Экономика
Без моря в торговое плавание: эксперты о нереализованном потенциале Узбекистана
09:03 05.09.2021 (обновлено: 11:40 05.09.2021)
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© Sputnik / Евгений ЕпанчинцевТоварные поезда с углем
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В заключительный день ежегодного заседания группы Исламского банка развития в Ташкенте состоялась дискуссия на тему региональной интеграции и доступа стран, не имеющих выхода к морю, к глобальным производственно-сбытовым цепочкам в постковидную эпоху.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Региональная интеграция для Узбекистана особенно важна. По мнению вице-президента по страновым программам ИБР Мансура Мухтара, не имеющая выхода к морю республика прекрасно осознает вызовы и проблемы, связанные со своим географическим положением.
"Банк следует подходу открытого регионализма, который обеспечивает функциональную совместимость между различными торговыми соглашениями и глобальной торговой системой. ИБР считает очень важным региональную интеграцию и связанность между странами. Но здесь есть важный опорный момент — развитие транспортных коридоров и обеспечение физического соединения через различные механизмы региональной интеграции и при совместном развитии инфраструктуры. Необходимо соединить страны, не имеющие выхода к морю", — объяснил Мансур Мухтар.
Он также добавил, что ИБР утвердил сумму в 130 млн долларов для строительства железнодорожного коридора, который будет соединять между собой все республики ЦА.
По оценкам экспертов, страны сталкиваются с серьезными проблемами перемещения товаров. Это связано, прежде всего, с необходимостью налаживать дополнительные контакты с транзитными государствами, учитывать дополнительные регулирующие законы страны исхода, транзитного и принимающего государств. Кроме этого, очень важно оценивать проблемы с экспортной корзиной, отмечает эксперт.
"Многие страны, не имеющие выхода к морю, в значительной степени зависят от экспорта товаров. Это, естественно, создает свои сложности, в частности приводит к повышению стоимости жизни. Очень важно развивать производство конкурентоспособной продукции", — добавил Мансур Мухтар.
Обсуждая вопрос региональной интеграции, спикеры подчеркнули, что необходимо сделать упор на региональную инфраструктуру и логистику. Без нее доставка товаров невозможна, добавил эксперт. Планируя свою инфраструктуру, этим странам следует учитывать и региональные аспекты.
"Это должно быть отражено в сотрудничестве между соседями. ИБР сыграл очень важную роль в этом направлении, особенно когда речь идет о финансировании региональных транспортных коридоров, которые проходят через Центральную Азию и идут дальше, чтобы обеспечить коммуникацию с Европой и Азией", — добавил вице-президента по страновым программам ИБР.
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Создание транспортных коридоров не единственная мера, обеспечивающая экономический рост. По словам Мансура Мухтара, очень важно взаимодействие между государством и частным сектором, заинтересованными структурами. Эксперт убежден, что это будет содействовать более оперативному формированию инфраструктуры.
"Мы также считаем, что преобразование и трансформация существующих региональных коридоров будет способствовать сокращению расходов на транспортировку, облегчит таможенные процедуры. Необходимо гармонизировать логистическую, торговую и таможенную политику, а также укреплять связи между государствами-участниками банка", — отметил эксперт.
ИБР объединил страны для того, чтобы повышать их торговую эффективность. Все республики Центральной Азии обладают огромными ресурсами, но, к сожалению, они освоены не в полной мере, заключил представитель Исламского банка развития.
"Железные" планы
О ключевых показателях Центральной Азии, сотрудничестве с соседними странами, а также использовании совместных транспортных коридоров рассказал директор Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Обид Хакимов.
Прежде всего, отметил он, Центральноазиатский регион представляет собой рынок потребителей в более чем 75 млн человек. Сегодня активно развивается сотрудничество со всеми соседними государствами. Так, с Кыргызстаном принята дорожная карта взаимодействия в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры. Создан "Узбекско-Кыргызский инвестиционный фонд" с уставным капиталом в размере 50 млн долларов с последующим увеличением до 200 миллионов.
"Товарооборот с соседней республикой увеличился с 167 млн долларов в 2016 году до 820 млн в 2019-м. Всего достигнуты договоренности о 50 новых проектах общей стоимостью более 900 млн долларов", — добавил эксперт.
Транспортный коридор "Ташкент - Андижан - Ош - Иркештам - Кашгар" проходит через Кыргызстан. Как рассказал Обид Хакимов, с Бишкеком и Пекином Ташкент планирует реализовать важный проект по строительству железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан". По его словам, новая магистраль может сократить расстояние на 900 км, а время доставки на 7–8 дней.
