https://uz.sputniknews.ru/20220222/obschestvennaya-palata-stran-eaes-zachem-sozdaetsya-i-pri-chem-zdes-uzbekistan-22908491.html

Общественная палата стран ЕАЭС: зачем создается и при чем здесь Узбекистан

Общественная палата стран ЕАЭС: зачем создается и при чем здесь Узбекистан

Страна поддержала одну важную инициативу, которая сильно повлияет на будущее ЕАЭС. Подробности — в материале.

2022-02-22T15:40+0500

2022-02-22T15:40+0500

2022-02-22T15:44+0500

политика

еаэс

узбекистан

интеграция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/28/13922848_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_6bae8e149ecd0b164adca8a7c9f282fd.jpg

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Общественную палату стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) создадут в первой половине 2022 года.Это будет платформа, которая объединит и позволит сформировать широкую общественную коалицию народных сил, выступающих за мирное разрешение существующих межгосударственных и внутренних конфликтов, созидательное развитие стран и регионов.Такое мнение высказала руководитель инициативной группы по формированию палаты Гаяна Арутюнян.По ее словам, палата призвана усилить интеграционные процессы между странами постсоветского пространства. Заинтересованность в ее создании высказали представители общественности России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Беларуси и других стран.Инициативу поддержал в том числе Узбекистан. Намерение поучаствовать в создании и развитии палаты выразили в том числе общественные организации и экспертные центры из Германии, Испании, Греции, Италии.Напомним: ЕАЭС функционирует с 2015 года. В состав экономического объединения входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан.Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС в декабре 2020-го.Глава российского МИД Сергей Лавров тогда отметил, что Россия удовлетворена присоединением республики к ЕАЭС в статусе наблюдателя.Как подчеркнул министр, углубление и расширение интеграционного взаимодействия в рамках союза является неотъемлемой частью процесса становления большого евразийского партнерства.В прошлом декабре на заседании Высшего Евразийского экономического совета Мирзиёев предложил расширить участие стран-наблюдателей ЕАЭС в работе органов Евразийской экономической комиссии.Сотрудничество Узбекистана и ЕАЭС: Мирзиёев подвел итоги 2021 года >>На днях директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов заявил, что Узбекистан набрал высокий темп взаимодействия с ЕАЭС.По словам дипломата, инициативы руководства Узбекистана говорят о востребованности осуществляемого в рамках ЕАЭС сотрудничества и об огромном потенциале.Евдокимов отметил, что Россия приветствует растущий интерес узбекской стороны к углублению взаимодействия с союзом и готова проработать взаимоприемлемые варианты реализации предложений Ташкента.Читайте также:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

еаэс, узбекистан, интеграция