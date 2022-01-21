https://uz.sputniknews.ru/20220121/vostochnyy-goroskop-dlya-zmei--2022-samyy-podrobnyy-prognoz-22317473.html

Восточный гороскоп для Змеи – 2022: самый подробный прогноз

Восточный гороскоп для Змеи – 2022: самый подробный прогноз

Согласно китайскому гороскопу, 1 февраля в свои права вступает покровитель 2022-го – Черный Водяной Тигр. Что он подготовил для представителей знака Змеи?

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Согласно китайскому гороскопу, 1 февраля в свои права вступает покровитель 2022-го – Черный Водяной Тигр. Что он подготовил для представителей знака Змеи? О самых важных моментах, которые ждут Змею в новом году, читайте в нашем гороскопе.Рожденные в год Змеи: описание знакаРодились: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013Людей, родившихся в год Змеи, часто считают несговорчивыми. Но на самом деле у Змей просто развита интуиция – если они не принимают чьи-то доводы или настаивают на своем, значит, чаще всего у них есть веские причины, чтобы упрямиться. Змея много думает, прежде чем принять решение.Именно поэтому в работе из Змеи командного игрока не выйдет – эффективнее всего она трудится в одиночку, когда никто не отвлекает ее от размышлений и анализа. Один из самых по-хорошему расчетливых и мудрых знаков восточного гороскопа, Змея – ответственный сотрудник и стремится просчитать ситуацию наперед, чтобы не совершить ошибок.При этом в личных отношениях Змея может быть наивной, из-за чего в юности часто обжигается. В случае сильного разочарования (например, предательства друга или любимого человека) Змея может стать скрытной и недоверчивой.Тем не менее, вокруг Змеи всегда будет много людей, готовых растопить ее сердце, ведь Змея привлекает к себе чисто внешне. Она элегантна, любит стильно одеваться. По характеру Змея – настоящий гедонист. Она умеет работать, но ей нравится и качественно развлекаться, отдыхать.Для Змеи важен красивый быт, часто представители этого знака становятся редкими ценителями искусства, любят ходить в музеи и на выставки. Поэтому лучший способ расположить к себе Змею – пригласить ее на культурное мероприятие, а затем отвести в атмосферный ресторан.Как только Змея поверит, что человек, стремящийся быть рядом с ней, надежен и порядочен, она раскроется как заботливый и трепетный партнер. В своих привязанностях Змея более чем постоянна, из этого знака получается отличный супруг или родитель – на себе Змея может сэкономить, а на близких – никогда.При этом Змея бывает меркантильной в здравом смысле этого слова. То есть она не откажется от выгодной подработки и не упустит своего. А 2022 год даст ей возможность улучшить финансовое положение.Общий гороскоп для Змеи - 2022Отношения Тигра и Змеи нельзя назвать дружескими, однако символ года ценит мудрость Змеи и на 2022 год предлагает ей два варианта развития событий. Если Змея не будет пытаться хитрить в каких-либо отношениях и проявит себя максимально честной и открытой, весь год будет наполнен позитивными переменами.В противном случае год может принести множество разочарований.Также Змее необходимо работать над доверием. Известно, что представители знака Змеи не любят делиться сокровенными мыслями, не выплескивают переживания и эмоции на других, и с одной стороны, это хорошая черта. С другой, Змея может выглядеть холодной и отстраненной. Если вы хотите достичь успеха в любви или дружбе, помните, что люди могут воспринимать вашу молчаливость как равнодушие.Гороскоп карьеры для Змеи - 2022Весь прошлый год многие Змеи мечтали о повышении по службе. Осенью наконец-то наступит время для перехода на новую должность.Не меньше повезет и Змеям, которые мечтали сменить сферу деятельности – такая возможность представится им уже в августе, причем предложенный оклад только порадует.А вот некоторых Змей может напугать перспектива выхода на фриланс – уж слишком они привыкли много работать. Присмотритесь к этой идее получше – вам уже давно пора отдохнуть, вы не раз ловили себя на чувстве постоянной усталости.Любовный гороскоп для Змеи - 2022Небольшие неудачи ждут только семейных Змей – и то лишь в начале года. Могут обостриться давние проблемы в отношениях с супругом, но будьте спокойнее и ласковее к партнеру – и тогда в июле уже ситуация наладится. В чем заключается сильная сторона Змей – они могут буквально очаровать партнера, если хотят быть рядом с ним.Что касается свободных Змей, Тигр в 2022 году предоставит им полный карт-бланш: Змею ждут и новые романтические знакомства, и внезапная встреча с любовью прошлых лет, которая приведет к возобновлению страсти. Некоторые Змеи даже запутаются: вроде бы и новый поклонник неплох, но и к человеку из прошлого тянет.Важно вовремя определиться и не играть с чувствами людей – правильный выбор поможет сделать сердце. Если же выбирать партнера, исходя из соображений расчета, выгоды или одобрения окружающих, такой союз обречен на неудачу.Гороскоп здоровья для Змеи - 2022В прошлом году Змеи так много работали, что теперь неплохо бы пройти полное обследование организма. 2022 год может принести проблемы с дыхательной и сердечно-сосудистой системами, поэтому лучше предупредить их заранее. В путешествиях стоит быть осторожнее: вероятны отравления, так что не стоит слишком усердствовать, пробуя экзотические блюда.Читайте также:

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