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Еще один экономический партнер республики – Таджикистан, с которым в июне этого года достигнута договоренность о поиске новых "точек роста" для удвоения товарооборота. Уже заключены контракты и инвестиционные соглашения на сумму более 1 млрд долларов.
Кроме этого, создана "Узбекско-таджикская инвестиционная компания", которая займется увеличением объемов и расширением спектра взаимных поставок. Но самое главное — поиском возможностей для совместного выхода на рынки третьих стран.
Товарооборот с Туркменистаном с 209 млн доларов в 2016 году увеличился до 554 млн в 2019-м. Достигнута договоренность о более тесном сотрудничестве в сфере торговли, инвестиций, производственной кооперации. В частности, речь идет о транспорте, энергетике, машиностроении, легкой и пищевой промышленности, сельском хозяйстве и управлении водными ресурсами.
"В южном направлении Узбекистан использует только один железнодорожный маршрут — через Туркменистан в Иран и далее до порта "Бендер-Аббас", а также автомобильную дорогу в Турцию. Она проходит по мосту "Туркменабад-Фараб" через реку Амударья. В результате увеличения пропускной способности этих направлений объем грузовых перевозок может увеличиться в 2,5 раза", — рассказал Обид Хакимов.
Кроме того, добавил он, эти мосты входят в состав важного участка транспортно-транзитного коридора "Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман".
Еще один надежный партнер Узбекистана – Казахстан, товарооборот с которым с 1,9 млрд долларов в 2016 году вырос до 3,3 млрд в 2019-м. Сегодня с узбекским капиталом в соседнем государстве работают более 1 200 малых предприятий в области обрабатывающей промышленности, строительства, торговли.
По словам Обида Хакимова, на узбекско-казахстанской границе началось строительство Международного центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия", который станет крупной производственной, торговой и логистической площадкой для реализации совместных инвестиционных проектов двух республик.
"Большинство транспортных маршрутов, используемых Узбекистаном, проходят через Казахстан (6 путей), поэтому перспективно формировать сквозные, в том числе мультимодальные транспортные маршруты в направлении север-юг и обратно с единой тарифной политикой", — отметил Хакимов.
Узбекистан имеет нереализованный экспортный потенциал в страны Центральной Азии на сумму более 600 миллионов долларов. Из них вывоз продуктов питания на 350 миллионов долларов, продукции легкой промышленности на 90 миллионов долларов, химической продукции на 80 миллионов долларов и металлургии на 48 миллионов долларов.
Из Центральной Азии в Южную
В последние годы в Узбекистане повышенное внимание уделяется отраслям экономики, производящим готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью на экспорт. Несмотря на пандемийные ограничения, внешняя торговля республики имеет неплохие показатели. Её основные партнеры в 2020 году: Китай (17,7%), Россия (15,5%), Казахстан (8,3%), Южная Корея (5,9%) и Турция (5,8%).
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Эксперты также отмечают экспортный потенциал Центральной Азии в Южную Азию. Так, по словам Обида Хакимова, объем торговли между двумя регионами можно нарастить на 1,6 млрд долларов. В связи с этим важное значение имеет международный проект "Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар".
"Эта железная дорога предоставит странам Центральной Азии доступ к пакистанским морским портам Карачи, Кассем и Гвадар, а также соединит железнодорожную систему Южной Азии с центральноазиатскими и евразийскими. При этом значительно возрастет транзитный потенциал региона. Реализация этого проекта позволит значительно сократить сроки доставки грузов в ЦА, СНГ и Европу", — подчеркнул эксперт.
Так, срок перевозки грузов из Пакистана в Узбекистан уменьшится с 35 дней до 3-5. Стоимость доставки одного 20-фунтового контейнера снизится втрое, а объем грузоперевозок по этому маршруту может достигнуть 10 млн тонн. По словам Обида Хакимова, для реализации проекта потребуется привлечение около 4,8 млрд долларов.
Он также добавил, что потенциал Центральной Азии по привлечению прямых иностранных инвестиций в течение следующих 10 лет оценивается в 170 млрд долларов. В частности, для Узбекистана этот показатель составляет 65 млрд долларов.
По словам экспертов-участников заседания ИБР, региону ЦА необходимо развитие инфраструктуры, гармонизация нормативной базы, устранение препятствий для свободного передвижения через границу, создание цепочек добавленной стоимости.
Шаги для достижения этой цели уже предпринимаются. Создан формат ежегодных Консультативных встреч глав государств Центральной Азии. В частности, на третьем Консультативном совещании, состоявшемся в августе 2021 года в Туркменистане, достигнута договоренность об увеличении объемов взаимной торговли за счет создания региональных производственно-сбытовых цепочек и совместных промышленных кластеров.