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ЦБ обновил финансовые инструменты, удержав ключевую ставку на прежнем уровне
ЦБ обновил финансовые инструменты, удержав ключевую ставку на прежнем уровне
Основная ставка ЦБ сохраняется без изменений на уровне 14%. При этом, вносятся изменения в некоторые финансовые инструменты. Об этом сообщил на... 29.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-29T21:27+0500
2021-07-29T21:27+0500
экономика
инфляция
цб
кредит
центральный банк республики узбекистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Центральный банк Узбекистана провел очередное заседание, на котором принял важное решение - сохранить ключевую ставку на прежнем уровне. Однако финансовый инструментарий все-таки несколько изменился.Инструменты регулированияВ частности, начиная с 1 августа 2021 года:Ожидается, что изменение нормативов обязательных резервов, в свою очередь, послужит снижению уровня долларизации экономики.Как сохранить темпы роста экономикиВо II квартале продолжилось ускорение экономической активности в стране, и темпы роста в большинстве секторов достигли уровня, предшествующего пандемии.В I половине 2021 года ВВП вырос в реальном выражении на 6,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.Кредиты как драйверы роста инвестиционного спросаВ I полугодии объем нецентрализованных инвестиций в основной капитал увеличился на 15% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.В целом за январь-июнь коммерческие банки выдали кредитов в 1,4 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года, а остаток кредитов в экономику увеличился на 8,7% по сравнению с началом года.Доходы населения формируют спросВместе с тем, повышение зарплаты в госсекторе в феврале текущего года, улучшение экономической активности в частном секторе в связи с относительно стабильной ситуацией с пандемией в I полугодии способствовали восстановлению доходов населения. В частности, рост реальных доходов населения на 10,8% в I половине года стал одним из факторов стимулирующих потребительский спрос.Внешние факторыНа фоне улучшения внешней конъюнктуры по основным статьям экспорта, объемы экспортной выручки и трансграничных денежных переводов за первые шесть месяцев увеличились в 1,4 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.Инфляция и инфляционные ожиданияПо итогам июня 2021 года годовая инфляция составила 10,9%, как и в мае, и на протяжении последних четырех-пяти месяцев формируется без значительных изменений.В июне годовой рост цен на продукты питания составил 14,7%, и стал основным повышающим фактором общей инфляции. Следует отметить, что в этой группе не наблюдалось ожидаемого сезонного снижения цен на фрукты и овощи в мае-июле.Растущая динамика цен на продукты питания объясняется также влиянием факторов связанных с производством, погодными условиями и уровнем урожайности.Уровень базовой инфляции, рассчитываемый без учета цен на фрукты и овощи, подверженных сезонным колебаниям и регулируемых цен (тарифов), в июне составил 10,2% и был ниже общего уровня инфляции.Денежно-кредитные условияВо II квартале произошло увеличение структурного профицита ликвидности в банковской системе, а также значительное смягчение условий на межбанковском денежном рынке и в июне средневзвешенная процентная ставка снизилась до 11%.Увеличение общей ликвидности привело к значительному снижению активности коммерческих банков на денежном рынке. В частности, во II квартале 2021 года среднемесячный объем операций на денежном рынке снизился в 1,4 раза по сравнению с I кварталом.В условиях сохранения положительных реальных процентных ставок по депозитам в национальной валюте, а также текущих тенденций обменного курса, в июне продолжилась динамика роста объемов срочных депозитов в национальной валюте. В частности, с начала года общий объем срочных депозитов в национальной валюте увеличился на 24,3%, в том числе срочных депозитов физических лиц в национальной валюте на 33,3%.Процентные ставки по кредитам незначительно выросли по сравнению с началом года. При этом, средневзвешенная процентная ставка по кредитам физическим лицам составила 22,2%, а по кредитам юридическим лицам - 20,8%.Прогнозы макропоказателей до конца 2021 года пересмотреныВ частности, прогноз роста реального ВВП на текущий год повышен до 5,8-6,8% (первоначальный прогноз 4,5-5,5%). Это объясняется более быстрым, чем ожидалось ростом экономической активности и совокупного спроса под влиянием фискальных стимулов, сокращением отрицательного разрыва выпуска к концу года и восстановлением темпов роста инвестиций в основной капитал.Прогноз инфляции на 2021 год оставлен без изменений на уровне 9-10% и будет достигнут за счет:В ближайшие месяцы будут приняты меры по предотвращению резкого роста цен на медикаменты, медицинские услуги и основные продукты питания, снижению влияния карантинных ограничений на цены в отраслях общественного питания, транспорта и доставки.Несмотря на рост импорта мясной продукции и крупного рогатого скота, сохранение динамики роста цен на мясо на внутреннем рынке требует планомерной работы по формированию стабильного предложения этой продукции за счет увеличения необходимой кормовой базы для животноводства в регионах и увеличения внутреннего производства.
https://uz.sputniknews.ru/20210729/osnovnaya-protsentnaya-stavka-ostaetsya-neizmennoy--tsb-19871488.html
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инфляция, цб, кредит, центральный банк республики узбекистан, узбекистан

