https://uz.sputniknews.ru/20220131/v-minzdrave-ozvuchili-svejuyu-statistiku-po-kolichestvu-vaktsinirovannyx-22452830.html
В Минздраве озвучили свежую статистику по количеству вакцинированных
В Минздраве озвучили свежую статистику по количеству вакцинированных
Активная вакцинация населения была запущена в апреле 2021-го. Каковы промежуточные итоги прививочной кампании?
2022-01-31T09:30+0500
2022-01-31T09:30+0500
2022-01-31T09:30+0500
общество
минздрав узбекистана
статистика
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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Одну дозу вакцины от коронавируса получили 90% узбекистанцев старше 18 лет.В ведомстве уточнили, что из 21,5 миллиона человек старше 18 лет, которые должны быть вакцинированы в Узбекистане, одну дозу вакцины уже получили 19,3 миллиона человек.Все этапы вакцинации прошли 14,6 миллиона (68,7%) жителей страны.В Узбекистане запустят еще одно производство вакцин от COVID >>Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:
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минздрав узбекистана, статистика
В Минздраве озвучили свежую статистику по количеству вакцинированных
Население начали активно вакцинировать с апреля 2021-го. Каковы промежуточные итоги прививочной кампании? Ответы — в материале.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Одну дозу вакцины от коронавируса получили 90% узбекистанцев старше 18 лет.
"По состоянию на 30 января 90% населения, которое должно быть вакцинировано, получили первую дозу вакцины от коронавируса", — сообщили в Министерстве здравоохранения.
В ведомстве уточнили, что из 21,5 миллиона человек старше 18 лет, которые должны быть вакцинированы в Узбекистане, одну дозу вакцины уже получили 19,3 миллиона человек.
Все этапы вакцинации прошли 14,6 миллиона (68,7%) жителей страны.
Прививочная кампания в Узбекистане
С 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В республике прививают
в том числе "Спутником Лайт".
В начале января 2022-го в Узбекистане выявили
первый случай заболевания "омикроном".
Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.