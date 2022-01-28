https://uz.sputniknews.ru/20220128/zachem-voditeley-poprosili-zapravlyatsya-benzinom-ai-80-vmesto-gaza-22423791.html
Зачем водителей попросили заправляться бензином АИ-80 вместо газа?
Зачем водителей попросили заправляться бензином АИ-80 вместо газа?
В Минэнерго призвали владельцев авто войти в положение. Подробности — в материале.
2022-01-28T09:30+0500
2022-01-28T09:30+0500
2022-01-28T09:30+0500
общество
водители
газ
бензин
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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Водителей авто попросили использовать вместо газа альтернативный вид топлива — бензин АИ-80 или другие марки.Накануне в ряде регионов Узбекистана с 9 утра снова заработали газовые заправки, расположенные вдоль междугородних трасс. Исключение составили Ташкентская, Ферганская, Андижанская и Наманганская области, где ограничена работа АГНКС (автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. — Sputnik) до восстановления газоснабжения в необходимых объемах.Ожидается, что в течение сегодняшнего дня заработают все станции по республике. В "Узбекнефтегазе" ответили, снизятся ли цены на бензин >>Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.Минэнерго Казахстана, в свою очередь, указало на быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
водители, газ, бензин
Зачем водителей попросили заправляться бензином АИ-80 вместо газа?
В Минэнерго призвали владельцев автомобилей войти в положение. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Водителей авто попросили использовать вместо газа альтернативный вид топлива — бензин АИ-80 или другие марки.
"В данный момент, ведутся усиленные работы по нормализации газоснабжения Ферганской долины. Их завершение планируется в ближайшее время", — пояснили
в Министерстве энергетики.
Накануне в ряде регионов Узбекистана с 9 утра снова заработали газовые заправки, расположенные вдоль междугородних трасс.
Исключение составили Ташкентская, Ферганская, Андижанская и Наманганская области, где ограничена работа АГНКС (автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. — Sputnik) до восстановления газоснабжения в необходимых объемах.
Ожидается, что в течение сегодняшнего дня заработают все станции по республике.
Блэкаут в Центральной Азии
Массовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.
В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.
Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.
Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.
Минэнерго Казахстана, в свою очередь, указало на быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.
"Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 киловатт "Север — Восток — Юг Казахстана", — сообщили
в KEGOC.