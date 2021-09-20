https://uz.sputniknews.ru/20210920/naskolko-uzbekistan-gotov-k-integratsii-s-eaes--otsenil-zamglavy-mid-rf-20563568.html

Насколько Узбекистан готов к интеграции с ЕАЭС — оценил замглавы МИД РФ

Насколько Узбекистан готов к интеграции с ЕАЭС — оценил замглавы МИД РФ

Замминистра иностранных дел РФ также объяснил, будет ли Россия подталкивать республику к тому, чтобы она, наконец, стала полноправным членом организации. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-20T12:23+0500

2021-09-20T12:23+0500

2021-09-20T13:32+0500

ташкент

мид рф

дискуссионный клуб "валдай"

узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

конференция клуба "валдай"

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Тот факт, что Узбекистан стал наблюдателем в ЕАЭС, — это уже хорошее начало. Между тем "все шаги по вступлению страны в те или иные объединения, в первую очередь, находятся в компетенции самого государства". Оно должно само оценить, насколько организация для него выгодна с точки зрения экономических интересов и политических задач.Об этом корреспонденту Sputnik заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в кулуарах конференции Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия".Руденко подчеркнул, что ЕАЭС представляет большие возможности для экономического развития, и страны-члены организации (особенно Кыргызстан и Армения, которые вступили совсем недавно) ощутили на себе все преимущества и выгоду от участия в ней.Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что намерен ускорить интеграцию с ЕАЭС и ВТО и активизировать диалог с соседями.Глава государства подчеркнул, что республике за короткий период уже удалось наладить эффективные отношения с ЕАЭС.Между тем эксперты озвучили, как именно выиграет Узбекистан от вступления в организацию. Подробное исследование также уже провели в ЕАБР.За то, чтобы республика стала частью объединения, недавно высказались экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и кыргызский лидер Садыр Жапаров.

https://uz.sputniknews.ru/20210701/analitik-vstuplenie-uzbekistana-v-eaes-vygodno-vsem-ego-chlenam-19505817.html

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ташкент, мид рф, дискуссионный клуб "валдай", узбекистан, еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции