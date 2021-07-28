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Хоким Наманганской области привился против коронавирусной инфекции
Хоким Наманганской области привился против коронавирусной инфекции
Информация о том, какой именно препарат получил Шавкатжон Абдуразаков, не уточняется. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-28T15:00+0500
2021-07-28T15:09+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
вакцина "спутник v"
ситуация с коронавирусом в узбекистане
вакцинация
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Хоким Наманганской области привился от COVID-19 вторым компонентом вакцины, передает УзА.Отмечается, что Шавкатжон Абдуразаков чувствует себя отлично.Информация о том, какой именно препарат получил глава Наманганской области, не уточняется.Абдуразаков призвал население области постоянно носить медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и вакцинироваться.Напомним: в июле депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев привился китайско-узбекской вакциной ZF-UZ-VAC2001. Ранее этим же препаратом были вакцинированы от коронавируса пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов и министр народного образования Шерзод Шерматов. Министр дошкольного образования Агриппина Шин привилась российским "Спутником V". Также против COVID-19 получили вакцину глава Министерства по поддержке махалли и семьи Узбекистана Рахмат Маматов и министр культуры, народный артист республики Озодбек Назарбеков.
https://uz.sputniknews.ru/20210727/v-uzbekistane-mogut-otkazat-v-trudoustroystve-neprivitomu-grajdaninu---proekt-19838677.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник v", ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация

Хоким Наманганской области привился против коронавирусной инфекции

15:00 28.07.2021 (обновлено: 15:09 28.07.2021)
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© СС0 / Unsplash / Mat NapoВакцинация, иллюстративное фото
Вакцинация, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
© СС0 / Unsplash / Mat Napo
Информация о том, какой именно препарат получил Шавкатжон Абдуразаков, не уточняется.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Хоким Наманганской области привился от COVID-19 вторым компонентом вакцины, передает УзА.
Отмечается, что Шавкатжон Абдуразаков чувствует себя отлично.
Информация о том, какой именно препарат получил глава Наманганской области, не уточняется.
Абдуразаков призвал население области постоянно носить медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и вакцинироваться.
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Напомним: в июле депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев привился китайско-узбекской вакциной ZF-UZ-VAC2001. Ранее этим же препаратом были вакцинированы от коронавируса пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов и министр народного образования Шерзод Шерматов. Министр дошкольного образования Агриппина Шин привилась российским "Спутником V". Также против COVID-19 получили вакцину глава Министерства по поддержке махалли и семьи Узбекистана Рахмат Маматов и министр культуры, народный артист республики Озодбек Назарбеков.
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