ЦБ обновил финансовые инструменты, удержав ключевую ставку на прежнем уровне

21:27 29.07.2021
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© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкНациональный банк Узбекистана
Национальный банк Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2021
© Sputnik / Алексей Никольский
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Мунаввар Разакова
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Основная ставка ЦБ сохраняется без изменений на уровне 14%. При этом, вносятся изменения в некоторые финансовые инструменты. Об этом сообщил на пресс-конференции в Центральном банке Ботир Захидов, первый заместитель председателя ЦБ.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Центральный банк Узбекистана провел очередное заседание, на котором принял важное решение - сохранить ключевую ставку на прежнем уровне. Однако финансовый инструментарий все-таки несколько изменился.

Инструменты регулирования

В частности, начиная с 1 августа 2021 года:
процентный коридор основной ставки устанавливается на уровне +/- 2 процентных пункта, при этом ЦБ будет предоставлять краткосрочные ресурсы по ставке 16% и привлекать краткосрочные ресурсы по ставке 12%;
депозитные операции ЦБ овернайт с коммерческими банками будут осуществляются без ограничений на постоянной основе;
коэффициент усреднения обязательных резервов будет увеличен с 0,75 до 0,8;
норматив обязательного резервирования по депозитам, привлекаемым коммерческими банками в иностранной валюте, увеличивается с 14% до 18%.
Ожидается, что изменение нормативов обязательных резервов, в свою очередь, послужит снижению уровня долларизации экономики.

Как сохранить темпы роста экономики

Во II квартале продолжилось ускорение экономической активности в стране, и темпы роста в большинстве секторов достигли уровня, предшествующего пандемии.
Знак процента - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2021
Экономика
Основная процентная ставка остается неизменной — Центробанк
13:36
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В I половине 2021 года ВВП вырос в реальном выражении на 6,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Если темпы роста в секторах промышленности и услуг (8,5 и 18,3% соответственно) достигли уровней периода до пандемии, то в сельском хозяйстве (1,8%) и строительстве (0,1%) не наблюдалось значительного роста показателей. Ожидается, что эти показатели улучшатся во II половине года.

Кредиты как драйверы роста инвестиционного спроса

В I полугодии объем нецентрализованных инвестиций в основной капитал увеличился на 15% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
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29 марта, 14:44
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В целом за январь-июнь коммерческие банки выдали кредитов в 1,4 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года, а остаток кредитов в экономику увеличился на 8,7% по сравнению с началом года.

Доходы населения формируют спрос

Вместе с тем, повышение зарплаты в госсекторе в феврале текущего года, улучшение экономической активности в частном секторе в связи с относительно стабильной ситуацией с пандемией в I полугодии способствовали восстановлению доходов населения. В частности, рост реальных доходов населения на 10,8% в I половине года стал одним из факторов стимулирующих потребительский спрос.
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2021
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Обнародована среднемесячная зарплата узбекистанца
27 июля, 09:29
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Внешние факторы

На фоне улучшения внешней конъюнктуры по основным статьям экспорта, объемы экспортной выручки и трансграничных денежных переводов за первые шесть месяцев увеличились в 1,4 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Внешняя инфляционная среда остается напряженной. В частности, с начала 2021 года уровень инфляции в основных торговых партнерах, за исключением Китая, превышает целевые показатели (таргеты) Центральных банков, что приводит к повышению основных ставок и принятию действенных мер по ужесточению денежно-кредитной политики в этих странах.

