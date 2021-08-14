https://uz.sputniknews.ru/20210814/v-uzbekistane-utverjden-sostav-uchastkovyx-izbiratelnyx-komissiy-20077463.html

В Узбекистане утвержден состав участковых избирательных комиссий

В Узбекистане утвержден состав участковых избирательных комиссий

Из 266 членов комиссий 39% женщин, 28% - молодежь до 40 лет, 5% - лица с ограниченными возможностями, сообщает Центризбирком. 14.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-14T16:38+0500

2021-08-14T16:38+0500

2021-08-14T16:38+0500

выборы президента узбекистана-2021

цик узбекистана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Все пять партий, подавшие документы для участия в предстоящих президентских выборах, были одобрены и получили 14 августа сертификаты участников, сообщает Центризбирком в официальном Telegram-канале.В ходе очередного заседания Центризбирком также утвердил состав участковых избирательных комиссий.В составе окружных комиссий 23 юноши и девушки в возрасте до 31 года (9%) и 77 молодых людей в возрасте до 41 года (28%), сообщил руководитель секретариата ЦИК Худоёр Маматов.Президентские выборы в Узбекистане назначены на 24 октября. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: действующий президент Шавкат Мирзиёев от Движения предпринимателей и бизнесменов - Либерально-демократической партии Узбекистана; Максуда Ворисова от НДПУ; Алишер Кадыров от ДП "Миллий тикланиш"; Нарзулло Обломуродов от Экологической партии и Бахром Абдухалимов от СДП "Адолат".

https://uz.sputniknews.ru/20210811/vybory-2021-za-rubejom-planiruetsya-otkryt-316-mobilnyx-izbiratelnyx-uchastkov-20043635.html

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цик узбекистана, узбекистан