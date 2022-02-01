https://uz.sputniknews.ru/20220201/prezident-pomiloval-bolshe-60-zaklyuchennyx-22475017.html

Президент помиловал больше 60 заключенных

Президент помиловал больше 60 заключенных

Двое из попавших под амнистию - люди старше шестидесяти лет.

2022-02-01T08:15+0500

2022-02-01T08:15+0500

2022-02-01T08:15+0500

общество

президент узбекистана

амнистия

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ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, искренне раскаивающихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления".Как сообщает государственное информационное агентство УзА, в соответствии с пунктом 23 статьи 93 Конституции Узбекистана, амнистии подлежат люди, совершившие преступления непредумышленно и раскаивающиеся в содеянном. Всего в список вошло 63 человека."Из помилованных 44 будут освобождены условно-досрочно. Кроме того, у 19 человек сроки заключения будут сокращены", - говорится в сообщении агентства.Известно, что двое из помилованных старше 60 лет.В 2021 году президент четырежды объявлял амнистию. По случаю Навруза в марте 2021 года президент помиловал 140 заключенных, в преддверии Рамазан хайита в мае попали под амнистию еще около 100 человек, в августе была объявлена амнистия для более 200 осужденных, и в декабре в честь Дня конституции было помиловано более 180 человек.Читайте также: В Узбекистане запустят e-систему предварительного следствия

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президент узбекистана, амнистия