Инфляция и инфляционные ожидания

По итогам июня 2021 года годовая инфляция составила 10,9%, как и в мае, и на протяжении последних четырех-пяти месяцев формируется без значительных изменений.
В июне годовой рост цен на продукты питания составил 14,7%, и стал основным повышающим фактором общей инфляции. Следует отметить, что в этой группе не наблюдалось ожидаемого сезонного снижения цен на фрукты и овощи в мае-июле.
Рынок и лук - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
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ЦБ объяснил инфляцию внешними факторами и погодой
10 июня, 18:03
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Растущая динамика цен на продукты питания объясняется также влиянием факторов связанных с производством, погодными условиями и уровнем урожайности.
Годовые темпы роста цен на непродовольственные товары и услуги, являющиеся стабильными компонентами инфляции, в июне составили 8,2% и 8,1% соответственно, что способствует замедлению общей инфляции в рамках прогноза.
Уровень базовой инфляции, рассчитываемый без учета цен на фрукты и овощи, подверженных сезонным колебаниям и регулируемых цен (тарифов), в июне составил 10,2% и был ниже общего уровня инфляции.

Денежно-кредитные условия

Во II квартале произошло увеличение структурного профицита ликвидности в банковской системе, а также значительное смягчение условий на межбанковском денежном рынке и в июне средневзвешенная процентная ставка снизилась до 11%.
Увеличение общей ликвидности привело к значительному снижению активности коммерческих банков на денежном рынке. В частности, во II квартале 2021 года среднемесячный объем операций на денежном рынке снизился в 1,4 раза по сравнению с I кварталом.
Несмотря на снижение процентных ставок на рынке краткосрочных денежных ресурсов, ситуация на рынке долгосрочных ресурсов остается стабильной. Средневзвешенные процентные ставки по депозитам физических лиц в национальной валюте составили 19,5%, юридических лиц - 15,8%.
В условиях сохранения положительных реальных процентных ставок по депозитам в национальной валюте, а также текущих тенденций обменного курса, в июне продолжилась динамика роста объемов срочных депозитов в национальной валюте. В частности, с начала года общий объем срочных депозитов в национальной валюте увеличился на 24,3%, в том числе срочных депозитов физических лиц в национальной валюте на 33,3%.
Доктор экономических наук Аза Миргранян - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2021
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27 июля, 21:17
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Процентные ставки по кредитам незначительно выросли по сравнению с началом года. При этом, средневзвешенная процентная ставка по кредитам физическим лицам составила 22,2%, а по кредитам юридическим лицам - 20,8%.

Прогнозы макропоказателей до конца 2021 года пересмотрены

В частности, прогноз роста реального ВВП на текущий год повышен до 5,8-6,8% (первоначальный прогноз 4,5-5,5%). Это объясняется более быстрым, чем ожидалось ростом экономической активности и совокупного спроса под влиянием фискальных стимулов, сокращением отрицательного разрыва выпуска к концу года и восстановлением темпов роста инвестиций в основной капитал.
Прогноз инфляции на 2021 год оставлен без изменений на уровне 9-10% и будет достигнут за счет:
сохранения относительно жестких денежно-кредитных условий;
изменений в инструментарий денежно-кредитной политики;
стабильных тенденций на валютном рынке;
активизации мер по снижению воздействия немонетарных факторов.
В ближайшие месяцы будут приняты меры по предотвращению резкого роста цен на медикаменты, медицинские услуги и основные продукты питания, снижению влияния карантинных ограничений на цены в отраслях общественного питания, транспорта и доставки.
График экономических показателей - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
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ЦБ Узбекистана повысил прогноз ВВП страны в 2021-м до 6,8%
Вчера, 09:54
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Несмотря на рост импорта мясной продукции и крупного рогатого скота, сохранение динамики роста цен на мясо на внутреннем рынке требует планомерной работы по формированию стабильного предложения этой продукции за счет увеличения необходимой кормовой базы для животноводства в регионах и увеличения внутреннего производства.
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