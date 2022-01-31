https://uz.sputniknews.ru/20220131/v-minzdrave-ozvuchili-svejuyu-statistiku-po-kolichestvu-vaktsinirovannyx-22452830.html

В Минздраве озвучили свежую статистику по количеству вакцинированных

В Минздраве озвучили свежую статистику по количеству вакцинированных

Активная вакцинация населения была запущена в апреле 2021-го. Каковы промежуточные итоги прививочной кампании?

2022-01-31T09:30+0500

2022-01-31T09:30+0500

2022-01-31T09:30+0500

общество

минздрав узбекистана

статистика

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Одну дозу вакцины от коронавируса получили 90% узбекистанцев старше 18 лет.В ведомстве уточнили, что из 21,5 миллиона человек старше 18 лет, которые должны быть вакцинированы в Узбекистане, одну дозу вакцины уже получили 19,3 миллиона человек.Все этапы вакцинации прошли 14,6 миллиона (68,7%) жителей страны.В Узбекистане запустят еще одно производство вакцин от COVID >>Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:

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минздрав узбекистана, статистика