https://uz.sputniknews.ru/20211228/shavkat-mirziyoev-otbyl-v-sankt-peterburg-21975620.html

Шавкат Мирзиёев отбыл в Санкт-Петербург — фото

Шавкат Мирзиёев отбыл в Санкт-Петербург — фото

Президент Узбекистана примет участие в неформальном саммите глав государств-участников СНГ.

2021-12-28T09:31+0500

2021-12-28T09:31+0500

2021-12-28T09:51+0500

политика

санкт-петербург

шавкат мирзиёев

государственный визит

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург по приглашению лидера России Владимира Путина, сообщает пресс-служба президента.Мирзиёев примет участие в неформальном саммите глав государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).Отмечается, что в ходе мероприятия лидеры подведут основные итоги уходящего года и обменяются мнениями по дальнейшему взаимодействию. "Встреча без галстуков": лидеры СНГ встретятся за три дня до Нового года >>В ноябре этого года президент Узбекистана побывал с официальным визитом в Москве. Он встретился с Владимиром Путиным. Во время переговоров главы двух стран подписали в общей сложности 18 документов. В частности, они приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.В октябре этого года в рамках заседания глав стран СНГ Шавкат Мирзиёев выдвинул 10 важных инициатив. Его предложения затронули сферы здравоохранения, промышленности, торговли, IT-индустрии, глобального изменения климата, миграции, туризма, безопасности, науки и образования. Читайте также:Мирзиёев и Путин проведут еще одну встречу до конца года >>Вступать или не вступать: Узбекистан проверяет ЕАЭС на прочность — интервью Андрея Грозина >>

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санкт-петербург, шавкат мирзиёев, государственный визит