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Паспорт и бланк в руках избирателя - Sputnik Узбекистан
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20210814/v-uzbekistane-utverjden-sostav-uchastkovyx-izbiratelnyx-komissiy-20077463.html
В Узбекистане утвержден состав участковых избирательных комиссий
В Узбекистане утвержден состав участковых избирательных комиссий
Из 266 членов комиссий 39% женщин, 28% - молодежь до 40 лет, 5% - лица с ограниченными возможностями, сообщает Центризбирком. 14.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-14T16:38+0500
2021-08-14T16:38+0500
выборы президента узбекистана-2021
цик узбекистана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Все пять партий, подавшие документы для участия в предстоящих президентских выборах, были одобрены и получили 14 августа сертификаты участников, сообщает Центризбирком в официальном Telegram-канале.В ходе очередного заседания Центризбирком также утвердил состав участковых избирательных комиссий.В составе окружных комиссий 23 юноши и девушки в возрасте до 31 года (9%) и 77 молодых людей в возрасте до 41 года (28%), сообщил руководитель секретариата ЦИК Худоёр Маматов.Президентские выборы в Узбекистане назначены на 24 октября. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: действующий президент Шавкат Мирзиёев от Движения предпринимателей и бизнесменов - Либерально-демократической партии Узбекистана; Максуда Ворисова от НДПУ; Алишер Кадыров от ДП "Миллий тикланиш"; Нарзулло Обломуродов от Экологической партии и Бахром Абдухалимов от СДП "Адолат".
https://uz.sputniknews.ru/20210811/vybory-2021-za-rubejom-planiruetsya-otkryt-316-mobilnyx-izbiratelnyx-uchastkov-20043635.html
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цик узбекистана, узбекистан

В Узбекистане утвержден состав участковых избирательных комиссий

16:38 14.08.2021
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© Центральная избирательная комиссияГлава Центризбиркома Зайниддин Низамходжаев
Глава Центризбиркома Зайниддин Низамходжаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2021
© Центральная избирательная комиссия
Из 266 членов комиссий 39% женщин, 28% - молодежь до 40 лет, 5% - лица с ограниченными возможностями, сообщает Центризбирком.
ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Все пять партий, подавшие документы для участия в предстоящих президентских выборах, были одобрены и получили 14 августа сертификаты участников, сообщает Центризбирком в официальном Telegram-канале.
В ходе очередного заседания Центризбирком также утвердил состав участковых избирательных комиссий.
"Говоря об утвержденных членах участковых избирательных комиссий, хочу обратить ваше внимание на некоторые цифры: их всего 266 человек, из них 104 (39%) женщины и 14 (5%) –инвалиды; 150 человек (56 %) участвовали в предыдущих выборах", отчитался глава Центризбиркома Зайниддин Низомходжаев.
В составе окружных комиссий 23 юноши и девушки в возрасте до 31 года (9%) и 77 молодых людей в возрасте до 41 года (28%), сообщил руководитель секретариата ЦИК Худоёр Маматов.
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11 августа, 19:14
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Президентские выборы в Узбекистане назначены на 24 октября. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: действующий президент Шавкат Мирзиёев от Движения предпринимателей и бизнесменов - Либерально-демократической партии Узбекистана; Максуда Ворисова от НДПУ; Алишер Кадыров от ДП "Миллий тикланиш"; Нарзулло Обломуродов от Экологической партии и Бахром Абдухалимов от СДП "Адолат".
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