https://uz.sputniknews.ru/20210903/ot-suma-ne-otrekaysya-kak-otuchit-uzbekistantsev-myslit-v-dollarax-20356221.html

От сума не отрекайся: как отучить узбекистанцев "мыслить в долларах"

От сума не отрекайся: как отучить узбекистанцев "мыслить в долларах"

В конце августа в Узбекистане ввели в обращение новые купюры номиналом 5 000 и 10 000 сумов. Зачем это сделано и не пора ли проводить в стране деноминацию... 03.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-03T18:45+0500

2021-09-03T18:45+0500

2021-09-03T19:04+0500

видео

узбекистан

деньги

валюта

сум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/03/20355836_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ef62558cb4e834e05486b72e470d5165.jpg

Не пора ли суму "обнулиться"?В социальных сетях идет активное обсуждение, для чего были перевыпущены 5 000 и 10 000 сумов. Предположения самые разные: печатают деньги для борьбы с инфляцией, новые купюры удобнее по дизайну, "закос" под другие страны и другое.По мнению Дмитрия Голубовского, выпуск новых купюр — чисто техническая операция для поддержания денежных систем, поэтому она ни на что не повлияет. Банкноты изнашиваются, а в обращении должно быть определённое количество денег во избежание дефицита номиналов.Однако Узбекистану следует серьезно задуматься о денежной реформе и деноминации узбекской валюты: провести замену всех денег, "срезав", например, три нуля. Республика активно развивается, обращается к международным финансовым институтам, поэтому для нее важно модернизировать свою финансовую систему и стать открытой.Голубовский также отмечает, что изменение символики узбекских денег нужно делать плавно, на примере России, когда ходили в обороте 10 и 10 000 рублей одновременно. Именно благодаря деноминации россияне перестали "считать в долларах".Чем меньше нулей на купюре, тем это удобнее для людей. Эксперт полагает, что если государство хочет приучить народ мыслить в национальной валюте, то цены на рынках должны быть ясными, короткими."Когда у вас слишком мелкие деньги, вы в уме считаете в долларах", — уточняет экономист.Мировой опыт в "срезании нулей"Что касается опыта стран СНГ в выстраивании адекватной денежной системы, то он почти у всех одинаковый. В Беларуси, по словам аналитика, деноминация стала вынужденной мерой, вызванной несколькими крупными волнами девальвации.В 2016 году для того чтобы стабилизировать курс валюты, Беларусь провела реформу — "отрезала лишние нули" на купюрах. При этом была изменена денежно-кредитная политика, чтобы белорусский рубль стал стабильным и свободно конвертируемым.После деноминации в Беларуси именно узбекский сум номинально стал самой дешёвой валютой среди стран бывшего СССР. Если Узбекистан решится на деноминацию, ему обязательно необходимо учесть следующие моменты: каким номиналом будут выпущены бумажные банкноты и нужна ли стране мелочь, чеканить которую дорого.Эксперт возвращается к примеру Японии, где нет мелких разменных монет. Также Дмитрий Голубовский упоминает, что в России сегодня копейками практически никто не пользуется, а цены в магазинах чаще всего кратны пяти рублям. Фактически в РФ один рубль — минимальный номинал.Такая деноминация имеет ряд плюсов для граждан и страны: у всех будут в наличии разменные деньги, ценники в магазинах не смогут округлить в большую сторону, потому что нет мелких знаков, не будет всплеска инфляции.Открытость экономики для граждан и инвесторовПривыкнуть к новым деньгам можно за месяц, максимум за квартал, главное — доверие правительству, считает Голубовский. Хорошо, если на сайте ЦБ есть разделы с макроэкономической статистикой, чтобы человек мог зайти и посмотреть информацию о динамике в финансах. В этом отношении ЦБ РФ, в котором вся информация упорядочена и находится в открытом доступе, может быть образцом для Узбекистана.Такой подход поможет также привлечь в республику инвесторов. Для узбекистанцев умеренное присутствие иностранцев в стране положительный момент, ведь каждый зарубежный инвестор обычно требует прозрачности и отчетности от монетарных властей. В итоге вся информация попадает в открытый доступ.Как не путаться в купюрах и почему слабеет долларРассуждая о ситуации, когда "ходит" 2 000 и 20 000 сумов, купюры которых намеренно или случайно могут быть спутаны при расчетах, эксперт обращается к мировому опыту. В советское время банкноты разных номиналов выпускались неодинаковых размеров, а в РФ используют несхожий дизайн. Отличаются размерами и денежные знаки Евросоюза.Как показывает мировая практика, для страны с низким уровнем инфляции ряда банкнот номиналом 1, 2, 5, 20, 50 и 100 вполне достаточно.Кроме того, Дмитрий Голубовский рекомендует Узбекистану не гнаться за внешней конкурентоспособностью за счет покупательных возможностей населения, если будет соблазн ослабить нацвалюту и привязаться к доллару.Он также отмечает, что мир вступает в эпоху очень дешевых денег, поэтому нулевые ставки в США и слабый доллар останутся надолго. Для развивающихся рынков это скорее плюс.По его словам, на фоне всестороннего развития Узбекистану стоит идти в будущее с новыми деньгами.

https://uz.sputniknews.ru/20210902/chto-stalo-s-ekonomikoy-uzbekistan-za-gody-nezavisimosti-oshibki-i-uspexi-20346510.html

https://uz.sputniknews.ru/20210820/tsb-predstavil-dizayn-novyx-kupyur-v-5-i-10-tysyach-sumov--foto-20168174.html

https://uz.sputniknews.ru/20190820/denominatsiya-v-Uzbekistane-otvet-TsB-12268625.html

https://uz.sputniknews.ru/20210901/kak-izmenilsya-uzbekistan-za-30-let-ot-strategii-samodostatochnosti-do-stroitelstva-aes-20323801.html

https://uz.sputniknews.ru/20210902/sardor-umurzakov-rasskazal-o-glavnyx--potentsialax-uzbekistana-dlya-inostrannyx-kompaniy-20347116.html

https://uz.sputniknews.ru/20210604/tsb-uzbekistana-vypustit-v-oborot-dve-novye-kupyury-nominalom-2-i-20-tysyach-sumov-19100095.html

https://uz.sputniknews.ru/20191220/Ekspert-rasskazal-chto-trebuetsya-dlya-pryamoy-konvertatsii-rublya-v-sumy-13063355.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

узбекистан, деньги, валюта, сум