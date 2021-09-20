Конференция клуба "Валдай"
Конференция Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия" проходит в Ташкенте: более 30 экспертов из двух стран обсуждают широкий спектр вопросов и проблем двустороннего и межрегионального взаимодействия.
Насколько Узбекистан готов к интеграции с ЕАЭС — оценил замглавы МИД РФ
12:23 20.09.2021 (обновлено: 13:32 20.09.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровЗамглавы МИД РФ Андрей Руденко
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Замминистра иностранных дел РФ также объяснил, будет ли Россия подталкивать республику к тому, чтобы она, наконец, стала полноправным членом организации.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Тот факт, что Узбекистан стал наблюдателем в ЕАЭС, — это уже хорошее начало.
Между тем "все шаги по вступлению страны в те или иные объединения, в первую очередь, находятся в компетенции самого государства". Оно должно само оценить, насколько организация для него выгодна с точки зрения экономических интересов и политических задач.
Об этом корреспонденту Sputnik заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в кулуарах конференции Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия".
© Sputnik / Рамиз БахтияровКонференция Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия"
Конференция Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия"
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
"Мы не торопим Узбекистан сделать окончательный выбор. На данном этапе, самое важное — чтобы Узбекистан узнал "внутреннюю" кухню ЕАЭС, те преимущества, которые можно получить будучи полноправным членом. А вопрос о получении этого статуса — это вопрос в компетенции самого Узбекистана, когда он посчитает необходимым и нужным, он может стать (полноправным членом. — Sputnik)".
Руденко подчеркнул, что ЕАЭС представляет большие возможности для экономического развития, и страны-члены организации (особенно Кыргызстан и Армения, которые вступили совсем недавно) ощутили на себе все преимущества и выгоду от участия в ней.
"Будем помогать нашим узбекистанским друзьям получше узнать то, что там (в ЕАЭС. — Sputnik) есть... плюсы от участия в организации, но торопить никого не будем".
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что намерен ускорить интеграцию с ЕАЭС и ВТО и активизировать диалог с соседями.
Глава государства подчеркнул, что республике за короткий период уже удалось наладить эффективные отношения с ЕАЭС.
За то, чтобы республика стала частью объединения, недавно высказались экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и кыргызский лидер Садыр Жапаров.