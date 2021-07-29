https://uz.sputniknews.ru/20210729/tsb-obnovil-finansovye-instrumenty-uderjav-klyuchevuyu-stavku-na-prejnem-urovne-19878634.html

ЦБ обновил финансовые инструменты, удержав ключевую ставку на прежнем уровне

ЦБ обновил финансовые инструменты, удержав ключевую ставку на прежнем уровне

Основная ставка ЦБ сохраняется без изменений на уровне 14%. При этом, вносятся изменения в некоторые финансовые инструменты. Об этом сообщил на... 29.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-29T21:27+0500

2021-07-29T21:27+0500

2021-07-29T21:27+0500

экономика

инфляция

цб

кредит

центральный банк республики узбекистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Центральный банк Узбекистана провел очередное заседание, на котором принял важное решение - сохранить ключевую ставку на прежнем уровне. Однако финансовый инструментарий все-таки несколько изменился.Инструменты регулированияВ частности, начиная с 1 августа 2021 года:Ожидается, что изменение нормативов обязательных резервов, в свою очередь, послужит снижению уровня долларизации экономики.Как сохранить темпы роста экономикиВо II квартале продолжилось ускорение экономической активности в стране, и темпы роста в большинстве секторов достигли уровня, предшествующего пандемии.В I половине 2021 года ВВП вырос в реальном выражении на 6,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.Кредиты как драйверы роста инвестиционного спросаВ I полугодии объем нецентрализованных инвестиций в основной капитал увеличился на 15% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.В целом за январь-июнь коммерческие банки выдали кредитов в 1,4 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года, а остаток кредитов в экономику увеличился на 8,7% по сравнению с началом года.Доходы населения формируют спросВместе с тем, повышение зарплаты в госсекторе в феврале текущего года, улучшение экономической активности в частном секторе в связи с относительно стабильной ситуацией с пандемией в I полугодии способствовали восстановлению доходов населения. В частности, рост реальных доходов населения на 10,8% в I половине года стал одним из факторов стимулирующих потребительский спрос.Внешние факторыНа фоне улучшения внешней конъюнктуры по основным статьям экспорта, объемы экспортной выручки и трансграничных денежных переводов за первые шесть месяцев увеличились в 1,4 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.Инфляция и инфляционные ожиданияПо итогам июня 2021 года годовая инфляция составила 10,9%, как и в мае, и на протяжении последних четырех-пяти месяцев формируется без значительных изменений.В июне годовой рост цен на продукты питания составил 14,7%, и стал основным повышающим фактором общей инфляции. Следует отметить, что в этой группе не наблюдалось ожидаемого сезонного снижения цен на фрукты и овощи в мае-июле.Растущая динамика цен на продукты питания объясняется также влиянием факторов связанных с производством, погодными условиями и уровнем урожайности.Уровень базовой инфляции, рассчитываемый без учета цен на фрукты и овощи, подверженных сезонным колебаниям и регулируемых цен (тарифов), в июне составил 10,2% и был ниже общего уровня инфляции.Денежно-кредитные условияВо II квартале произошло увеличение структурного профицита ликвидности в банковской системе, а также значительное смягчение условий на межбанковском денежном рынке и в июне средневзвешенная процентная ставка снизилась до 11%.Увеличение общей ликвидности привело к значительному снижению активности коммерческих банков на денежном рынке. В частности, во II квартале 2021 года среднемесячный объем операций на денежном рынке снизился в 1,4 раза по сравнению с I кварталом.В условиях сохранения положительных реальных процентных ставок по депозитам в национальной валюте, а также текущих тенденций обменного курса, в июне продолжилась динамика роста объемов срочных депозитов в национальной валюте. В частности, с начала года общий объем срочных депозитов в национальной валюте увеличился на 24,3%, в том числе срочных депозитов физических лиц в национальной валюте на 33,3%.Процентные ставки по кредитам незначительно выросли по сравнению с началом года. При этом, средневзвешенная процентная ставка по кредитам физическим лицам составила 22,2%, а по кредитам юридическим лицам - 20,8%.Прогнозы макропоказателей до конца 2021 года пересмотреныВ частности, прогноз роста реального ВВП на текущий год повышен до 5,8-6,8% (первоначальный прогноз 4,5-5,5%). Это объясняется более быстрым, чем ожидалось ростом экономической активности и совокупного спроса под влиянием фискальных стимулов, сокращением отрицательного разрыва выпуска к концу года и восстановлением темпов роста инвестиций в основной капитал.Прогноз инфляции на 2021 год оставлен без изменений на уровне 9-10% и будет достигнут за счет:В ближайшие месяцы будут приняты меры по предотвращению резкого роста цен на медикаменты, медицинские услуги и основные продукты питания, снижению влияния карантинных ограничений на цены в отраслях общественного питания, транспорта и доставки.Несмотря на рост импорта мясной продукции и крупного рогатого скота, сохранение динамики роста цен на мясо на внутреннем рынке требует планомерной работы по формированию стабильного предложения этой продукции за счет увеличения необходимой кормовой базы для животноводства в регионах и увеличения внутреннего производства.

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Мунаввар Разакова

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инфляция, цб, кредит, центральный банк республики узбекистан, узбекистан