https://uz.sputniknews.ru/20220128/zachem-voditeley-poprosili-zapravlyatsya-benzinom-ai-80-vmesto-gaza-22423791.html

Зачем водителей попросили заправляться бензином АИ-80 вместо газа?

Зачем водителей попросили заправляться бензином АИ-80 вместо газа?

В Минэнерго призвали владельцев авто войти в положение. Подробности — в материале.

2022-01-28T09:30+0500

2022-01-28T09:30+0500

2022-01-28T09:30+0500

общество

водители

газ

бензин

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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Водителей авто попросили использовать вместо газа альтернативный вид топлива — бензин АИ-80 или другие марки.Накануне в ряде регионов Узбекистана с 9 утра снова заработали газовые заправки, расположенные вдоль междугородних трасс. Исключение составили Ташкентская, Ферганская, Андижанская и Наманганская области, где ограничена работа АГНКС (автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. — Sputnik) до восстановления газоснабжения в необходимых объемах.Ожидается, что в течение сегодняшнего дня заработают все станции по республике. В "Узбекнефтегазе" ответили, снизятся ли цены на бензин >>Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.Минэнерго Казахстана, в свою очередь, указало на быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также:

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водители, газ, бензин