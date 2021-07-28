https://uz.sputniknews.ru/20210728/xokim-namanganskoy-oblasti-privilsya-protiv-koronavirusnoy-infektsii-19855504.html
Хоким Наманганской области привился против коронавирусной инфекции
Хоким Наманганской области привился против коронавирусной инфекции
Информация о том, какой именно препарат получил Шавкатжон Абдуразаков, не уточняется. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-28T15:00+0500
2021-07-28T15:00+0500
2021-07-28T15:09+0500
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Хоким Наманганской области привился от COVID-19 вторым компонентом вакцины, передает УзА.Отмечается, что Шавкатжон Абдуразаков чувствует себя отлично.Информация о том, какой именно препарат получил глава Наманганской области, не уточняется.Абдуразаков призвал население области постоянно носить медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и вакцинироваться.Напомним: в июле депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев привился китайско-узбекской вакциной ZF-UZ-VAC2001. Ранее этим же препаратом были вакцинированы от коронавируса пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов и министр народного образования Шерзод Шерматов. Министр дошкольного образования Агриппина Шин привилась российским "Спутником V". Также против COVID-19 получили вакцину глава Министерства по поддержке махалли и семьи Узбекистана Рахмат Маматов и министр культуры, народный артист республики Озодбек Назарбеков.
https://uz.sputniknews.ru/20210727/v-uzbekistane-mogut-otkazat-v-trudoustroystve-neprivitomu-grajdaninu---proekt-19838677.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник v", ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация
Хоким Наманганской области привился против коронавирусной инфекции
15:00 28.07.2021 (обновлено: 15:09 28.07.2021)
Информация о том, какой именно препарат получил Шавкатжон Абдуразаков, не уточняется.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
Хоким Наманганской области привился от COVID-19 вторым компонентом вакцины, передает
УзА.
Отмечается, что Шавкатжон Абдуразаков чувствует себя отлично.
Информация о том, какой именно препарат получил глава Наманганской области, не уточняется.
Абдуразаков призвал население области постоянно носить медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и вакцинироваться.
Напомним: в июле депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев привился китайско-узбекской вакциной ZF-UZ-VAC2001. Ранее этим же препаратом были вакцинированы от коронавируса пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов
и министр народного образования Шерзод Шерматов
. Министр дошкольного образования Агриппина Шин
привилась российским "Спутником V". Также против COVID-19 получили вакцину глава Министерства по поддержке махалли и семьи Узбекистана Рахмат Маматов
и министр культуры, народный артист республики Озодбек Назарбеков
.