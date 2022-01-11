https://uz.sputniknews.ru/20220111/peskov-prokommentiroval-slova-lukashenko-ob-uzbekistane-22146502.html

Что Песков думает о митингах в Узбекистане вслед за Казахстаном

Что Песков думает о митингах в Узбекистане вслед за Казахстаном

Россия не участвует в обсуждениях того, возможно ли развитие событий в Узбекистане по казахстанскому сценарию.

2022-01-11T16:14+0500

2022-01-11T16:14+0500

2022-01-11T16:21+0500

беспорядки в казахстане

узбекистан

дмитрий песков

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков назвал обсуждения возможности повтора "казахстанского сценария" в Узбекистане темой общения Минска и Ташкента. При этом российский чиновник подчеркнул, что РФ не принимает участия в этой дискуссии, передает РИА Новости.Ранее в ходе внеочередного заседания ОДКБ президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страны организации должны извлечь уроки из протестов в Казахстане. Он подчеркнул, что особенное внимание на эту ситуацию стоит обратить Узбекистану, ссылаясь на оперативную информацию, которая позволяет так говорить."Скорее это тема для общения между Минском и Ташкентом. В этом ракурсе мы не принимаем участия в этом", — сказал Песков.Ранее политолог, доцент ташкентского филиала Российского экономического университета имени Плеханова Равшан Назаров также прокомментировал слова Лукашенко. Он напомнил, что попытка организации "цветной революции" в Узбекистане была предпринята в мае 2005 года в Андижанской области."Все это Узбекистан пережил и не сломался. Вооруженные силы и правоохранительные органы Узбекистана достаточно сильны и компетентны, чтобы отразить любые попытки провокаторов дестабилизировать ситуацию", — заявил эксперт.Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин, в свою очередь, отметил, что ситуация в Узбекистане кардинальным образом отличается от ситуации в Казахстане, предпосылок для дестабилизации на узбекской территории нет.Глава узбекского центра исследовательских инициатив Mano Бахтиёр Эргашев также высказался на эту тему. По его мнению, Узбекистан имеет опыт по отражению нападений локальных террористических групп и в случае возникновения серьезной внешней угрозы вряд ли вернется в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а обратится за помощью к России в рамках союзнических отношений.Беспорядки в КазахстанеВ первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны вышли на несанкционированный митинг против двукратного роста цен на сжиженный газ. Протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там начались беспорядки.В стране было введено чрезвычайное положение до 19 января, началась контртеррористическая операция.По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Читайте также:Мирзиёев направил соболезнования народу и президенту Казахстана >>Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация >>

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узбекистан, дмитрий песков