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От сума не отрекайся: как отучить узбекистанцев "мыслить в долларах"
От сума не отрекайся: как отучить узбекистанцев "мыслить в долларах"
В конце августа в Узбекистане ввели в обращение новые купюры номиналом 5 000 и 10 000 сумов. Зачем это сделано и не пора ли проводить в стране деноминацию... 03.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-03T18:45+0500
2021-09-03T19:04+0500
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Не пора ли суму "обнулиться"?В социальных сетях идет активное обсуждение, для чего были перевыпущены 5 000 и 10 000 сумов. Предположения самые разные: печатают деньги для борьбы с инфляцией, новые купюры удобнее по дизайну, "закос" под другие страны и другое.По мнению Дмитрия Голубовского, выпуск новых купюр — чисто техническая операция для поддержания денежных систем, поэтому она ни на что не повлияет. Банкноты изнашиваются, а в обращении должно быть определённое количество денег во избежание дефицита номиналов.Однако Узбекистану следует серьезно задуматься о денежной реформе и деноминации узбекской валюты: провести замену всех денег, "срезав", например, три нуля. Республика активно развивается, обращается к международным финансовым институтам, поэтому для нее важно модернизировать свою финансовую систему и стать открытой.Голубовский также отмечает, что изменение символики узбекских денег нужно делать плавно, на примере России, когда ходили в обороте 10 и 10 000 рублей одновременно. Именно благодаря деноминации россияне перестали "считать в долларах".Чем меньше нулей на купюре, тем это удобнее для людей. Эксперт полагает, что если государство хочет приучить народ мыслить в национальной валюте, то цены на рынках должны быть ясными, короткими."Когда у вас слишком мелкие деньги, вы в уме считаете в долларах", — уточняет экономист.Мировой опыт в "срезании нулей"Что касается опыта стран СНГ в выстраивании адекватной денежной системы, то он почти у всех одинаковый. В Беларуси, по словам аналитика, деноминация стала вынужденной мерой, вызванной несколькими крупными волнами девальвации.В 2016 году для того чтобы стабилизировать курс валюты, Беларусь провела реформу — "отрезала лишние нули" на купюрах. При этом была изменена денежно-кредитная политика, чтобы белорусский рубль стал стабильным и свободно конвертируемым.После деноминации в Беларуси именно узбекский сум номинально стал самой дешёвой валютой среди стран бывшего СССР. Если Узбекистан решится на деноминацию, ему обязательно необходимо учесть следующие моменты: каким номиналом будут выпущены бумажные банкноты и нужна ли стране мелочь, чеканить которую дорого.Эксперт возвращается к примеру Японии, где нет мелких разменных монет. Также Дмитрий Голубовский упоминает, что в России сегодня копейками практически никто не пользуется, а цены в магазинах чаще всего кратны пяти рублям. Фактически в РФ один рубль — минимальный номинал.Такая деноминация имеет ряд плюсов для граждан и страны: у всех будут в наличии разменные деньги, ценники в магазинах не смогут округлить в большую сторону, потому что нет мелких знаков, не будет всплеска инфляции.Открытость экономики для граждан и инвесторовПривыкнуть к новым деньгам можно за месяц, максимум за квартал, главное — доверие правительству, считает Голубовский. Хорошо, если на сайте ЦБ есть разделы с макроэкономической статистикой, чтобы человек мог зайти и посмотреть информацию о динамике в финансах. В этом отношении ЦБ РФ, в котором вся информация упорядочена и находится в открытом доступе, может быть образцом для Узбекистана.Такой подход поможет также привлечь в республику инвесторов. Для узбекистанцев умеренное присутствие иностранцев в стране положительный момент, ведь каждый зарубежный инвестор обычно требует прозрачности и отчетности от монетарных властей. В итоге вся информация попадает в открытый доступ.Как не путаться в купюрах и почему слабеет долларРассуждая о ситуации, когда "ходит" 2 000 и 20 000 сумов, купюры которых намеренно или случайно могут быть спутаны при расчетах, эксперт обращается к мировому опыту. В советское время банкноты разных номиналов выпускались неодинаковых размеров, а в РФ используют несхожий дизайн. Отличаются размерами и денежные знаки Евросоюза.Как показывает мировая практика, для страны с низким уровнем инфляции ряда банкнот номиналом 1, 2, 5, 20, 50 и 100 вполне достаточно.Кроме того, Дмитрий Голубовский рекомендует Узбекистану не гнаться за внешней конкурентоспособностью за счет покупательных возможностей населения, если будет соблазн ослабить нацвалюту и привязаться к доллару.Он также отмечает, что мир вступает в эпоху очень дешевых денег, поэтому нулевые ставки в США и слабый доллар останутся надолго. Для развивающихся рынков это скорее плюс.По его словам, на фоне всестороннего развития Узбекистану стоит идти в будущее с новыми деньгами.
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узбекистан, деньги, валюта, сум

От сума не отрекайся: как отучить узбекистанцев "мыслить в долларах"

18:45 03.09.2021 (обновлено: 19:04 03.09.2021)
909
© Sputnik
Анна Черкасова
Все материалы
В конце августа в Узбекистане ввели в обращение новые купюры номиналом 5 000 и 10 000 сумов. Зачем это сделано и не пора ли проводить в стране деноминацию, Sputnik обсудил с финансовым аналитиком компании "Золотой монетный дом" Дмитрием Голубовским.

Не пора ли суму "обнулиться"?

