https://uz.sputniknews.ru/20220201/prezident-pomiloval-bolshe-60-zaklyuchennyx-22475017.html
Президент помиловал больше 60 заключенных
Президент помиловал больше 60 заключенных
Двое из попавших под амнистию - люди старше шестидесяти лет.
2022-02-01T08:15+0500
2022-02-01T08:15+0500
2022-02-01T08:15+0500
общество
президент узбекистана
амнистия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/701/75/7017583_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_d4743af492e4b7f55f1f19415ca841e6.jpg
ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, искренне раскаивающихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления".Как сообщает государственное информационное агентство УзА, в соответствии с пунктом 23 статьи 93 Конституции Узбекистана, амнистии подлежат люди, совершившие преступления непредумышленно и раскаивающиеся в содеянном. Всего в список вошло 63 человека."Из помилованных 44 будут освобождены условно-досрочно. Кроме того, у 19 человек сроки заключения будут сокращены", - говорится в сообщении агентства.Известно, что двое из помилованных старше 60 лет.В 2021 году президент четырежды объявлял амнистию. По случаю Навруза в марте 2021 года президент помиловал 140 заключенных, в преддверии Рамазан хайита в мае попали под амнистию еще около 100 человек, в августе была объявлена амнистия для более 200 осужденных, и в декабре в честь Дня конституции было помиловано более 180 человек.Читайте также: В Узбекистане запустят e-систему предварительного следствия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/701/75/7017583_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a3de1dfa5930796f78077638c46717eb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
президент узбекистана, амнистия
Президент помиловал больше 60 заключенных
Двое из помилованных - люди старше шестидесяти лет.
ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, искренне раскаивающихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления".
Как сообщает государственное информационное агентство УзА
, в соответствии с пунктом 23 статьи 93 Конституции Узбекистана, амнистии подлежат люди, совершившие преступления непредумышленно и раскаивающиеся в содеянном. Всего в список вошло 63 человека.
"Из помилованных 44 будут освобождены условно-досрочно. Кроме того, у 19 человек сроки заключения будут сокращены", - говорится в сообщении агентства.
Известно, что двое из помилованных старше 60 лет.
В 2021 году президент четырежды объявлял амнистию. По случаю Навруза в марте 2021 года президент помиловал 140 заключенных
, в преддверии Рамазан хайита в мае попали под амнистию еще около 100 человек
, в августе была объявлена амнистия для более 200 осужденных
, и в декабре в честь Дня конституции было помиловано более 180 человек
.