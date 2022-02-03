https://uz.sputniknews.ru/20220203/tashkent-popal-v-top-3-populyarnyx-napravleniy-u-rossiyan-22520968.html
Ташкент попал в топ-3 популярных направлений у россиян
Ташкент попал в топ-3 популярных направлений у россиян
Сервис Туту.ру составил рейтинг самых популярных направлений среди россиян в феврале. Подробности — в материале.
2022-02-03T12:44+0500
2022-02-03T12:44+0500
2022-02-03T12:59+0500
ташкент
узбекистан
рейтинг
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/17/21483149_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ab69db8750d7823e6c7a82d711598efe.jpg
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Ташкент попал в тройку самых популярных направлений, куда ищут авиабилеты россияне. Об этом пишет Sputnik Таджикистан со ссылкой на данные сервиса Туту.ру. Аналитики изучили, куда пассажиры из России хотят приобрести билеты на февраль 2022-го.Минимальная цена авиабилета в узбекскую столицу составила 3,5 тысячи рублей, что почти вдвое дешевле перелета в Таджикистан (9,9 тысячи рублей).При этом в рейтинге оказались и другие города Узбекистана: Самарканд, Ургенч, Фергана и Бухара.Самым востребованным направлением в этом месяце стал Ереван (Армения), на втором месте — Стамбул (Турция).Топ-10 красот Узбекистана, которые обязан посетить каждый турист >>Между тем, согласно информации за ноябрь 2021-го, в Узбекистан въехало более 1 миллиона человек. Половина из них — туристы. Большинство из них — россияне.Почему у граждан России такой интерес к республике, в интервью Sputnik рассказал исполнительный директор компании Central Asia Travel Николай Сербин.Читайте также:
ташкент
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/17/21483149_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_97ff382b35abeb4043ff599d1ffb63c5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, узбекистан, рейтинг
Ташкент попал в топ-3 популярных направлений у россиян
12:44 03.02.2022 (обновлено: 12:59 03.02.2022)
Какие еще города Узбекистана вошли в рейтинг, а также кто его возглавил, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Ташкент попал в тройку самых популярных направлений, куда ищут авиабилеты россияне.
Об этом пишет Sputnik Таджикистан
со ссылкой на данные сервиса Туту.ру.
Аналитики изучили, куда пассажиры из России хотят приобрести билеты на февраль 2022-го.
Минимальная цена авиабилета в узбекскую столицу составила 3,5 тысячи рублей, что почти вдвое дешевле перелета в Таджикистан (9,9 тысячи рублей).
При этом в рейтинге оказались и другие города Узбекистана: Самарканд, Ургенч, Фергана и Бухара.
Самым востребованным направлением в этом месяце стал Ереван (Армения), на втором месте — Стамбул (Турция).
Между тем, согласно информации за ноябрь 2021-го, в Узбекистан въехало более 1 миллиона человек. Половина из них — туристы. Большинство из них — россияне.
Почему у граждан России такой интерес к республике, в интервью Sputnik рассказал
исполнительный директор компании Central Asia Travel Николай Сербин.