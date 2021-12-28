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Шавкат Мирзиёев отбыл в Санкт-Петербург — фото
Шавкат Мирзиёев отбыл в Санкт-Петербург — фото
Президент Узбекистана примет участие в неформальном саммите глав государств-участников СНГ.
2021-12-28T09:31+0500
2021-12-28T09:51+0500
политика
санкт-петербург
шавкат мирзиёев
государственный визит
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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург по приглашению лидера России Владимира Путина, сообщает пресс-служба президента.Мирзиёев примет участие в неформальном саммите глав государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).Отмечается, что в ходе мероприятия лидеры подведут основные итоги уходящего года и обменяются мнениями по дальнейшему взаимодействию. "Встреча без галстуков": лидеры СНГ встретятся за три дня до Нового года &gt;&gt;В ноябре этого года президент Узбекистана побывал с официальным визитом в Москве. Он встретился с Владимиром Путиным. Во время переговоров главы двух стран подписали в общей сложности 18 документов. В частности, они приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.В октябре этого года в рамках заседания глав стран СНГ Шавкат Мирзиёев выдвинул 10 важных инициатив. Его предложения затронули сферы здравоохранения, промышленности, торговли, IT-индустрии, глобального изменения климата, миграции, туризма, безопасности, науки и образования. Читайте также:Мирзиёев и Путин проведут еще одну встречу до конца года &gt;&gt;Вступать или не вступать: Узбекистан проверяет ЕАЭС на прочность — интервью Андрея Грозина &gt;&gt;
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санкт-петербург, шавкат мирзиёев, государственный визит

Шавкат Мирзиёев отбыл в Санкт-Петербург — фото

09:31 28.12.2021 (обновлено: 09:51 28.12.2021)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.12.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана примет участие в неформальном саммите глав государств-участников СНГ.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург по приглашению лидера России Владимира Путина, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент отбыл в Санкт-Петербург
Президент отбыл в Санкт-Петербург - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.12.2021
Президент отбыл в Санкт-Петербург
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев примет участие в неформальном саммите глав государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).
Отмечается, что в ходе мероприятия лидеры подведут основные итоги уходящего года и обменяются мнениями по дальнейшему взаимодействию.
"Встреча без галстуков": лидеры СНГ встретятся за три дня до Нового года >>
В ноябре этого года президент Узбекистана побывал с официальным визитом в Москве. Он встретился с Владимиром Путиным. Во время переговоров главы двух стран подписали в общей сложности 18 документов. В частности, они приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.
В октябре этого года в рамках заседания глав стран СНГ Шавкат Мирзиёев выдвинул 10 важных инициатив. Его предложения затронули сферы здравоохранения, промышленности, торговли, IT-индустрии, глобального изменения климата, миграции, туризма, безопасности, науки и образования.
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