателя и вне ЕАЭС – в Пакистане, Афганистане.

Главный козырь узбекской экономики

Вступление государства в любой интеграционный или экономический союз сопровождается перераспределением рынка розничной торговли в пользу импорта. Но любой спад в слабой отрасли, как правило, должен компенсироваться достижениями в сильной, в том числе за счет объединения со странами-партнерами.
Например, узбекская текстильная отрасль может проиграть по качеству продукции на фоне китайского импорта в страны ЕАЭС, но страна получит новые цифровые технологии из Беларуси и России, внедрение которых на порядок усилит ее экономику.
"Узбекская экономика в отличие от казахской имеет высокий уровень комплементарности с российской. Например, в топливно-энергетическом комплексе компании РФ поддерживают узбекские в добыче ресурсов, а не конкурируют с ними, обеспечивая сервис и технологий", - конкретизирует Аза Мигранян.
Если же мы говорим о прямой конкуренции, то и здесь страны ЕАЭС находят пути решения и приходят к взаимовыгодным договоренностям, ведь взаимодополняемость снижает потери
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"Почему бы Узбекистану, особенно в условиях пандемического кризиса, не усилить потенциал взаимного двустороннего сотрудничества с возможностями использования рынка партнеров по ЕАЭС, — считает Аза Мигранян. — ЕАЭС предложил неплохие возможности для развития цифровой области в Беларуси, полупроводников в Армении, активировал финансовый сегмент Казахстана. Этим можно пользоваться", — подводит итог Аза Мигранян.
Присоединение Узбекистана к ЕАЭС, безусловно, будет способствовать углублению сотрудничества республики со странами-участницами объединения, откроет новые логистические возможности и обеспечит трансфер технологий.
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