https://uz.sputniknews.ru/20210728/ne-vse-srazu-ekonomist-predosteregla-uzbekistan-ot-zavyshennyx-ojidaniy-v-ramkax-eaes-19862874.html

Не все сразу: экономист предостерегла Узбекистан от завышенных ожиданий в рамках ЕАЭС

Не все сразу: экономист предостерегла Узбекистан от завышенных ожиданий в рамках ЕАЭС

В условиях новой экономической политики Узбекистана видится вполне логичным его вступление в ЕАЭС. Товарооборот стран Евразийского союза с республикой в 2020... 28.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-28T21:44+0500

2021-07-28T21:44+0500

2021-07-28T21:44+0500

видео

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

автопром

аза мигранян

сельское хозяйство

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1c/19862623_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_38277507323e931d195cafe8be7abab6.jpg

Что ждет узбекистанцев, бизнес и экономические субъекты, сохранится ли рост ВВП, превысит ли экспорт импорт, какие преференции получит автопром и сельское хозяйство, если республика присоединится на правах полноценного члена к Евразийскому экономическомусоюзу, корреспондент Sputnik обсудила с доктором экономических наук Азой Мигранян.Научный сотрудник Института экономики РАН, заведующая отделом экономики Института стран СНГ Аза Мигранян отметила, что Узбекистан заинтересован в сотрудничестве в формате полноценного участника со странами ЕАЭС, а также в выходе на рынки в рамках Союза. Это обеспечит государству дополнительный прирост ВВП.Отложенный эффект ЕАЭСУ многих государств во время пандемии ВВП ушел в минус, Узбекистан же показал незначительный рост. Аза Мигранян рассказала, как себя будет вести ВВП, если страна станет членом Союза. По ее мнению, можно ожидать сохранение темпов роста с небольшими инерционными колебаниями в зависимости от изменения ситуации на внешних рынках по основным сырьевым ресурсам и экспортным товарам.Свой прогноз она объяснила тем, что Узбекистан поэтапно формировал свои интеграционные связи с Россией, Казахстаном и другими членами ЕАЭС в рамках торговых преференций, инвестиционного сотрудничества, промышленной кооперации. На сегодня эти крепкие политические и экономические связи республики можно назвать определенным заделом для дальнейшего роста и развития внутри Евразийского союза. Однако дальнейшая интеграция в это объединение вряд ли будет скоротечной.Экспорт или импорт?Ситуация в торговле стран ЕАЭС с Узбекистаном характеризуется значительным превышением экспорта стран Союза над импортом. При дальнейшей интеграции эти пропорции могут увеличиться, но в перспективе республика сможет выровнять положение и укрепить свои позиции на внешних рынках.Республика экспортирует в основном промышленные товары, пищевую и химическую продукцию. Открытый рынок, улучшенная логистика, доступность технологий внутри ЕАЭС усилит конкурентоспособность узбекских товаров и даст гораздо больший эффект для экономики, нежели двусторонне сотрудничество.Также Узбекистан сможет закрыть вопрос по энергодефицитности страны и, возможно, отказаться от экспорта золота и металлов на внешние рынки третьих стран, что значительно укрепит экономику республики.ЕАЭС для автопрома: шанс или испытание?Эксперт не ожидает взрывного роста продаж и бум развития автомобильной промышленности республики в случае вступления в ЕАЭС, но видит хорошие перспективы для встраивания Узбекистана в технологическую производственную цепочку этого объединения. В связке с международными, в том числе российскими, концернами это будет эффективнее для национальной экономики, чем "захват рынка" и продвижение только своей местной продукции.Узбекистану нужно рассматривать варианты мультимодального сотрудничества, где сочетается все. Он может выйти на авторынок с машинами эконом-класса или малолитражками. Интересен также сегмент производства авто и/или их комплектующих внутри республики в кооперации с иностранными, например, российскими концернами. Такая продукция найдет покупателя и вне ЕАЭС – в Пакистане, Афганистане.Главный козырь узбекской экономикиВступление государства в любой интеграционный или экономический союз сопровождается перераспределением рынка розничной торговли в пользу импорта. Но любой спад в слабой отрасли, как правило, должен компенсироваться достижениями в сильной, в том числе за счет объединения со странами-партнерами.Например, узбекская текстильная отрасль может проиграть по качеству продукции на фоне китайского импорта в страны ЕАЭС, но страна получит новые цифровые технологии из Беларуси и России, внедрение которых на порядок усилит ее экономику.Если же мы говорим о прямой конкуренции, то и здесь страны ЕАЭС находят пути решения и приходят к взаимовыгодным договоренностям, ведь взаимодополняемость снижает потериПрисоединение Узбекистана к ЕАЭС, безусловно, будет способствовать углублению сотрудничества республики со странами-участницами объединения, откроет новые логистические возможности и обеспечит трансфер технологий.Полную версию интервью смотрите в нашем видео.

https://uz.sputniknews.ru/20210727/balansiruya-nad-pandemiey-chto-spaslo-ekonomiku-uzbekistana-ot-padeniya-v-razgar-krizisa-19846431.html

https://uz.sputniknews.ru/20210601/vstupat-ili-ne-vstupat-uzbekistan-proveryaet-eaes-na-prochnost--intervyu-andreya-grozina-19026119.html

https://uz.sputniknews.ru/20210713/lada-ili-chevrolet--chto-vyberut-uzbekistantsy-s-otechestvennogo-konveyera-19667980.html

https://uz.sputniknews.ru/20210404/chto-poluchit-promyshlennost-i-selskoe-xozyaystvo-uzbekistana-ot-vstupleniya-v-eaes--kamalyan-18140993.html

https://uz.sputniknews.ru/20210622/mishustin-polnotsennoe-vstuplenie-uzbekistana-v-eaes-otkroet-novye-vozmojnosti-dlya-strany-19355643.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, автопром, аза мигранян, сельское хозяйство, узбекистан