В социальных сетях идет активное обсуждение, для чего были перевыпущены 5 000 и 10 000 сумов. Предположения самые разные: печатают деньги для борьбы с инфляцией, новые купюры удобнее по дизайну, "закос" под другие страны и другое.
По мнению Дмитрия Голубовского, выпуск новых купюр — чисто техническая операция для поддержания денежных систем, поэтому она ни на что не повлияет. Банкноты изнашиваются, а в обращении должно быть определённое количество денег во избежание дефицита номиналов.
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Однако Узбекистану следует серьезно задуматься о денежной реформе и деноминации узбекской валюты: провести замену всех денег, "срезав", например, три нуля. Республика активно развивается, обращается к международным финансовым институтам, поэтому для нее важно модернизировать свою финансовую систему и стать открытой.

"В традициях мирового делового оборота нет прецедента ликвидных валют с таким количеством нулей. Исключение – это японская иена, которая на Форекс торгуется как 100 иен за 1 доллар", — объясняет финансовый аналитик.

Голубовский также отмечает, что изменение символики узбекских денег нужно делать плавно, на примере России, когда ходили в обороте 10 и 10 000 рублей одновременно. Именно благодаря деноминации россияне перестали "считать в долларах".
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Чем меньше нулей на купюре, тем это удобнее для людей. Эксперт полагает, что если государство хочет приучить народ мыслить в национальной валюте, то цены на рынках должны быть ясными, короткими.
"Когда у вас слишком мелкие деньги, вы в уме считаете в долларах", — уточняет экономист.

Мировой опыт в "срезании нулей"

Что касается опыта стран СНГ в выстраивании адекватной денежной системы, то он почти у всех одинаковый. В Беларуси, по словам аналитика, деноминация стала вынужденной мерой, вызванной несколькими крупными волнами девальвации.
В 2016 году для того чтобы стабилизировать курс валюты, Беларусь провела реформу — "отрезала лишние нули" на купюрах. При этом была изменена денежно-кредитная политика, чтобы белорусский рубль стал стабильным и свободно конвертируемым.
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После деноминации в Беларуси именно узбекский сум номинально стал самой дешёвой валютой среди стран бывшего СССР. Если Узбекистан решится на деноминацию, ему обязательно необходимо учесть следующие моменты: каким номиналом будут выпущены бумажные банкноты и нужна ли стране мелочь, чеканить которую дорого.
Эксперт возвращается к примеру Японии, где нет мелких разменных монет. Также Дмитрий Голубовский упоминает, что в России сегодня копейками практически никто не пользуется, а цены в магазинах чаще всего кратны пяти рублям. Фактически в РФ один рубль — минимальный номинал.
"Возможно, Узбекистану стоит прийти к такому масштабу цен, когда самая маленькая денежная единица будет равна одному суму, который будет деноминирован и равен 100 нынешним", — предполагает эксперт.
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Такая деноминация имеет ряд плюсов для граждан и страны: у всех будут в наличии разменные деньги, ценники в магазинах не смогут округлить в большую сторону, потому что нет мелких знаков, не будет всплеска инфляции.

Открытость экономики для граждан и инвесторов

Привыкнуть к новым деньгам можно за месяц, максимум за квартал, главное — доверие правительству, считает Голубовский. Хорошо, если на сайте ЦБ есть разделы с макроэкономической статистикой, чтобы человек мог зайти и посмотреть информацию о динамике в финансах. В этом отношении ЦБ РФ, в котором вся информация упорядочена и находится в открытом доступе, может быть образцом для Узбекистана.

"Центральный банк должен быть открыт, тогда у людей не будет возникать подозрений, что кто-то подпечатывает деньги для решения проблем и "закрытия дыр" в бюджете", — уверен финансовый аналитик.

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Такой подход поможет также привлечь в республику инвесторов. Для узбекистанцев умеренное присутствие иностранцев в стране положительный момент, ведь каждый зарубежный инвестор обычно требует прозрачности и отчетности от монетарных властей. В итоге вся информация попадает в открытый доступ.

Как не путаться в купюрах и почему слабеет доллар

Рассуждая о ситуации, когда "ходит" 2 000 и 20 000 сумов, купюры которых намеренно или случайно могут быть спутаны при расчетах, эксперт обращается к мировому опыту. В советское время банкноты разных номиналов выпускались неодинаковых размеров, а в РФ используют несхожий дизайн. Отличаются размерами и денежные знаки Евросоюза.
Как показывает мировая практика, для страны с низким уровнем инфляции ряда банкнот номиналом 1, 2, 5, 20, 50 и 100 вполне достаточно.
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Кроме того, Дмитрий Голубовский рекомендует Узбекистану не гнаться за внешней конкурентоспособностью за счет покупательных возможностей населения, если будет соблазн ослабить нацвалюту и привязаться к доллару.
"На тренде укрепления узбекского сума и роста веры народа в него можно проводить денежные реформы и развивать долговой рынок", — считает аналитик.
Он также отмечает, что мир вступает в эпоху очень дешевых денег, поэтому нулевые ставки в США и слабый доллар останутся надолго. Для развивающихся рынков это скорее плюс.
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"Тут главное прозрачность, контроль над ценами и инфляцией, укрепление национальной валюты к доллару и адекватный масштаб цен", — резюмирует эксперт.

По его словам, на фоне всестороннего развития Узбекистану стоит идти в будущее с новыми деньгами.
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