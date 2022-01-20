https://uz.sputniknews.ru/20220120/stanet-li-uzbekistan-liderom-tsentralnoy-azii--mneniya-ekonomistov-22303674.html

Станет ли Узбекистан лидером Центральной Азии – мнения экономистов

Станет ли Узбекистан лидером Центральной Азии – мнения экономистов

Всемирный банк прогнозирует рост экономики Узбекистана. За счет чего он произойдет уже в этом году и почему республика может претендовать даже на ниши производства, характерные для Китая – в обзоре Sputnik.

2022-01-20T20:30+0500

2022-01-20T20:30+0500

2022-01-20T20:30+0500

экономика

центральная азия

узбекистан

лидер

мнение эксперта

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Всемирный банк опубликовал отчет "Перспективы мировой экономики", согласно которому Узбекистан в ближайшие два года обгонит все страны Центральной Азии по росту экономики.По прогнозу, если в странах Европы и Центральной Азии ожидается общее снижение темпов роста экономики на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 и распространения новых штаммов, Узбекистана эта тенденция не коснется.Аналитики оценили состояние экономики Узбекистана к концу 2021 года >>Эксперты Всемирного банка предрекают республике экономический рост: в 2022 году он должен составить 5,6%, а в 2023 - 5,8%.За счет чего Узбекистан станет лидером региона, корреспондент Sputnik выяснял у экспертов в области экономики.Второй КитайТак, по мнению известного узбекистанского экономиста Юлия Юсупова, рост вполне ожидаем и во многом связан со снятием экономических барьеров в Узбекистане."В этом нет ничего удивительного. Мы реально должны расти быстрее наших соседей, так как убрали после 2016 года многие препятствия, которые мешали развитию. Это и снятие ограничений на оборот наличных средств, продажу и покупку иностранной валюты, отмена ряда барьеров для экспорта и импорта, сокращение административных барьеров по ведению бизнеса", - говорит эксперт.Новые цифры, которые озвучил Всемирный банк, прокомментировал также и. о. директора Института Дальнего Востока РАН профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов.Экономики двух стран "обрушатся" в 2022-м. Узбекистан — в списке? >>По его словам, в 2020 году было огромное падение экономики на фоне пандемии коронавируса. А в 2021 году случился "отскок" экономики, что характерно для всех стран Центральной Азии."Мы не должны путать "отскок" экономики с устойчивым ростом. Нужно понаблюдать за тенденциями", - считает экономист.Также Алексей Маслов отметил, что Узбекистан – это огромная территория с трудолюбивым населением. Страна вполне может "перетянуть" к себе массовое товарное производство. Это связано с тем, что Китай переходит сейчас на высокотехнологичное производство."Узбекистан здесь может быть одним из очевидных лидеров с дешёвой и качественной рабочей силой", - считает эксперт.Алексей Маслов упоминает активное развитие инфраструктуры в Узбекистане за последнее время. Республика может не только производить, но и перевозить товары.Дело стабильностиПолитической стабильностью в Узбекистане объясняет прогноз Всемирного банка Андрей Марголин, доктор экономических наук, профессор, проректор РАНХиГС. По его словам, именно политически устойчивое государство может качественно и быстрыми темпами развивать экономику."Этим и объясняется прогноз лидерства Узбекистана по темпам роста экономики. В отличие от соседних стран, в Узбекистане стабильная обстановка и устойчивый бизнес-климат, что очень важно для инвесторов", - прокомментировал Марголин.По его мнению, немаловажную роль в 2022 году в укреплении экономики Узбекистана будет играть сотрудничество с Россией.Напомним, в ноябре прошлого года ВЭБ и "Узбекнефтегаз" договорились о российском кредите 40 млн евро на финансирование поставок российской продукции для производственных объектов "Узбекнефетгаза".Кроме этого, ранее Алмалыкский горно-металлургический комбинат Узбекистана привлек кредит ВЭБ. РФ на 712 млн евро. Эти средства будут направлены на строительство медно-обогатительной фабрики.В 2019-2021 годах российский "Метровагонмаш" поставил для ташкентского метрополитене 60 вагонов на сумму 91,3 миллиона евро. В 2022 году проект будет продолжен. Ожидается, что Узбекистан приобретет у России еще 56 новых вагонов метро.Почему Москва станет главным партнером в 2022-мВажность сотрудничества двух стран также подчеркивает и Алексей Маслов.Примерами такого сотрудничества может стать визит предпринимателей из Рязанской области в Ташкент в конце 2021 года. И, судя по встрече президента Шавката Мирзиеева с руководителем администрации президента РФ Дмитриев Козаком, данный тренд лишь будет набирать обороты.Подтверждением этому является сегодняшняя встреча руководства Министерство энергетики Узбекистана с делегацией Республики Башкортостан во главе с министром промышленности, энергетики и инноваций Александром Шельдяевым.Что интересно бизнесу Узбекистана – некоторые итоги рязанского шоурума >>Напомним, стороны обговорили совместную реализацию программного комплекса "ЭЛЕКТР". Это проект по цифровизации заявочных процедур технологического присоединения к инженерным сетям. Также российские инвесторы вложат средства в строительство мини-ГЭС в Узбекистане. До 2030 года планируется ввод 24 мини-ГЭС общей мощностью 200 МВт.Читайте также:Видео: ВВП Узбекистана может вырасти еще на 5-6% – эксперт >>Видео: как события в Казахстане влияют на экономику Узбекистана – эксперт >>

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Анна Черкасова

центральная азия, узбекистан, лидер, мнение эксперта